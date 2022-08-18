РУС
В оккупированной Амвросиевке взрывы. Паблики пишут о детонации боеприпасов. ВИДЕО

Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

По сообщениям местных жителей, ночью раздалось несколько взрывов в результате "прилетов" во временно оккупированный город.

В соцсетях опубликовали видео пожара на одном из объектов в Амвросиевке, где слышны звуки детонации, вероятно, это мог быть склад боеприпасов оккупантов.

Судя по утренним сообщениям, детонация в Амвросиевке продолжается до сих пор.

Читайте: За серией взрывов в оккупированном Крыму стоит Украина, - CNN

+22
показать весь комментарий
18.08.2022 09:00 Ответить
+22
Бавовна палає... сонце зустрічає...💙💪💪
показать весь комментарий
18.08.2022 09:04 Ответить
+22
показать весь комментарий
18.08.2022 09:55 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 09:00 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 09:55 Ответить
Кацапскіє свіньї-када ви уже накурітесь...
показать весь комментарий
18.08.2022 09:01 Ответить
А что в этом плохого, пусть курят на здоровье, чем больше - тем лучше.. )
показать весь комментарий
18.08.2022 11:39 Ответить
Бавовна палає... сонце зустрічає...💙💪💪
показать весь комментарий
18.08.2022 09:04 Ответить
штаб ватной хунты..жарили руzzкое сало и оно овзгорелось
показать весь комментарий
18.08.2022 09:06 Ответить
Світає, край неба палає
Домбас в темнім гаї
Сонце зустрічає
показать весь комментарий
18.08.2022 09:11 Ответить
Ранок без бавовни, це вже як ранок без кави.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:14 Ответить
Попкорн
показать весь комментарий
18.08.2022 09:17 Ответить
Це звичайно добре, але війна має бути перенесена на територію росії,
показать весь комментарий
18.08.2022 09:22 Ответить
Добра новина про знищення зброї ворога.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:55 Ответить
Гарний ранок починається не з кофе, а з бавовни! Слава Україні!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:16 Ответить
Песня о Хаймарсе (M142)

Posted By: https://defence-line.org/author/gai-voron/ Gai Voron

Над златой степной равниной вечер звезды зажигает. Между звездами и степью вихрь смертельный пролетает, яркой молнии подобный.
Кромку неба подрезая, он подмигивает звездам, и спешит неотвратимо на свидание с врагами.

Грязный орк сидит в окопе, драным лаптем щи хлебая. Он на днях отправил почтой в захолустье зауралья унитаз, ковер, «стиралку»; не отправил только тостер, потому как им, кацапам, не понятен сложный принцип столь заумного устройства.

Враг жестокий и подступный, что пришел на нашу землю, жизнь и радость разрушая, не обучен созиданью. Испокон так жили предки: день и ночь в дыму сивушном, наслаждалися забавой, - колошматили соседей, рьяно зубы выбивая, кровь пуская без разбору, и ломая руки-ноги, словно органы назавтра отрасти сумеют снова. Жизнь веселая такая ждет и всех его потомков…
И теперь, упырь проклятый, притащился в Украину, чтоб творить дела лихие!..

Ночь сгущается над степью, навевая сновиденья.

https://defence-line.org/2022/08/pesnya-o-xajmarse-m142/ далі тут

показать весь комментарий
18.08.2022 10:27 Ответить
Жовтогарячі ночі роблять жопогорючі пердаки окупантам
показать весь комментарий
18.08.2022 10:30 Ответить
Случилась самавазгараниє апвалованай бочки с селитрой. Патерь нет, бочка была ненужная и дотационная
показать весь комментарий
18.08.2022 10:35 Ответить
Заставка на видео Типичный Донецк. Восемь лет дамбили бамбас и ничего такого в роликах на этом канале не было, тихо-мирно жили, нигде ничего не взрывалось, а теперь именно такие картинки олицетворяют типичный Донецк.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:03 Ответить
Таки багата земля донецька, дев'ятий рік бавовна і все якісніше та якісніше.
Чим більше дамбіть тим краща бавовна
показать весь комментарий
18.08.2022 11:21 Ответить
Похоже на первом видео дивчуля проводит секс-урок.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:44 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 14:20 Ответить
говорящие часы: "......, у нас в адеевке 3 часа ночи"
показать весь комментарий
18.08.2022 15:18 Ответить
🤣
показать весь комментарий
18.08.2022 15:27 Ответить
космічна симфонія з "Хай-марсом"
показать весь комментарий
18.08.2022 17:00 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 23:51 Ответить
 
 