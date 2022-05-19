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Разрушенное российскими оккупантами Рубежное в Луганской области. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы масштабы разрушения города Рубежное в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате вражеских обстрелов были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома.

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обстрел (27114) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+11
орда все рушит на своем пути, чтобы город такой восстановить годы нужны, десятилетия не хватит, не говоря про смерти людей, которых не вернешь
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19.05.2022 16:50
+10
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19.05.2022 16:54
+8
Освобожденный город.
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19.05.2022 16:53
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орда все рушит на своем пути, чтобы город такой восстановить годы нужны, десятилетия не хватит, не говоря про смерти людей, которых не вернешь
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19.05.2022 16:50 Ответить
Скоти паршиві, нечисть російська! Скільки разів я в дитинстві їздив сюди на базар через томашовський міст на Ласточку або центральний продавати фрукти...
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19.05.2022 16:51 Ответить
тварини
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19.05.2022 16:52 Ответить
Освобожденный город.
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19.05.2022 16:53 Ответить
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19.05.2022 16:54 Ответить
Интересно, где эта бабка сейчас?
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19.05.2022 16:58 Ответить
вроде писали давно, что она тю..тю..повесилась
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19.05.2022 17:02 Ответить
Репарации нужно россии выписать на триллион.
И пока не выплатят репарации - санкции не снимать.
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19.05.2022 16:55 Ответить
Боже, яке було гарне місто. Вплановане та впорядковане, з насадженнями та газонами. Дикуни Запорєбріка з особливою люттю таке знищують. Навіть передмістя Києва з багатьма переселенцями Донбасу - і там путлірівскі нелюди наздогнали успішних...
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19.05.2022 16:58 Ответить
 
 