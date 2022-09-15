Удар про Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 203 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Харківщини – з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів – українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів. За п’ять днів із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне, нормальне життя…

Дякую генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу – усім, хто спланував і успішно провів військову операцію зі звільнення Харківщини. Український прапор повернеться в усі частинки нашої держави. Так само, як на Харківщині, українських воїнів зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні, і в Криму. Це буде обовʼязково", - сказав Зеленський.

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Президент також прокоментував удари ворога по об'єктах критичної інфраструктури.

"Историю пишут люди, нелюди – никогда. События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями.

Удары по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю.

Дякую всім нашим воїнам! Дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальних операціях після російських ударів. Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракету, на кожен снаряд. Ми це можемо. Слава Україні!", - наголосив глава держави.

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