Острів Зміїний зачищено від російських окупантів, - ОК "Південь". ВIДЕО

Підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїний.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру"", - йдеться у повідомленні.

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