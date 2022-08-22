ЗСУ розбомбили ворожий склад боєприпасів у Каховці. ВIДЕО
Українські воїни розбомбили склад боєприпасів у Каховці на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що є влучання по складах з боєкомплектами окупантів на тимчасово окупованій території.
Топ коментарі
+32 Харьков Сумской
показати весь коментар22.08.2022 16:51 Відповісти Посилання
+25 Valter Valter
показати весь коментар22.08.2022 16:54 Відповісти Посилання
+23 Бенина Мама
показати весь коментар22.08.2022 17:00 Відповісти Посилання
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В реаліях які склалися твій нік було б доречно перейменувати на "Харків Сумний"
Єрмака падлу вздернуть за то что прибирает генералов с харьковского направления что бьі орки доставали до Харькова.
Але нікому, олігархія такого не дозволить або швидко замінить.
А скоро она зацветёт по всей Параше, аж до Северного Ледовитого Океана.
"С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь, мы напишем в «Спортлото»!"
Очень хочется, чтобы его вообще не было в Украине. А после Победы -- особенно.
Був функціонером-мільйонером, став гетьманом-мільярдером... А тепер деякі радіють голосно що він, як ахметов, повертає награбоване...
А піпл 73 як хавав так і буде хавать...
Ось так і до останнього...
слава ЗСУ
https://www.facebook.com/media.NV/posts/pfbid02QjvRMg6H94iHWGxDDSYQU9zDW9uD71utg6T1ebpBb3FCVobBGg4VPxkkudrNaiXYl?__cft__[0]=AZVZk77aM5XKto4u12hjysS8Sj13P4Dh6iQlwmrDp04Sa8kUhFSVBiPRkrmc3nKIeTpZIrDHsItmydPKEAoHWHyXzmkcxKHxjvcyNeD_bbb5cOpGpOvuGD7Rnb24VwoGn7DrLK2pdwWx_g19f54YvvHp-qHoW4k_-YVVXmelPXhbQs0P6HDyZQHSM4b600AQyAE&__tn__=%2CO%2CP-R 12 мин.
Українські сили завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з ************, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань