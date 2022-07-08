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Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Місця масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя від початку травня збільшились вдвічі.

Такі зміни зафіксував супутник Planet Labs, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим Донецької області, яке розташоване поблизу Маріуполя.

З моменту окупації міста в таких траншеях масово ховають загиблих мешканців. У порівнянні із супутниковим знімком Planet Labs за 8 травня, місця масових поховань на цьому кладовищі збільшились майже вдвічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокпости, вибіркові допити, фіксація телефонів: у Маріуполі російські окупанти посилюють режим, - Андрющенко

Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ 01
Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ 02

У коментарі журналістам радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснив це тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків, пошкоджених та зруйнованих армією РФ. За його словами, в кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих місцевих жителів. Найчастіше тіла везуть до Старого Криму, де найближче до Маріуполя є кладовище з місцями масових поховань.

"Вони (окупанти. - Ред.) почали масово розбирати завали, "пригнали" своє так зване "МНС", а там, що не будинок - то могильник. Вчора (5 липня. - Ред.) вони "взялись" за наш мікрорайон "Черемушки", приїхали співробітники так званого "МНС", залізли в підвал одного з будинків, а там 100-200 трупів, вони розвернулись і поїхали, сказавши, "не наша справа", оскільки "МНСники" відмовляються займатись тілами загиблих. Далі ними займаються робітники так званих "державних ритуальних послуг" та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза, - каже Андрющенко і додає. - Зазвичай везуть на кладовище Старого Криму. Усіх тих, кого дістають з-під завалів, просто кидають у викопаний рів на кладовищі".

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На тому ж Старокримському кладовищі, за словами радника, тривають поховання містян не лише у викопаних траншеях, але й в окремих могилах. На супутниковому знімку Planet Labs за 29 червня можна помітити їхнє збільшення.

Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ 03
Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ 04

Влада Маріуполя пояснює це тим, що окупанти почали заробляти на приватних ритуальних послугах, пропонуючи поховання загиблого в окремій могилі, а не у місцях масових поховань.

"Поховання коштуватиме приблизно 20 тисяч гривень. Але навіть після сплати необхідно буде чекати близько 2 тижнів, тому що з деревиною у Маріуполі зараз проблеми, тож труни зазвичай везуть з окупованої раніше Донеччини", - пояснив Андрющенко.

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Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ 05
Місця масових поховань під Маріуполем продовжують збільшуватися, - ЗМІ 06

Раніше повідомлялося про три виявлені неподалік Маріуполя місця масового поховання - біля селища Старий Крим, села Виноградне та кладовища селища Мангуш. Згодом супутник зафіксував четверте місце масового поховання у центрі Маріуполя.

"Місця масових поховань у Мангуші і Виноградному, та те, що було знайдено у Маріуполі, разом це 4-5 тисяч. На Старокримському, станом на початок червня, було десь 15 тисяч людей поховано. Ми думаємо, що кількість загиблих має бути значно вища за 20 тисяч, адже кількість могил продовжила зростати. Однак за теперішніх умов та відсутності доступу реально зробити висновок про кількість жертв неможливо", – додав Андрющенко.

Читайте: Людям в окупованому Маріуполі ампутують кінцівки навіть за незначних поранень, все через відсутність медикаментів, - міськрада

Нагадаємо, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Автор: 

поховання (201) Маріуполь (3230) окупація (6687) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+12
Пам'ятайте:

Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!

Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!

Про це потрібно постійно говорити!
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08.07.2022 11:00
+8
Пида.расы! У меня друг, сейчас в рейсе, дома нет совсем !! всю жизнь строил,
Сын получил ранения, сейчас в Германии, лечится, жена с дочкой в Днепре!!! *** как теперь, опять с ноля!? Твари российские, нарлядли вы прочитаете мой скромный пост, но шоб вы здохли!! Включая моих родственников, ватанутых освободителей!!! Пьян, и ненавижу!!!
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08.07.2022 12:02
+5
Азов в полоне , а 140 евротуристов с жінками та коханками за держбюджет українців ЇЗДИЛИ ПОЗОРИТИ УКРАЇНУ В ЛУГАНО !!!!
показати весь коментар
08.07.2022 11:54
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Пам'ятайте:

Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!

Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!

