УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4391 відвідувач онлайн
Новини Відео Окуповані території Війна
18 734 24

В окупованій Амвросіївці вибухи. Пабліки пишуть про детонацію боєприпасів. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Амвросіївці Донецької області вночі пролунали вибухи та розпочалася пожежа з подальшою детонацією.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

За повідомленнями місцевих жителів, вночі пролунало кілька вибухів внаслідок "прильотів" у тимчасово окуповане місто.

У соцмережах опублікували відео пожежі на одному з об'єктів в Амвросіївці, де чути звуки детонації, імовірно, це міг бути склад боєприпасів окупантів.

Судячи з ранкових повідомлень, детонація в Амвросіївці триває досі.

Також читайте: Після вибухів в окупованому Криму стали цікавитися бомбосховищами, продажем квартир й аварійними валізками

Автор: 

вибух (4621) Донбас (22366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
18.08.2022 09:00 Відповісти
+22
Бавовна палає... сонце зустрічає...💙💪💪
показати весь коментар
18.08.2022 09:04 Відповісти
+22
показати весь коментар
18.08.2022 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.08.2022 09:00 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 09:55 Відповісти
Кацапскіє свіньї-када ви уже накурітесь...
показати весь коментар
18.08.2022 09:01 Відповісти
А что в этом плохого, пусть курят на здоровье, чем больше - тем лучше.. )
показати весь коментар
18.08.2022 11:39 Відповісти
Бавовна палає... сонце зустрічає...💙💪💪
показати весь коментар
18.08.2022 09:04 Відповісти
штаб ватной хунты..жарили руzzкое сало и оно овзгорелось
показати весь коментар
18.08.2022 09:06 Відповісти
Світає, край неба палає
Домбас в темнім гаї
Сонце зустрічає
показати весь коментар
18.08.2022 09:11 Відповісти
Ранок без бавовни, це вже як ранок без кави.
показати весь коментар
18.08.2022 09:14 Відповісти
Попкорн
показати весь коментар
18.08.2022 09:17 Відповісти
Це звичайно добре, але війна має бути перенесена на територію росії,
показати весь коментар
18.08.2022 09:22 Відповісти
Добра новина про знищення зброї ворога.
показати весь коментар
18.08.2022 09:55 Відповісти
Гарний ранок починається не з кофе, а з бавовни! Слава Україні!
показати весь коментар
18.08.2022 10:16 Відповісти
Песня о Хаймарсе (M142)

Posted By: https://defence-line.org/author/gai-voron/ Gai Voron

Над златой степной равниной вечер звезды зажигает. Между звездами и степью вихрь смертельный пролетает, яркой молнии подобный.
Кромку неба подрезая, он подмигивает звездам, и спешит неотвратимо на свидание с врагами.

Грязный орк сидит в окопе, драным лаптем щи хлебая. Он на днях отправил почтой в захолустье зауралья унитаз, ковер, «стиралку»; не отправил только тостер, потому как им, кацапам, не понятен сложный принцип столь заумного устройства.

Враг жестокий и подступный, что пришел на нашу землю, жизнь и радость разрушая, не обучен созиданью. Испокон так жили предки: день и ночь в дыму сивушном, наслаждалися забавой, - колошматили соседей, рьяно зубы выбивая, кровь пуская без разбору, и ломая руки-ноги, словно органы назавтра отрасти сумеют снова. Жизнь веселая такая ждет и всех его потомков…
И теперь, упырь проклятый, притащился в Украину, чтоб творить дела лихие!..

Ночь сгущается над степью, навевая сновиденья.

https://defence-line.org/2022/08/pesnya-o-xajmarse-m142/ далі тут

показати весь коментар
18.08.2022 10:27 Відповісти
Жовтогарячі ночі роблять жопогорючі пердаки окупантам
показати весь коментар
18.08.2022 10:30 Відповісти
Случилась самавазгараниє апвалованай бочки с селитрой. Патерь нет, бочка была ненужная и дотационная
показати весь коментар
18.08.2022 10:35 Відповісти
Заставка на видео Типичный Донецк. Восемь лет дамбили бамбас и ничего такого в роликах на этом канале не было, тихо-мирно жили, нигде ничего не взрывалось, а теперь именно такие картинки олицетворяют типичный Донецк.
показати весь коментар
18.08.2022 11:03 Відповісти
Таки багата земля донецька, дев'ятий рік бавовна і все якісніше та якісніше.
Чим більше дамбіть тим краща бавовна
показати весь коментар
18.08.2022 11:21 Відповісти
Похоже на первом видео дивчуля проводит секс-урок.
показати весь коментар
18.08.2022 11:44 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 14:20 Відповісти
говорящие часы: "......, у нас в адеевке 3 часа ночи"
показати весь коментар
18.08.2022 15:18 Відповісти
🤣
показати весь коментар
18.08.2022 15:27 Відповісти
космічна симфонія з "Хай-марсом"
показати весь коментар
18.08.2022 17:00 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 23:51 Відповісти
 
 