Остров Змеиный зачищен от российских оккупантов, - ОК "Південь". ВИДЕО

Подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, обнаружены - заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след "русского мира"", - говорится в сообщении.

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