В оккупированной Амвросиевке взрывы. Паблики пишут о детонации боеприпасов. ВИДЕО
Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией.
Об этом пишут местные телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
По сообщениям местных жителей, ночью раздалось несколько взрывов в результате "прилетов" во временно оккупированный город.
В соцсетях опубликовали видео пожара на одном из объектов в Амвросиевке, где слышны звуки детонации, вероятно, это мог быть склад боеприпасов оккупантов.
Судя по утренним сообщениям, детонация в Амвросиевке продолжается до сих пор.
