Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя від початку травня збільшились вдвічі.
Такі зміни зафіксував супутник Planet Labs, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим Донецької області, яке розташоване поблизу Маріуполя.
З моменту окупації міста в таких траншеях масово ховають загиблих мешканців. У порівнянні із супутниковим знімком Planet Labs за 8 травня, місця масових поховань на цьому кладовищі збільшились майже вдвічі.
У коментарі журналістам радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснив це тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків, пошкоджених та зруйнованих армією РФ. За його словами, в кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих місцевих жителів. Найчастіше тіла везуть до Старого Криму, де найближче до Маріуполя є кладовище з місцями масових поховань.
"Вони (окупанти. - Ред.) почали масово розбирати завали, "пригнали" своє так зване "МНС", а там, що не будинок - то могильник. Вчора (5 липня. - Ред.) вони "взялись" за наш мікрорайон "Черемушки", приїхали співробітники так званого "МНС", залізли в підвал одного з будинків, а там 100-200 трупів, вони розвернулись і поїхали, сказавши, "не наша справа", оскільки "МНСники" відмовляються займатись тілами загиблих. Далі ними займаються робітники так званих "державних ритуальних послуг" та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза, - каже Андрющенко і додає. - Зазвичай везуть на кладовище Старого Криму. Усіх тих, кого дістають з-під завалів, просто кидають у викопаний рів на кладовищі".
На тому ж Старокримському кладовищі, за словами радника, тривають поховання містян не лише у викопаних траншеях, але й в окремих могилах. На супутниковому знімку Planet Labs за 29 червня можна помітити їхнє збільшення.
Влада Маріуполя пояснює це тим, що окупанти почали заробляти на приватних ритуальних послугах, пропонуючи поховання загиблого в окремій могилі, а не у місцях масових поховань.
"Поховання коштуватиме приблизно 20 тисяч гривень. Але навіть після сплати необхідно буде чекати близько 2 тижнів, тому що з деревиною у Маріуполі зараз проблеми, тож труни зазвичай везуть з окупованої раніше Донеччини", - пояснив Андрющенко.
Раніше повідомлялося про три виявлені неподалік Маріуполя місця масового поховання - біля селища Старий Крим, села Виноградне та кладовища селища Мангуш. Згодом супутник зафіксував четверте місце масового поховання у центрі Маріуполя.
"Місця масових поховань у Мангуші і Виноградному, та те, що було знайдено у Маріуполі, разом це 4-5 тисяч. На Старокримському, станом на початок червня, було десь 15 тисяч людей поховано. Ми думаємо, що кількість загиблих має бути значно вища за 20 тисяч, адже кількість могил продовжила зростати. Однак за теперішніх умов та відсутності доступу реально зробити висновок про кількість жертв неможливо", – додав Андрющенко.
Нагадаємо, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.
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Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
Тепер лежать в сирій землі.
ты бы еще завопил как всегда - сцарствие нябесное и "виновники будут хореть вечно"
еще и подчеркнуто написал, Гуру типо. Слышал как Арестлюся объяснил это? - "********".
бум мол разбираццо.
вот ты и "гори вечно" за такой комментарий. Попереждун блин.
в Буче тоже попередили, да? или кричали смаглюки с василевскими что фсефпорядке?
Нагадаємо, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Джерело: https://censor.net/ua/p3352862
Сын получил ранения, сейчас в Германии, лечится, жена с дочкой в Днепре!!! *** как теперь, опять с ноля!? Твари российские, нарлядли вы прочитаете мой скромный пост, но шоб вы здохли!! Включая моих родственников, ватанутых освободителей!!! Пьян, и ненавижу!!!
ну, що, питаю я - як у вас на вулиці? горять ліхтарі, асфальт, мабуть добрий, "размєтачка харошая"? ваш зєля про все з кацапами домовився? а як, до речі, поживає програма "*******"? шо, не пам'ятаєте вже, забули? ну, зо три тижні до великої війни ваш зєля оголошував... ще один міністр бідкався, де це закупити кілька млн смартфонів під цю програму... (адже артилерійських снарядів у нас було закуплено по саме "нє магу"; так міністр таран? до речі, де він? на адріатиці відпочиває? я нічого не сплутав?).
справа у тім, що коли ви, які масово лежите у цих могилах та й інші, яким поталанило більше й які ще живі, але позбулися житла, кудись втекли, коли ви всі вирішили, що голова - це не дар Божий, у якому є мозок, який думає, аналізує, рефлексує, а просто казанок, куди висирається коломойша з 95-м кварталом, то тут й почалися усі ваші проблеми... ви так вирішили самі... тому не шкода мені вас, ніц не шкода, ви все зробили власними руками, ви заслужили це...