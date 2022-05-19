Детонация боекомплекта вражеской БМП после точного выстрела "Стугной". ВИДЕО
Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из отечественного ПТРК "Стугна" успешно поразили российскую БМП, после чего у нее сдетонировал боекомплект.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Детонация боекомплекта БМП-2 после успешной работы расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" Королевской бригады в Луганской области.
А башня боевой машины оккупантов, весом более 2 тонн, славно взлетела в воздух".
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+43 Fish Man
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+18 Юрий Комыса #466720
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+14 Alex Sav #513490
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- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
- ми артистично втратили 5 танків.
- В сенсі? Артилерія вдарила?
- Ні, вдарили джавеліни. Але горіли танки дуже артистично.
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
Я в кулечке, ты на гвоздь его повесь...
Всё снято с одного дубля, актёры одноразовые.