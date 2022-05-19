Зруйноване російськими окупантами Рубіжне на Луганщині. ВIДЕО безпілотника

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані масштаби руйнування міста Рубіжне на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки.

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