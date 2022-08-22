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18 052 20

ВСУ разбомбили вражеский склад боеприпасов в Каховке. ВИДЕО

Украинские воины разбомбили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что есть попадания по складам с боекомплектами оккупантов на временно оккупированной территории.

Также смотрите: Первая охота литовского Байрактара на российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

армия РФ (19892) Каховка (95) уничтожение (7390)


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Топ комментарии
+32
Я так люблю новини про бавовну!
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22.08.2022 16:51 Ответить
+25
Люди ждут освобождения их от окупантов
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22.08.2022 16:54 Ответить
+23
Вот что глобальное потепление делает. Бавовна уже растёт от Каховки до крымняша.
А скоро она зацветёт по всей Параше, аж до Северного Ледовитого Океана.
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22.08.2022 17:00 Ответить
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Я так люблю новини про бавовну!
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22.08.2022 16:51 Ответить
Саме так.

В реаліях які склалися твій нік було б доречно перейменувати на "Харків Сумний"

Єрмака падлу вздернуть за то что прибирает генералов с харьковского направления что бьі орки доставали до Харькова.
Але нікому, олігархія такого не дозволить або швидко замінить.
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22.08.2022 22:41 Ответить
Люди ждут освобождения их от окупантов
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22.08.2022 16:54 Ответить
nu mene nravitsa kak ono garitj ... vse suetjatsa....
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22.08.2022 16:54 Ответить
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22.08.2022 16:59 Ответить
Вот что глобальное потепление делает. Бавовна уже растёт от Каховки до крымняша.
А скоро она зацветёт по всей Параше, аж до Северного Ледовитого Океана.
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22.08.2022 17:00 Ответить
Напомнило:
"С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь, мы напишем в «Спортлото»!"
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22.08.2022 17:01 Ответить
Когда после победы Украины начнёт работать в мирном режиме 95 квартал, там обязательно должен появиться новый персонаж - Бавовна Марковна.
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22.08.2022 17:05 Ответить
Очень хочется, чтобы не начал.
Очень хочется, чтобы его вообще не было в Украине. А после Победы -- особенно.
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22.08.2022 17:22 Ответить
зе під каблуком бені, "попереднік" під всіма а прикриваеться національними гаслами...

Був функціонером-мільйонером, став гетьманом-мільярдером... А тепер деякі радіють голосно що він, як ахметов, повертає награбоване...

А піпл 73 як хавав так і буде хавать...

Ось так і до останнього...
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22.08.2022 22:45 Ответить
Чарівно...))
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22.08.2022 17:07 Ответить
Так, заворожує ))
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22.08.2022 17:48 Ответить
І не кажіть, прям гіпноз...
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22.08.2022 18:33 Ответить
красивое ,,,
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22.08.2022 17:07 Ответить
Каховка тримайся все буде Україна
слава ЗСУ
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22.08.2022 17:15 Ответить
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Українські сили завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з ************, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань
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22.08.2022 17:17 Ответить
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22.08.2022 17:22 Ответить
Все в срай!!!
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22.08.2022 17:42 Ответить
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22.08.2022 20:46 Ответить
 
 