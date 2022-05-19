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Детонація боєкомплекту ворожої БМП після влучного пострілу "Стугною". ВIДЕО

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила із вітчизняного ПТРК "Стугна" спішно вразили російську БМП, після якої в неї здетонував боєкомплект.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Детонація боєкомплекту БМП-2 після успішної роботи розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" Королівської бригади на Луганщині.

А башта бойової машини окупантів, вагою більше 2 тон, славно злетіла у повітря".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "По-перше, це красиво": На Луганщині воїни 24-ї ОМБр знищили два десятки рашистів. ФОТОрепортаж

Автор: 

24 омб імені князя Данила Галицького (252) ПТРК (94) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+43
Красівоє
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19.05.2022 22:11
+18
Гарно підстрибнуло)))
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19.05.2022 22:12
+14
та ж ні!!!!! то гороховий супчик з прострочено пайка в пердаках здетонував!!!
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19.05.2022 22:11
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Красівоє
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19.05.2022 22:11 Відповісти
та ж ні!!!!! то гороховий супчик з прострочено пайка в пердаках здетонував!!!
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19.05.2022 22:11 Відповісти
Эвфемизмы во время войны не нужны. Во вражескую бронемашину попала наша ракета, в результате чего бронемашина и личный состав врага уничтожены. Враг, который пришел на нашу землю с оружием, уничтожен. Точка. И не надо кто где курил и тому подобное
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19.05.2022 23:31 Відповісти
Молодец. А то разводять образы "орки", "мордор", "окурки". Боятся называть кацапов кацапами.
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20.05.2022 07:47 Відповісти
Гарно підстрибнуло)))
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19.05.2022 22:12 Відповісти
...зламалась...
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19.05.2022 22:13 Відповісти
заводской брак
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19.05.2022 22:14 Відповісти
Собакам и воронам - ничего.
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19.05.2022 22:14 Відповісти
Скорее все таки ничего.
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19.05.2022 23:46 Відповісти
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
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20.05.2022 08:08 Відповісти
Фееричное
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19.05.2022 22:14 Відповісти
а как такое засчитывается: в рай или просто издохли
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19.05.2022 22:15 Відповісти
Друге. І не просто здохли, а красіво
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19.05.2022 22:17 Відповісти
Оце б дивилася та дивилася б . Шкода, що відео коротеньке.
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19.05.2022 22:21 Відповісти
Гарно . Кожен спалений кацап - це крок до Перемоги .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
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19.05.2022 22:32 Відповісти
зірвало головку.... чи шляпку?
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19.05.2022 22:32 Відповісти
Генерал Герасимов, старша свинособака повідомляє:
- ми артистично втратили 5 танків.
- В сенсі? Артилерія вдарила?
- Ні, вдарили джавеліни. Але горіли танки дуже артистично.
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19.05.2022 22:36 Відповісти
Патєрь нєт.
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19.05.2022 22:44 Відповісти
Они просто пропали безвести
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20.05.2022 21:11 Відповісти
Браво!
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19.05.2022 22:39 Відповісти
Дуже екологічна зброя . Від кацапів абсолютно нічого не залишилось . Так шо "Патєрь нєт" .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
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19.05.2022 22:39 Відповісти
Здравствуй, мама, возвратился я не весь,
Я в кулечке, ты на гвоздь его повесь...
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20.05.2022 07:44 Відповісти
Показывает киностудия Довженко.
Всё снято с одного дубля, актёры одноразовые.
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19.05.2022 22:40 Відповісти
Momento more)))
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19.05.2022 22:49 Відповісти
10 разів дивився відео......і мало.....)))))))))
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19.05.2022 22:59 Відповісти
перший раз бачу на відео танкову космічну програму москалів! ХАХАХАХАХАХА!
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19.05.2022 23:09 Відповісти
всё
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19.05.2022 23:11 Відповісти
Найголовніше, що люди не постраждали.
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19.05.2022 23:45 Відповісти
Добрих росіян стало більше ....
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20.05.2022 00:00 Відповісти
пусть это будет мальнким шагом к окончанию войны
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20.05.2022 00:32 Відповісти
Як за такий короткий час змінилась психологія людей...смерть орків викликає захоплення ...і це прекрасно. Хлопці, більше позитиву, будь ласка.
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20.05.2022 05:25 Відповісти
Головне, що люди не постраждали.
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20.05.2022 07:28 Відповісти
Ого. Чого це воно так бахнуло? Це ж не танк з купою снарядів. МОже боєкомплект підвозили?
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20.05.2022 11:09 Відповісти
Горят фашисты, хорошо горят
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20.05.2022 14:59 Відповісти
 
 