Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує машину заряджання вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" армії окупантів. ВIДЕО
Бійці 80-ї десантно-штурмової бригади знищили машину заряджання вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішний удар по ТЗМ-Т (машина заряджання ТОС-1А "Солнцепек") був нанесений з ПТРК "Стугна-П" українського виробництва.
ТЗМ-Т - російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Створена на базі основного бойового танка Т-72А.
Топ коментарі
+67 частный сектор
показати весь коментар20.05.2022 12:15
+61 Александр Чуднивец #474549
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+48 HartmannEri
показати весь коментар20.05.2022 12:18
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як казав ленін.
пиз...дити
пиз...дити
пиз...дити.