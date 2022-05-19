Детонація боєкомплекту ворожої БМП після влучного пострілу "Стугною". ВIДЕО

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила із вітчизняного ПТРК "Стугна" спішно вразили російську БМП, після якої в неї здетонував боєкомплект.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Детонація боєкомплекту БМП-2 після успішної роботи розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" Королівської бригади на Луганщині.

А башта бойової машини окупантів, вагою більше 2 тон, славно злетіла у повітря".

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