ЗСУ розбомбили ворожий склад боєприпасів у Каховці. ВIДЕО

Українські воїни розбомбили склад боєприпасів у Каховці на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що є влучання по складах з боєкомплектами окупантів на тимчасово окупованій території.

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