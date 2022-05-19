Разрушенное российскими оккупантами Рубежное в Луганской области. ВИДЕО беспилотника
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы масштабы разрушения города Рубежное в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате вражеских обстрелов были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома.
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И пока не выплатят репарации - санкции не снимать.