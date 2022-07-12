Рашисты начали эксгумацию первого массового захоронения в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
Российские захватчики в оккупированном Мариуполе приступили к эксгумации массового захоронения в районе кладбища Некрополь.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня оккупационные власти начали эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь. Там, где были похоронены люди с идентификацией нашей властью и нашими медиками. Эксгумацию проводит следственный комитет.
Если присутствуют близкие и родные, им обещают отдельную могилу на Старо-Крымском кладбище. Однако только после издевательства в морге на Метро и в очереди за гробом. У кого близких нет или они не присутствуют – прямой путь в братскую могилу в Старом Крыму. Без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность", - подчеркнул Андрющенко.
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