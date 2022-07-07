На Змеином установили флаг Украины. ФОТОрепортаж
На острове Змеиный установлен Государственный Флаг Украины.
Об этом в Facebook сообщил украинский воин Арут Папоян, передает Цензор.НЕТ.
"Наши ребята таки подняли флаг на Змеином. Слава Героям! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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Питання вже давно назріло.
І найважливіша бо є колискою гетьманських і старшинських родів.
Більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів
Та ще й перережструвались сьогодні!
Що, всі попередні ніки вже забанили?
Брехня і зло там зародились.
Там добре тільки в їх кіно,
Там терористи розплодились.
Такая себе коррида с тупым российским быком.