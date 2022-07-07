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На Змеином установили флаг Украины. ФОТОрепортаж

На острове Змеиный установлен Государственный Флаг Украины.

Об этом в Facebook сообщил украинский воин Арут Папоян, передает Цензор.НЕТ.

"Наши ребята таки подняли флаг на Змеином. Слава Героям! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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На Змеином установили флаг Украины 01
На Змеином установили флаг Украины 02
На Змеином установили флаг Украины 03
На Змеином установили флаг Украины 04

Змеиный (180) флаг (934)


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Топ комментарии
+74
Слава ЗСУ!!!
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07.07.2022 10:21
+66
Теперь нужно поджидать авиацию рашистов которые будут стараться разбомбить флаг Украины. Для стопроцентного результата еще нужно было большими буквами написать ПУТИН *****.
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07.07.2022 10:22
+34
Начали захват со Змеинного☝ Отступление тоже начали со Змеинного❗А что, логично по крайней мере
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07.07.2022 10:26
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Слава ЗСУ!!!
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07.07.2022 10:21 Ответить
Начали захват со Змеинного☝ Отступление тоже начали со Змеинного❗А что, логично по крайней мере
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07.07.2022 10:26 Ответить
Амінь!
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07.07.2022 10:47 Ответить
Теперь нужно поджидать авиацию рашистов которые будут стараться разбомбить флаг Украины. Для стопроцентного результата еще нужно было большими буквами написать ПУТИН *****.
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07.07.2022 10:22 Ответить
Священное слово "путин" дамбить низзя. Только прицельны выдамбить "вдиликей лидир виликай раисе!"
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07.07.2022 10:25 Ответить
Уже! 😁 А я думаю, чому вони разом з Очаковим сьогодні і Зміїний обстрілювали. Сподіваюся, наших там вже не було. А витрачати дві ракети на один прапор - таке дороге задоволення можуть собі дозволити лише дурні кацапи.
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07.07.2022 10:27 Ответить
по висоті сонця над горизонтом з першого фото - це десь біля 05.45 (схід сонця там був сьогодні в 05.20) звідси можно прикинути ще деякі речі по інфі з інету, по часу з першого фото.
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07.07.2022 16:38 Ответить
НІ, потрібно було там десь приліпити портрет путлєра, щоб цапи, коли будуть гатити по прапору, заодно й портрет розфігачили. Є вірогідність того, що льотчиків по прильоту назад, вже буде фсб чекати.))) Жарт звичайно ж. )
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07.07.2022 10:33 Ответить
Лаже ит. СМИ уже пишут "Путлер". Хахаха. Научились!
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07.07.2022 10:41 Ответить
а смысл в авиации? корабельные пушки валят на 20 км. могут просто артиллерией накрыть
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07.07.2022 12:08 Ответить
Не накроют. Слишком близко к Одессе и можно потерять еще один корабль, а может и не один.
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07.07.2022 20:51 Ответить
PУZZКІЙ ВАЄННИЙ КАРАБЛЬ - ІДІ *****!!!
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07.07.2022 10:23 Ответить
Разом з московією, яка вкравши нашу історію у 1721 році назвала себе росі.ю.
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07.07.2022 10:37 Ответить
Тролять кацапню.
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07.07.2022 10:24 Ответить
здесь война, а не интернет, троллинг тут не в тему
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07.07.2022 12:02 Ответить
Треба зайнятись мостом.
Питання вже давно назріло.
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07.07.2022 10:25 Ответить
Та подождите, мо Ростов, Краснодарский Край и Ставрополь будут наши по репарациям. А так и Чечню можно присоединить как логово зверей для трибунала.
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07.07.2022 10:43 Ответить
Взагалі перша на черзі - Стародубщина, анексована в 1919 році.
І найважливіша бо є колискою гетьманських і старшинських родів.
Більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів
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07.07.2022 11:09 Ответить
Й Слобожанщина повернётся!
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07.07.2022 11:46 Ответить
Рашистты не смогли захватить даже крохотный островок в Черном море возле своих баз. Зато как угрожают у США Аляску отобрать через океан. Они хоть знают что такое океан?
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07.07.2022 10:25 Ответить
А на що вони розраховували, якщо острів на відстані пострілу "Граду" з материкової України. Не кажучи про щось більш серйозне. Та й ударну безпілотну авіацію ніхто не скасовував
