Спецпризначенці ГУР знищили російську станцію РЕБ за допомогою безпілотника. ВIДЕО
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою безпілотного літального апарата знищили російську станцію радіоелектронної боротьби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ГУР повідомила в телеграмі, оприлюднивши відповідний відеозапис.
"Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України в режимі 24/7 шукає ворога та працює по його тилам. Цього разу у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. Попри її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й завдати фатальні удари по місцю дислокації даної станції", - ідеться в повідомленні.
+10 Hulio
+9 Ім’я Прізвище #376687
+9 Hulio
Hanka Panyanka
Hulio
Hulio
Ім’я Прізвище #376687
drowsy_cat
Яна Чорновола
Traveler
Сергей Кушнир #474364
Sergey Yakovenko
Сергей Решетников #514174
2492z
