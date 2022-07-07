Остров Змеиный зачищен от российских оккупантов, - ОК "Південь". ВИДЕО
Подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный.
Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, обнаружены - заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след "русского мира"", - говорится в сообщении.
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+21 Roman Podyu #221750
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операція ССО продиться тихо та швидко
а вот кацапські літаки 100% прилетять бомбити прапор, так що треба напроти Зміїного С-300 ставити - полювання буде шикарним !