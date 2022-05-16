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Знищення російських БТРів під час спроби форсування Сіверського Дінця та поле бою поблизу Білогорівки та Серебрянки. ВIДЕО

Спроба російських окупантів форсувати Сіверський Донець поблизу Білогорівки та Серебрянки закінчилися нищівною поразкою окупантів та великими втратами бронетехніки та живої сили.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі ексклюзивні кадри знищення російських БТР під час спроби  форсувати Сіверський Донець та відео з поля бою поблизу Білогорівки та Серебрянки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант під Білогорівкою на танку вплав рятується від влучних пострілів ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+20
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16.05.2022 11:49 Відповісти
+18
каци думали що серед дерев заховаються)))
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16.05.2022 11:28 Відповісти
+14
Думали що там вже мільярд дерев, а там лише понти.
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16.05.2022 11:34 Відповісти
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каци думали що серед дерев заховаються)))
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16.05.2022 11:28 Відповісти
Думали що там вже мільярд дерев, а там лише понти.
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16.05.2022 11:34 Відповісти
в житті не міг подумати, що твардовського можна з такою злістю згадувати: "люди, теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно!"
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16.05.2022 11:33 Відповісти
Шо там за тело в люке брейк танцует?))
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16.05.2022 11:34 Відповісти
Норматив по запрыгиванию в БТР не сдан.
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16.05.2022 11:35 Відповісти
А какая разница все равно готовится к земле👎
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16.05.2022 11:38 Відповісти
Білогорочорнобаївка?
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16.05.2022 11:35 Відповісти
кацапы все загадили твари
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16.05.2022 11:36 Відповісти
Сміттєва армія.
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16.05.2022 11:54 Відповісти
Страшне.Ніхто,звісно,зараз не звертає увагу на природу і її мешканців.А вони страждают не менше за людей.Боляче дивитись! Гидота козломорда має відповісти за все!
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16.05.2022 12:11 Відповісти
Таке враження, що з-за океану пишеш. Яка природа? Люди мирні, солдати наші, а потім все інше
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16.05.2022 12:35 Відповісти
вялічіє відклеїлось.
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16.05.2022 11:37 Відповісти
Баби іщьо нарожают.
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16.05.2022 11:39 Відповісти
Хай би кацапські баби разом з танками їх рожали, щоб порозривало їх.
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16.05.2022 11:53 Відповісти
Українціввбили більше.
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16.05.2022 12:35 Відповісти
Красівоє.
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16.05.2022 11:41 Відповісти
гарна робота, хлопці!
дякуємо, за працю!
слава Героям!
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16.05.2022 11:42 Відповісти
Бурятів на рабZee ще багато...
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16.05.2022 11:44 Відповісти
Як ці суки сплюндрували нашу землю - прокляття на їхні голови
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16.05.2022 11:48 Відповісти
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16.05.2022 11:49 Відповісти
От не везе рашистам, так не везе. Як би не наші ЗСУ, то давно би до Ла-Манша дійшли, як колись заповів відомий, нині покійній, терорист Захарченко. Знову не склалося і не складеться ніколи, доки існує Україна і її Збройні Сили.
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16.05.2022 11:53 Відповісти
Dlja spravedlivostji - eto video tut postjit uzhe vtoroi raz za 2 dnja. Vchera uze bilo.
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16.05.2022 12:05 Відповісти
a ti pereschitivai i naslazhdaisa
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16.05.2022 12:48 Відповісти
В русні напевно серце крається від цього фільма жахів. Ще й вітер завиває жахливо Слава ЗСУ!
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16.05.2022 12:11 Відповісти
Щось "лічного состава" не видно. "Замаскувались" гади під землю і під воду.
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16.05.2022 12:13 Відповісти
Ушлина колбасу "Расиськая", пока не завонялись! =)
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16.05.2022 13:50 Відповісти
и молодая не узнает какой у парня был конец...
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16.05.2022 12:28 Відповісти
Трошки "спешились"
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16.05.2022 13:09 Відповісти
Замечательное видео! Хороших рюзьгых, показывают...
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16.05.2022 13:45 Відповісти
странно там же броня ссср....
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16.05.2022 20:50 Відповісти
 
 