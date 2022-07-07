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Острів Зміїний зачищено від російських окупантів, - ОК "Південь". ВIДЕО

Підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїний.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру"", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: На Зміїному встановили прапор України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зміїний (164)


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Топ коментарі
+21
А кто знает, где похоронены актеры "95 квартала" или их родственники, которые отдали жизни защищая Украину? Хочу цветы положить.
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07.07.2022 12:34
+11
заспокойся ботяра!
операція ССО продиться тихо та швидко

 а вот кацапські літаки 100% прилетять бомбити прапор, так що треба напроти Зміїного С-300 ставити - полювання буде шикарним !
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07.07.2022 13:25
+10
Смотрю полыхнуло у кремлеботов! Для них флаг Украины, что осиновый кол для вампиров!
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07.07.2022 13:13
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Мір не руський, а рускій. Русь це Україна.
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07.07.2022 12:23 Відповісти
Якщо точно, то московитський. Бо все, що з коренями рус- та рос-, вкрадене кокошниками в України.
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07.07.2022 12:32 Відповісти
А кто знает, где похоронены актеры "95 квартала" или их родственники, которые отдали жизни защищая Украину? Хочу цветы положить.
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07.07.2022 12:34 Відповісти
І поплакать
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07.07.2022 13:28 Відповісти
"Єто другое, Ви не панимаєте, их может убить снайпер...", а краще брати приклад з Верховного, який відкосив чотири рази і залишився живим і на самій високій посаді. А ще так противно, що сьогодні зашкалює злоба від їх дій, де в інтернеті, розповсюджено відос, на якому порівнюють кацапську владу і нашу і навпроти пуйла наш Володя і написано скільки років тому, скільки нашому, навпроти фото буданова фото їхнього старого, навпроти фото баканова їхній старичок..., а головене яка пісня ""попепреду нашого війська йде головенокомандувач Зеленьський" тьфу і скільки можна із лайна ліпити героїв? Ні одного нашого реального, які гинуть тисячами, а ця сволота, яка сидить по бункерах і закордонах, зливає південь, а потім ще і піариться? Фу!
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07.07.2022 13:48 Відповісти
Кругом "бесконечные котлы"! Путин сказал! Была статья!Не спасают! Валерьянка,говорят, помогает..
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07.07.2022 12:50 Відповісти
Умнички, красава
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07.07.2022 12:47 Відповісти
Смотрю полыхнуло у кремлеботов! Для них флаг Украины, что осиновый кол для вампиров!
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07.07.2022 13:13 Відповісти
Не пиши дурниць,прапор то добре,але людей теж треба берегти, а то будемо як рашисти закидувати супротивника м,ясом?Саме тобі відомо хто тут кремлебот?У зелених усі вороги хто супротив них йде,бо тоді саме з них герої не вийдуть.Рано чи пізно люди взнають правду.
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07.07.2022 13:20 Відповісти
заспокойся ботяра!
операція ССО продиться тихо та швидко

 а вот кацапські літаки 100% прилетять бомбити прапор, так що треба напроти Зміїного С-300 ставити - полювання буде шикарним !
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07.07.2022 13:25 Відповісти
Лілія, йдіть краще варити борщ, а не вказувати військовим що і як треба робити.
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07.07.2022 14:14 Відповісти
Мені немає кому варити борщ,син та чоловік воюють,боронять Одесу.Все що мені зостається,то молитися цілодобово,через такі накази зеленого керівницьтва.І не вказуйте мені, що робити, бо може вам тре йти воювати ,а не базікати на ЦН із жінками.Як би там були ваші рідні чи ви , то ви не підтримували такі криваві піари.Тут кожен день...., серце вже сиве.
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07.07.2022 14:22 Відповісти
Я от, чесно кажучи, не розумію, для чого оцей піар? Бо спочатку сказали, що встановили прапор, а потім виявилось, що просто скинули, та й вирішили поправити? Немає на Зміїному кацапів - та й добре, залиште йогоу спокої, не тратьте сил. Я ще зрозумів би, якби на острів висадився гарнізон, але ж це поки що - суїцид. Навіщо ця криваво-зелена показуха?
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07.07.2022 13:23 Відповісти
одне з завдань ССО - ведення психологічної війни, включно й проти найвищого керівництва рашки - приманка закинута, кацапи скоро сіпнуться
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07.07.2022 13:28 Відповісти
Саме так , ще коли ти сам чекаєшь чоловіка та сина з війни, а тебе переконують зелені піарщики , що кидати людей як приманку то психологічна війна.Та і без мого коменту відомо як зелене влада повелася с Азовцями ,Маріуполем,Чонгаром,хочуть -хай видаляють коменти,але уся справа у тому що війна одна на всіх, якщо людей не будуть берегти,то слідуючими будуть отакі піарменеджери зелених,що підтримують дурість зелених ,чи чи навмисте кидання патриотів на смерть.
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07.07.2022 13:59 Відповісти
Йоу, так ось який "хлопець.що брав участь у цьому встановлені" - Міноборони Росії надув Лилия Стацкая в ущі про "заміс страшний" та значні втрати українських вояків....
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07.07.2022 13:58 Відповісти
Українці не вояки ,а воїни. міноборони парашки , з великої літери пишеш? Хто брав участь той знає і прийде час взнають усі. За Україну треба воювати, а не безглуздо зищувати людський ресурс,як і збройний заказ перед війною.
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07.07.2022 14:16 Відповісти
 
 