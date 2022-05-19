РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7333 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
25 630 37

Детонация боекомплекта вражеской БМП после точного выстрела "Стугной". ВИДЕО

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из отечественного ПТРК "Стугна" успешно поразили российскую БМП, после чего у нее сдетонировал боекомплект.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Детонация боекомплекта БМП-2 после успешной работы расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" Королевской бригады в Луганской области.

А башня боевой машины оккупантов, весом более 2 тонн, славно взлетела в воздух".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 30-й ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов. ВИДЕО

24 омб имени князя Данила Галицкого (251) ПТРК (91) Луганская область (6495)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Красівоє
показать весь комментарий
19.05.2022 22:11
+18
Гарно підстрибнуло)))
показать весь комментарий
19.05.2022 22:12
+14
та ж ні!!!!! то гороховий супчик з прострочено пайка в пердаках здетонував!!!
показать весь комментарий
19.05.2022 22:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красівоє
показать весь комментарий
19.05.2022 22:11 Ответить
та ж ні!!!!! то гороховий супчик з прострочено пайка в пердаках здетонував!!!
показать весь комментарий
19.05.2022 22:11 Ответить
Эвфемизмы во время войны не нужны. Во вражескую бронемашину попала наша ракета, в результате чего бронемашина и личный состав врага уничтожены. Враг, который пришел на нашу землю с оружием, уничтожен. Точка. И не надо кто где курил и тому подобное
показать весь комментарий
19.05.2022 23:31 Ответить
Молодец. А то разводять образы "орки", "мордор", "окурки". Боятся называть кацапов кацапами.
показать весь комментарий
20.05.2022 07:47 Ответить
Гарно підстрибнуло)))
показать весь комментарий
19.05.2022 22:12 Ответить
...зламалась...
показать весь комментарий
19.05.2022 22:13 Ответить
заводской брак
показать весь комментарий
19.05.2022 22:14 Ответить
Собакам и воронам - ничего.
показать весь комментарий
19.05.2022 22:14 Ответить
Скорее все таки ничего.
показать весь комментарий
19.05.2022 23:46 Ответить
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
показать весь комментарий
20.05.2022 08:08 Ответить
Фееричное
показать весь комментарий
19.05.2022 22:14 Ответить
а как такое засчитывается: в рай или просто издохли
показать весь комментарий
19.05.2022 22:15 Ответить
Друге. І не просто здохли, а красіво
показать весь комментарий
19.05.2022 22:17 Ответить
Оце б дивилася та дивилася б . Шкода, що відео коротеньке.
показать весь комментарий
19.05.2022 22:21 Ответить
Гарно . Кожен спалений кацап - це крок до Перемоги .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
показать весь комментарий
19.05.2022 22:32 Ответить
зірвало головку.... чи шляпку?
показать весь комментарий
19.05.2022 22:32 Ответить
Генерал Герасимов, старша свинособака повідомляє:
- ми артистично втратили 5 танків.
- В сенсі? Артилерія вдарила?
- Ні, вдарили джавеліни. Але горіли танки дуже артистично.
показать весь комментарий
19.05.2022 22:36 Ответить
Патєрь нєт.
показать весь комментарий
19.05.2022 22:44 Ответить
Они просто пропали безвести
показать весь комментарий
20.05.2022 21:11 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
19.05.2022 22:39 Ответить
Дуже екологічна зброя . Від кацапів абсолютно нічого не залишилось . Так шо "Патєрь нєт" .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
показать весь комментарий
19.05.2022 22:39 Ответить
Здравствуй, мама, возвратился я не весь,
Я в кулечке, ты на гвоздь его повесь...
показать весь комментарий
20.05.2022 07:44 Ответить
Показывает киностудия Довженко.
Всё снято с одного дубля, актёры одноразовые.
показать весь комментарий
19.05.2022 22:40 Ответить
Momento more)))
показать весь комментарий
19.05.2022 22:49 Ответить
10 разів дивився відео......і мало.....)))))))))
показать весь комментарий
19.05.2022 22:59 Ответить
перший раз бачу на відео танкову космічну програму москалів! ХАХАХАХАХАХА!
показать весь комментарий
19.05.2022 23:09 Ответить
всё
показать весь комментарий
19.05.2022 23:11 Ответить
Найголовніше, що люди не постраждали.
показать весь комментарий
19.05.2022 23:45 Ответить
Добрих росіян стало більше ....
показать весь комментарий
20.05.2022 00:00 Ответить
пусть это будет мальнким шагом к окончанию войны
показать весь комментарий
20.05.2022 00:32 Ответить
Як за такий короткий час змінилась психологія людей...смерть орків викликає захоплення ...і це прекрасно. Хлопці, більше позитиву, будь ласка.
показать весь комментарий
20.05.2022 05:25 Ответить
Головне, що люди не постраждали.
показать весь комментарий
20.05.2022 07:28 Ответить
Ого. Чого це воно так бахнуло? Це ж не танк з купою снарядів. МОже боєкомплект підвозили?
показать весь комментарий
20.05.2022 11:09 Ответить
Горят фашисты, хорошо горят
показать весь комментарий
20.05.2022 14:59 Ответить
 
 