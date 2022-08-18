В оккупированной Амвросиевке взрывы. Паблики пишут о детонации боеприпасов. ВИДЕО

Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

По сообщениям местных жителей, ночью раздалось несколько взрывов в результате "прилетов" во временно оккупированный город.

В соцсетях опубликовали видео пожара на одном из объектов в Амвросиевке, где слышны звуки детонации, вероятно, это мог быть склад боеприпасов оккупантов.

Судя по утренним сообщениям, детонация в Амвросиевке продолжается до сих пор.

