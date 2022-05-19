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Зруйноване російськими окупантами Рубіжне на Луганщині. ВIДЕО безпілотника

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані масштаби руйнування міста Рубіжне на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28435) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+11
орда все рушит на своем пути, чтобы город такой восстановить годы нужны, десятилетия не хватит, не говоря про смерти людей, которых не вернешь
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19.05.2022 16:50
+10
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19.05.2022 16:54
+8
Освобожденный город.
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19.05.2022 16:53
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орда все рушит на своем пути, чтобы город такой восстановить годы нужны, десятилетия не хватит, не говоря про смерти людей, которых не вернешь
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19.05.2022 16:50 Відповісти
Скоти паршиві, нечисть російська! Скільки разів я в дитинстві їздив сюди на базар через томашовський міст на Ласточку або центральний продавати фрукти...
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19.05.2022 16:51 Відповісти
тварини
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19.05.2022 16:52 Відповісти
Освобожденный город.
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19.05.2022 16:53 Відповісти
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19.05.2022 16:54 Відповісти
Интересно, где эта бабка сейчас?
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19.05.2022 16:58 Відповісти
вроде писали давно, что она тю..тю..повесилась
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19.05.2022 17:02 Відповісти
Репарации нужно россии выписать на триллион.
И пока не выплатят репарации - санкции не снимать.
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19.05.2022 16:55 Відповісти
Боже, яке було гарне місто. Вплановане та впорядковане, з насадженнями та газонами. Дикуни Запорєбріка з особливою люттю таке знищують. Навіть передмістя Києва з багатьма переселенцями Донбасу - і там путлірівскі нелюди наздогнали успішних...
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19.05.2022 16:58 Відповісти
 
 