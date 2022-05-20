УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10810 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
38 748 39

Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує машину заряджання вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" армії окупантів. ВIДЕО

Бійці 80-ї десантно-штурмової бригади знищили машину заряджання вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішний удар по ТЗМ-Т (машина заряджання ТОС-1А "Солнцепек") був нанесений з ПТРК "Стугна-П" українського виробництва. 

ТЗМ-Т  - російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Створена на базі основного бойового танка Т-72А.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) українська зброя (175) Стугна (83)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+67
красавцы
показати весь коментар
20.05.2022 12:15
+61
ДШВ України-респектище.Давайте ще...
показати весь коментар
20.05.2022 12:15
+48
На такое можно смотреть вечно
показати весь коментар
20.05.2022 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красавцы
показати весь коментар
20.05.2022 12:15 Відповісти
тільки йовбодоби срану музику на відео накладають. нахрєн вона треба
показати весь коментар
20.05.2022 12:59 Відповісти
цікаво, чому перед постріло задирають приціл, щоб не помітили підсвітку цілі?
показати весь коментар
20.05.2022 13:00 Відповісти
щоб ракета землю не зачепила
показати весь коментар
20.05.2022 13:03 Відповісти
Ракета просідає під власною вагою поки швидкість не набере.
показати весь коментар
20.05.2022 13:33 Відповісти
Ракета на початковому етапі (після старту) трохи "просідає" у повітрі (поки маршевий двигун на повну потужність не запрацює) Так от - щоб вона не "черпонула землю" - іі випускають під більшим кутом до землі!
показати весь коментар
20.05.2022 13:59 Відповісти
ДШВ України-респектище.Давайте ще...
показати весь коментар
20.05.2022 12:15 Відповісти
Добре в'їбали, молодці
показати весь коментар
20.05.2022 12:17 Відповісти
На такое можно смотреть вечно
показати весь коментар
20.05.2022 12:18 Відповісти
Лепота!!!!!
як казав ленін.
пиз...дити
пиз...дити
пиз...дити.
показати весь коментар
20.05.2022 12:19 Відповісти
Зовні погода сонячна, безхмарна, а всередині - "солнцэпёк"
показати весь коментар
20.05.2022 12:20 Відповісти
Чудово спікся.
показати весь коментар
20.05.2022 12:22 Відповісти
припекло =)
показати весь коментар
20.05.2022 12:23 Відповісти
Візьмеш Стугну в руки - маєш вешчь.
показати весь коментар
20.05.2022 12:25 Відповісти
"Стугна" в історії українців - сакральна штука! Це "те, що є непрохідним бар"єром" На річці Стугна - (якщо їхать з Києва до Обухова) київське військо печенігів спинило і наголову розбило!
показати весь коментар
20.05.2022 14:04 Відповісти
Було таке. Хоча повністю печеніги були знищенні другим військом. Причому всі за один день
показати весь коментар
20.05.2022 15:38 Відповісти
теж красивоє, конкурую по красі з відлітаючою баштою танка
показати весь коментар
20.05.2022 12:34 Відповісти
видишь как кацапов разморило на солнцепеке, а ведь еще даже лето не настало
показати весь коментар
20.05.2022 12:43 Відповісти
Надіюся від москалів навіть ДНК не залишиться
показати весь коментар
20.05.2022 13:08 Відповісти
"И молодая не узнает какой у парня был конец."
показати весь коментар
20.05.2022 13:36 Відповісти
Может, у них и не было никогда дезоксирибонуклеиновых кислот, москали - не люди. 47 хромосом из дьявольского дерьма...
показати весь коментар
20.05.2022 15:45 Відповісти
нереально- факт ... і виплати кацапо свиноматки не отримають .... а за це вони путлера подякують ...
показати весь коментар
20.05.2022 18:12 Відповісти
славное видео , так держать , пацанам и особенно оператору нызький уклин
показати весь коментар
20.05.2022 13:16 Відповісти
яка краса!
показати весь коментар
20.05.2022 13:16 Відповісти
add+1 до Великої збірки пісень про Стугну
показати весь коментар
20.05.2022 13:26 Відповісти
Слава Супер Героям ЗСУ❤️💙💛✌🏼👍👍‼️
показати весь коментар
20.05.2022 13:31 Відповісти
найс краще пальоної русні, може бути тільки Більше пальоної русні
показати весь коментар
20.05.2022 13:33 Відповісти
1.5 км. Примерно? Судя по времени полета
показати весь коментар
20.05.2022 13:45 Відповісти
Солнце, шпок!
показати весь коментар
20.05.2022 14:19 Відповісти
Хорошо горят солнцепёки
показати весь коментар
20.05.2022 14:57 Відповісти
Это наверное и есть так самая детонация, о которой все говорят. Шикарный вид
показати весь коментар
20.05.2022 15:57 Відповісти
Справжній солнцепьок
показати весь коментар
20.05.2022 16:40 Відповісти
Вжаропоп
показати весь коментар
20.05.2022 17:16 Відповісти
Цікаво, черевики залишились?
показати весь коментар
20.05.2022 17:15 Відповісти
засмажені кацапо -якуди в гості до кобзона ....
показати весь коментар
20.05.2022 18:10 Відповісти
Молодцы хлопцы! Дали кацапоидам прикурить!
показати весь коментар
20.05.2022 19:10 Відповісти
Попікли сонцепьок ))
показати весь коментар
21.05.2022 15:37 Відповісти
Це , дійсно , дуже круто виглядає і красиво 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показати весь коментар
21.05.2022 20:38 Відповісти
 
 