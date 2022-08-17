Спецназовцы ГУР уничтожили российскую станцию РЭБ с помощью беспилотника. ВИДЕО

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ГУР сообщила в телеграм-канале, обнародовав соответствующую видеозапись.

"Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины в режиме 24/7 ищет врага и работает по его тылам. На этот раз в поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести фатальные удары по месту дислокации этой станции", - говорится в сообщении.

