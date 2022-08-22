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18 052 20

ЗСУ розбомбили ворожий склад боєприпасів у Каховці. ВIДЕО

Українські воїни розбомбили склад боєприпасів у Каховці на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що є влучання по складах з боєкомплектами окупантів на тимчасово окупованій території.

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Автор: 

армія рф (18060) Каховка (125) знищення (7713)


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Топ коментарі
+32
Я так люблю новини про бавовну!
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22.08.2022 16:51 Відповісти
+25
Люди ждут освобождения их от окупантов
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22.08.2022 16:54 Відповісти
+23
Вот что глобальное потепление делает. Бавовна уже растёт от Каховки до крымняша.
А скоро она зацветёт по всей Параше, аж до Северного Ледовитого Океана.
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22.08.2022 17:00 Відповісти
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Я так люблю новини про бавовну!
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22.08.2022 16:51 Відповісти
Саме так.

В реаліях які склалися твій нік було б доречно перейменувати на "Харків Сумний"

Єрмака падлу вздернуть за то что прибирает генералов с харьковского направления что бьі орки доставали до Харькова.
Але нікому, олігархія такого не дозволить або швидко замінить.
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22.08.2022 22:41 Відповісти
Люди ждут освобождения их от окупантов
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22.08.2022 16:54 Відповісти
nu mene nravitsa kak ono garitj ... vse suetjatsa....
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22.08.2022 16:54 Відповісти
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22.08.2022 16:59 Відповісти
Вот что глобальное потепление делает. Бавовна уже растёт от Каховки до крымняша.
А скоро она зацветёт по всей Параше, аж до Северного Ледовитого Океана.
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22.08.2022 17:00 Відповісти
Напомнило:
"С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь, мы напишем в «Спортлото»!"
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22.08.2022 17:01 Відповісти
Когда после победы Украины начнёт работать в мирном режиме 95 квартал, там обязательно должен появиться новый персонаж - Бавовна Марковна.
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22.08.2022 17:05 Відповісти
Очень хочется, чтобы не начал.
Очень хочется, чтобы его вообще не было в Украине. А после Победы -- особенно.
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22.08.2022 17:22 Відповісти
зе під каблуком бені, "попереднік" під всіма а прикриваеться національними гаслами...

Був функціонером-мільйонером, став гетьманом-мільярдером... А тепер деякі радіють голосно що він, як ахметов, повертає награбоване...

А піпл 73 як хавав так і буде хавать...

Ось так і до останнього...
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22.08.2022 22:45 Відповісти
Чарівно...))
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22.08.2022 17:07 Відповісти
Так, заворожує ))
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22.08.2022 17:48 Відповісти
І не кажіть, прям гіпноз...
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22.08.2022 18:33 Відповісти
красивое ,,,
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22.08.2022 17:07 Відповісти
Каховка тримайся все буде Україна
слава ЗСУ
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22.08.2022 17:15 Відповісти
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Українські сили завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з ************, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань
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22.08.2022 17:17 Відповісти
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22.08.2022 17:22 Відповісти
Все в срай!!!
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22.08.2022 17:42 Відповісти
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22.08.2022 20:46 Відповісти
 
 