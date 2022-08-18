18 734 24
В окупованій Амвросіївці вибухи. Пабліки пишуть про детонацію боєприпасів. ВIДЕО
У тимчасово окупованій Амвросіївці Донецької області вночі пролунали вибухи та розпочалася пожежа з подальшою детонацією.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.
За повідомленнями місцевих жителів, вночі пролунало кілька вибухів внаслідок "прильотів" у тимчасово окуповане місто.
У соцмережах опублікували відео пожежі на одному з об'єктів в Амвросіївці, де чути звуки детонації, імовірно, це міг бути склад боєприпасів окупантів.
Судячи з ранкових повідомлень, детонація в Амвросіївці триває досі.
Топ коментарі
+22 олег иванов #434516
показати весь коментар18.08.2022 09:00 Відповісти Посилання
+22 Senator #518037
показати весь коментар18.08.2022 09:04 Відповісти Посилання
+22 Фосфорная Горловка
показати весь коментар18.08.2022 09:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Домбас в темнім гаї
Сонце зустрічає
Posted By: https://defence-line.org/author/gai-voron/ Gai Voron
Над златой степной равниной вечер звезды зажигает. Между звездами и степью вихрь смертельный пролетает, яркой молнии подобный.
Кромку неба подрезая, он подмигивает звездам, и спешит неотвратимо на свидание с врагами.
Грязный орк сидит в окопе, драным лаптем щи хлебая. Он на днях отправил почтой в захолустье зауралья унитаз, ковер, «стиралку»; не отправил только тостер, потому как им, кацапам, не понятен сложный принцип столь заумного устройства.
Враг жестокий и подступный, что пришел на нашу землю, жизнь и радость разрушая, не обучен созиданью. Испокон так жили предки: день и ночь в дыму сивушном, наслаждалися забавой, - колошматили соседей, рьяно зубы выбивая, кровь пуская без разбору, и ломая руки-ноги, словно органы назавтра отрасти сумеют снова. Жизнь веселая такая ждет и всех его потомков…
И теперь, упырь проклятый, притащился в Украину, чтоб творить дела лихие!..
Ночь сгущается над степью, навевая сновиденья.
https://defence-line.org/2022/08/pesnya-o-xajmarse-m142/ далі тут
Чим більше дамбіть тим краща бавовна