На Змеином установили флаг Украины. ФОТОрепортаж

На острове Змеиный установлен Государственный Флаг Украины.

Об этом в Facebook сообщил украинский воин Арут Папоян, передает Цензор.НЕТ.

"Наши ребята таки подняли флаг на Змеином. Слава Героям! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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