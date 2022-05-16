Знищення російських БТРів під час спроби форсування Сіверського Дінця та поле бою поблизу Білогорівки та Серебрянки. ВIДЕО

Спроба російських окупантів форсувати Сіверський Донець поблизу Білогорівки та Серебрянки закінчилися нищівною поразкою окупантів та великими втратами бронетехніки та живої сили.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі ексклюзивні кадри знищення російських БТР під час спроби форсувати Сіверський Донець та відео з поля бою поблизу Білогорівки та Серебрянки.

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