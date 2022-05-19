Детонація боєкомплекту ворожої БМП після влучного пострілу "Стугною". ВIДЕО
Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила із вітчизняного ПТРК "Стугна" спішно вразили російську БМП, після якої в неї здетонував боєкомплект.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"Детонація боєкомплекту БМП-2 після успішної роботи розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" Королівської бригади на Луганщині.
А башта бойової машини окупантів, вагою більше 2 тон, славно злетіла у повітря".
Топ коментарі
+43 Fish Man
показати весь коментар19.05.2022 22:11
+18 Юрий Комыса #466720
показати весь коментар19.05.2022 22:12
+14 Alex Sav #513490
показати весь коментар19.05.2022 22:11
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- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
- ми артистично втратили 5 танків.
- В сенсі? Артилерія вдарила?
- Ні, вдарили джавеліни. Але горіли танки дуже артистично.
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
Я в кулечке, ты на гвоздь его повесь...
Всё снято с одного дубля, актёры одноразовые.