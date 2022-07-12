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Рашисти почали ексгумацію першого масового поховання в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники в окупованому Маріуполі розпочали ексгумацію масового поховання в районі кладовища Некрополь.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупаційна влада розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища Некрополь. Там, де було поховано людей з ідентифікацією нашою владою та нашими медиками. Ексгумацію проводить слідчий комітет.

Якщо присутні близькі та рідні, то їм обіцяють окрему могилу на Старо-Кримському кладовищі. Однак, лише після знущання в моргу на Метро та в черзі за труною. В кого близьких немає або вони не присутні - прямий шлях в братську могилу в Старому Криму. Без ідентифікації, без окремої могили, без натяку на людяність", - наголосив Андрющенко.

Також читайте: Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

поховання (202) Маріуполь (3230) окупація (6687) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+11
почуяли падлы, что жаренным пахнет....., начали прятать концы в воду......
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12.07.2022 17:30
+6
Чекайте сволота,ми повернемось
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12.07.2022 17:48
+4
Обов'язково.
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12.07.2022 17:52
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почуяли падлы, что жаренным пахнет....., начали прятать концы в воду......
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12.07.2022 17:30 Відповісти
дидытакделали в бабьем яру.
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12.07.2022 17:58 Відповісти
Навіщо вони це роблять? Щоб ще познущатися і з мертвих?
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12.07.2022 17:40 Відповісти
Саме так.
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12.07.2022 17:50 Відповісти
і з мертвих і з живих...
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12.07.2022 17:59 Відповісти
Чекайте сволота,ми повернемось
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12.07.2022 17:48 Відповісти
Обов'язково.
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12.07.2022 17:52 Відповісти
будут показывать ватному населению и рассказывать кто это сделал
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12.07.2022 17:52 Відповісти
Все прозаичнее, кто может заплатить за индетификацию тела, с тех сдирают 10 тысяч гривен, с тех с кого не могут, тела убитых снова скидывают в ямы. Такие сейчас от 500 человек братские могилы. Самая большая 6000. Я до сих пор как перед глазами виду трупы убитых кацапами людей которые лежали на улице.
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12.07.2022 17:56 Відповісти
многие из тех кто может опознать, или уехали или нет в живых. Такие они все богатые чтобы платить.?
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12.07.2022 18:16 Відповісти
Нет конечно. Например захоронить умершего там сейчас 23 тысячи гривен, вставить одно окно 12 тысяч гривен. Работа по разбору завалов проходит в антисанитарных условиях, при обязательном надсмотрщика и автоматчике. Многие уходят почти. Сразу, при этом ничего не платят вообще. Из города стараются выбраться кто как может, даже любители русского мира. Несмотря на то что я всегда говорил и говорю что Мариуполь город украинский и украинцев, увы оказалось что там есть предатели, причем некоторые из них откровенно мерзостные личности. Очень жду когда город освободят и каждого предателя настигает справедливое возмездие. Нельзя жить в стране которая тебя вскормила, а потом вытерпеть об неё ноги. Такое прощать нельзя.
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12.07.2022 19:02 Відповісти
пусть хоть этих похорогят по-человечески...нашим после освобождения Мариуполя будет меньше нагрузка.
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12.07.2022 20:52 Відповісти
Нагрузка никуда не денется, все равно надо будет устанавливать личности убитых и делать перезахоронение.
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12.07.2022 21:07 Відповісти
Стараются точное число погибших стереть. Там ведь произошло преступление 21 века. Счёт на тысячи гражданских! И за короткое время и слишком ясно кто бомбил. Свидетелей тоже много и работа спутников. Ведь реально города нет уже. И зима это подтвердит. Срочно фиксировать эту возню тварей. Да знают твари все, что натворили, потому и спешат.
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13.07.2022 07:53 Відповісти
 
 