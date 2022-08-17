РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5341 посетитель онлайн
Новости Видео Война
19 301 11

Спецназовцы ГУР уничтожили российскую станцию РЭБ с помощью беспилотника. ВИДЕО

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ГУР сообщила в телеграм-канале, обнародовав соответствующую видеозапись.

"Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины в режиме 24/7 ищет врага и работает по его тылам. На этот раз в поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести фатальные удары по месту дислокации этой станции", - говорится в сообщении.

Читайте также: В ближайшее время будут острые события на всем фронте, - ГУР

Автор: 

армия РФ (20613) разведка (4228) уничтожение (7951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Буданов-гогілашвілі патріоти України ?! Не смішіть мої капці !
показать весь комментарий
17.08.2022 22:36 Ответить
+9
Пане Бутусов, будь ласка, звільніть будь ласка недоумка, що підбирає фото до новин.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:46 Ответить
+9
З Бурбою вже б десяток гіві-моторол зашкварили б. І десяток цемахів наловили б.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отличная работа!
показать весь комментарий
17.08.2022 21:43 Ответить
З Бурбою вже б десяток гіві-моторол зашкварили б. І десяток цемахів наловили б.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:32 Ответить
Буданов-гогілашвілі патріоти України ?! Не смішіть мої капці !
показать весь комментарий
17.08.2022 22:36 Ответить
Пане Бутусов, будь ласка, звільніть будь ласка недоумка, що підбирає фото до новин.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:46 Ответить
І редактора. "працює по його тилам". Коли правильно - "по його тилах".
показать весь комментарий
17.08.2022 22:15 Ответить
Та да спецпризначенці гру, абристович з гранатометом, до речі ромка скріпнік, його я не пр плітала, він сам лізе в очі . Як виявилось, цибулю різати одне задоволення, аби не дивитися абрестовича і його кагал
показать весь комментарий
17.08.2022 22:02 Ответить
Якщо перенести цю новину на час другої світової, то вона б звучала так: "Штірліц, працюючи в тилу ворога 24/7 за допомогою безпілотника підлетів до фашиської РЕБ і завдав їй фатального удару", повідомили в пресслужбі ТАСС.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:12 Ответить
ТАРС
показать весь комментарий
18.08.2022 10:17 Ответить
Між знищили і ".. завдати фатальні удари по місцю дислокації даної станції" величезна різниця, прірва. Я не помітив влучання в щось крім зумлі.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:21 Ответить
Я на видео вообще ничего не понял.Где станция РЭБ?Как они вообще что то увидели.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:39 Ответить
Після "досягнення" ГУР в Сєвєродонецьку виглядає сіренько.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:03 Ответить
 
 