В окупованій Амвросіївці вибухи. Пабліки пишуть про детонацію боєприпасів. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Амвросіївці Донецької області вночі пролунали вибухи та розпочалася пожежа з подальшою детонацією.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

За повідомленнями місцевих жителів, вночі пролунало кілька вибухів внаслідок "прильотів" у тимчасово окуповане місто.

У соцмережах опублікували відео пожежі на одному з об'єктів в Амвросіївці, де чути звуки детонації, імовірно, це міг бути склад боєприпасів окупантів.

Судячи з ранкових повідомлень, детонація в Амвросіївці триває досі.

Також читайте: Після вибухів в окупованому Криму стали цікавитися бомбосховищами, продажем квартир й аварійними валізками