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07.07.2022 10:37 Ответить
отепер авіозасаду їм влаштувати, 100% свинопси пошлють туди гамнольоти
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07.07.2022 10:26 Ответить
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07.07.2022 10:27 Ответить
обратите внимание на отсутствие воронок. все ракеты точно в цель. все сгорело и ни одной лишней ямки рядом.
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07.07.2022 10:29 Ответить
ага, я так и подумал и на скале растет нетронутая трава? дорогу автомобили на катали на скале и колею не повредило взрывом? что мешало тебе, перед глупым ответом, посмотреть фотки?
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07.07.2022 10:45 Ответить
Поставьте еще пару военных палаток, свет на солнечной батарее и валите оттуда.
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07.07.2022 10:33 Ответить
Вам не соромно писати під прапором Угорщини, країни яка робить все, щоб відбілити режим ***** і накласти на нього якомога менше санкцій?!
Та ще й перережструвались сьогодні!
Що, всі попередні ніки вже забанили?
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07.07.2022 10:40 Ответить
кацап, на бутилку
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07.07.2022 10:56 Ответить
Вам, кацапам, кінець в будь-якому випадку
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07.07.2022 10:40 Ответить
Вам и так песец подмигивает.
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07.07.2022 10:45 Ответить
Уявляю який вой зараз підніметься на цапських болотах. Фсьо прапало, нас прєдалі, разбамбіть кахлов ядєрной бомбай, доколє...
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07.07.2022 10:37 Ответить
костюм водолаза? стингеры им дайте, пусть шашлыки жарят
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07.07.2022 10:46 Ответить
Росія сморід та багно,
Брехня і зло там зародились.
Там добре тільки в їх кіно,
Там терористи розплодились.
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07.07.2022 10:48 Ответить
Які ж молодці! Справжні Герої!!! Прапор-як символ незламності!! Як шана тим захисникам, хто встановлював його над ДАПом, ризикуючи життям!
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07.07.2022 10:55 Ответить
Бідний острівець… На ньому місця живого нема…
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07.07.2022 11:03 Ответить
Бедные украинские змеи
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07.07.2022 12:00 Ответить
Там жили українські котейки.
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07.07.2022 13:11 Ответить
пропоную...портрет Степана Андрійовича
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07.07.2022 11:06 Ответить
SLAVA UKRAINE. Azerbajdjan s vami i Pobeda budet skoro s vami.
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07.07.2022 11:16 Ответить
Ех ! А було 4 місяці назад гарно і впорядковано ...
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07.07.2022 11:17 Ответить
Теперь рашисты потратят на флаг несколько ракет.
Такая себе коррида с тупым российским быком.
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07.07.2022 11:20 Ответить
в рфсми пишут, что уже самолет какой то ударил ракетами по острову
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07.07.2022 12:14 Ответить
Слава Україні і її захисникам!
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07.07.2022 11:25 Ответить
Україну береже ЗСУ та Господь!
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07.07.2022 11:33 Ответить
Но все же сейчас там оставлять наш гарнизон нельзя, ясно, что островок будет под полным прицелом рашистов.
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07.07.2022 11:47 Ответить
Сі заблудив, цаписько?
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07.07.2022 12:23 Ответить
Острів Зміїний, був, є і завжди буде УКРАЇНА.
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07.07.2022 13:25 Ответить
Севасу приготовиться!!!)))
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07.07.2022 12:30 Ответить
За такий приказ, треба судить та в саме гаряче місто
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07.07.2022 13:13 Ответить
СЛАВА ВСУ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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07.07.2022 13:17 Ответить
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07.07.2022 13:25 Ответить
Цікаво на фіга оркам був потрібен на острові бензозаправник, коли там територія 200х200 метрів?
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07.07.2022 13:24 Ответить
Супер фото. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ! Режте давите орков везде.
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07.07.2022 16:25 Ответить
Красавчики )))) Слава ЗСУ!
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07.07.2022 17:52 Ответить
Это только в российском твиттере было. С таким же успехом без пруфов можно написать, что на авиацию РФ украинцы устроили на острове засаду ПВО и сбили стингерами пару Су-35, которые пытались нанести удар.
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07.07.2022 20:56 Ответить
 
 