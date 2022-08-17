УКР
Спецпризначенці ГУР знищили російську станцію РЕБ за допомогою безпілотника. ВIДЕО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою безпілотного літального апарата знищили російську станцію радіоелектронної боротьби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ГУР повідомила в телеграмі, оприлюднивши відповідний відеозапис.

"Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України в режимі 24/7 шукає ворога та працює по його тилам. Цього разу у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. Попри її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й завдати фатальні удари по місцю дислокації даної станції", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті, - ГУР

отличная работа!
показати весь коментар
17.08.2022 21:43 Відповісти
З Бурбою вже б десяток гіві-моторол зашкварили б. І десяток цемахів наловили б.
показати весь коментар
17.08.2022 22:32 Відповісти
Буданов-гогілашвілі патріоти України ?! Не смішіть мої капці !
показати весь коментар
17.08.2022 22:36 Відповісти
Пане Бутусов, будь ласка, звільніть будь ласка недоумка, що підбирає фото до новин.
показати весь коментар
17.08.2022 21:46 Відповісти
І редактора. "працює по його тилам". Коли правильно - "по його тилах".
показати весь коментар
17.08.2022 22:15 Відповісти
Та да спецпризначенці гру, абристович з гранатометом, до речі ромка скріпнік, його я не пр плітала, він сам лізе в очі . Як виявилось, цибулю різати одне задоволення, аби не дивитися абрестовича і його кагал
показати весь коментар
17.08.2022 22:02 Відповісти
Якщо перенести цю новину на час другої світової, то вона б звучала так: "Штірліц, працюючи в тилу ворога 24/7 за допомогою безпілотника підлетів до фашиської РЕБ і завдав їй фатального удару", повідомили в пресслужбі ТАСС.
показати весь коментар
17.08.2022 22:12 Відповісти
ТАРС
показати весь коментар
18.08.2022 10:17 Відповісти
Між знищили і ".. завдати фатальні удари по місцю дислокації даної станції" величезна різниця, прірва. Я не помітив влучання в щось крім зумлі.
показати весь коментар
17.08.2022 22:21 Відповісти
Я на видео вообще ничего не понял.Где станция РЭБ?Как они вообще что то увидели.
показати весь коментар
17.08.2022 22:39 Відповісти
Після "досягнення" ГУР в Сєвєродонецьку виглядає сіренько.
показати весь коментар
18.08.2022 00:03 Відповісти
 
 