Про це потрібно постійно говорити!
показати весь коментар
08.07.2022 11:00 Відповісти
Ну где голосователи, где "я видел одно видео", где записыватели полумиллионного города в вату, просто потому что им так сказали и они теперь тараторят это без устанку, насмехаясь на страданиями и трагедией людей своей страны?
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08.07.2022 11:23 Відповісти
і під Мацквою буде таке.... обов'язково!......
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08.07.2022 11:25 Відповісти
Людей попереджали, але вірити не хотіли.
Тепер лежать в сирій землі.
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08.07.2022 11:45 Відповісти
Кто? Зеля? Елдак? Арестлюся? кто предупреждал шо сраный перешеек станет как открытая дорога?
ты бы еще завопил как всегда - сцарствие нябесное и "виновники будут хореть вечно"
еще и подчеркнуто написал, Гуру типо. Слышал как Арестлюся объяснил это? - "********".
бум мол разбираццо.
вот ты и "гори вечно" за такой комментарий. Попереждун блин.
в Буче тоже попередили, да? или кричали смаглюки с василевскими что фсефпорядке?
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08.07.2022 11:56 Відповісти
Что значит предупреждали? В четверг начали обстрел левый берег, в следующий четверг город был уже в окружении. Все это время говорили что ситуация контролируемая. В понедельник отрубили свет и узнать информацию было уже неоткуда. Дали лишь один эвакуационный поезд , в самом начале, на четыре вагона, которые высадили в поле потом где то. Это все эвакуационные меры которые принимались, город почти пол миллиона человек. Первые дни войны, когда н кто н чего не понимал. Вы д н хрена про это не знаете. Вы не знаете как это когда вам на голову сыпятся снаряды, мины и бомбы, вы никогда не задыхались о. Дыма пожарищ, не голодали в подвалах, при минусовой температуре. Нас там просто бросили, мы никому не нужны были. Нас защищали только наши военные, добровольцы и полиция, все.
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08.07.2022 12:17 Відповісти
Вот, специально для таких как ты в заметке сделали приписку.
Нагадаємо, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Джерело: https://censor.net/ua/p3352862
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08.07.2022 16:03 Відповісти
Як там АЗОВ ? Скільки вже із полону вернули?

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08.07.2022 11:52 Відповісти
Азов в полоне , а 140 евротуристов с жінками та коханками за держбюджет українців ЇЗДИЛИ ПОЗОРИТИ УКРАЇНУ В ЛУГАНО !!!!
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08.07.2022 11:54 Відповісти
Пида.расы! У меня друг, сейчас в рейсе, дома нет совсем !! всю жизнь строил,
Сын получил ранения, сейчас в Германии, лечится, жена с дочкой в Днепре!!! *** как теперь, опять с ноля!? Твари российские, нарлядли вы прочитаете мой скромный пост, но шоб вы здохли!! Включая моих родственников, ватанутых освободителей!!! Пьян, и ненавижу!!!
показати весь коментар
08.07.2022 12:02 Відповісти
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08.07.2022 13:31 Відповісти
не видно высера, может опять вопли были и Аллаху твоему надоело что скрыл коммент?
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14.07.2022 08:57 Відповісти
вибачайте, але на цих цвинтарях лежать у переважній більшости ті, кому "какая разніцца, как уліца називаєтся? главнає, чтоби асфальт бил уложєн і фанарікі гарєлі", й ті, що були впевнені "шта главнає пірістать стрілять" й "зєля дагаваріцца пасрєдінє", etc...
ну, що, питаю я - як у вас на вулиці? горять ліхтарі, асфальт, мабуть добрий, "размєтачка харошая"? ваш зєля про все з кацапами домовився? а як, до речі, поживає програма "*******"? шо, не пам'ятаєте вже, забули? ну, зо три тижні до великої війни ваш зєля оголошував... ще один міністр бідкався, де це закупити кілька млн смартфонів під цю програму... (адже артилерійських снарядів у нас було закуплено по саме "нє магу"; так міністр таран? до речі, де він? на адріатиці відпочиває? я нічого не сплутав?).
справа у тім, що коли ви, які масово лежите у цих могилах та й інші, яким поталанило більше й які ще живі, але позбулися житла, кудись втекли, коли ви всі вирішили, що голова - це не дар Божий, у якому є мозок, який думає, аналізує, рефлексує, а просто казанок, куди висирається коломойша з 95-м кварталом, то тут й почалися усі ваші проблеми... ви так вирішили самі... тому не шкода мені вас, ніц не шкода, ви все зробили власними руками, ви заслужили це...
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08.07.2022 14:13 Відповісти
Не извиню, ты гнида , это были такие же украинцы как и ты, которые так же имели семьи, ходили на работу, растили детей и внуков, строили планы на будущее. Они тебе ни тебе ни кацапами не сделали ничего плохого. Кацапы из убили, а ты говоришь так вам и надо. Кто из вас большее чудовище? Ты не видел трупы на улицах, не видел руки-ноги разбросанные повсюду, не видел людей убитых снарядами прямо в их домах, не видел сгоревших заживо. Это все сделали они, но ты полностью их одобряешь только потому что мы жили там, а не рядом с тобой.
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08.07.2022 15:08 Відповісти
 
 