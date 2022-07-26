На нафтобазі в Донецьку почалася велика пожежа після вибуху. ВIДЕО
В окупованому Донецьку почалася велика пожежа після вибуху.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТАСС.
Стверджується, що нафтобаза загорілася після удару ЗСУ.
"Вогонь від пожежі видно в декількох районах Донецька, а полум'я б'є на пару десятків метрів у висоту. Горять цистерни з пально-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні.
В ЗСУ підтвердили вибух у Донецьку.
Топ коментарі
+67 lammer ya
показати весь коментар26.07.2022 07:39
+58 Garry Grant
показати весь коментар26.07.2022 07:33
+44 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар26.07.2022 07:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоріше сфинктер!
(пойду выпью триста капель эфирной валерьянки... Забудусь сном)
а коли НАСПРАВДІ від ЗСУ по окупантах прилетіло - дивуєтеся, ага?
путин-*****.
Героям слава!!!
БамбасМіссісіпі у вогні", де порушення прав народу Бамбасу спричинило масові заворушення.
полумя було до неба.
Хлопок по Донецьку Зорян і Шкіряк схавлюють 😁