Острів Зміїний зачищено від російських окупантів, - ОК "Південь". ВIДЕО
Підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїний.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру"", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Roman Podyu #221750
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+11 Dust
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+10 Igor Abolinsh
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операція ССО продиться тихо та швидко
а вот кацапські літаки 100% прилетять бомбити прапор, так що треба напроти Зміїного С-300 ставити - полювання буде шикарним !