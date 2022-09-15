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Удар про Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 203 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Харківщини – з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів – українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів. За п’ять днів із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне, нормальне життя…

Дякую генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу – усім, хто спланував і успішно провів військову операцію зі звільнення Харківщини. Український прапор повернеться в усі частинки нашої держави. Так само, як на Харківщині, українських воїнів зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні, і в Криму. Це буде обовʼязково", - сказав Зеленський.

Також читайте: Країна-терорист спробувала затопити Кривий Ріг, - Зеленський. ФОТО

Президент також прокоментував удари ворога по об'єктах критичної інфраструктури.

"Историю пишут люди, нелюди – никогда. События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями.

Удары по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю.

Дякую всім нашим воїнам! Дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальних операціях після російських ударів. Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракету, на кожен снаряд. Ми це можемо. Слава Україні!", - наголосив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Ізюмі та Балаклії бачимо те саме, що в Бучі. Знову катування, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Кривий Ріг (1358)


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Топ коментарі
+13
А ДРГ зеленых орденоносцев-мародеров в Запорожье так и продолжает выполнять задания русского фюрера и русского Дерьмака.
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15.09.2022 03:09
+10
це що! Он Верка Сердючка навіть орденононсцем став ,бо дулю показав кацяпам в інстаграмі , а ті хто кров проливали ,мабуть,повинні відчувати себе нагороджені вже тім ,що Зе з ними сфоткався.
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15.09.2022 03:30
+8
Ти, Зеленський, давай бий по Курську! Замість того, щоб *******!
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15.09.2022 02:23
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Ти, Зеленський, давай бий по Курську! Замість того, щоб *******!
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15.09.2022 02:23 Відповісти
хто на шо вчився,Зеленськи робить те що вміє
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15.09.2022 03:33 Відповісти
лучше бы зеленский делал то на что учился у себя в туалете, а не на посту президента
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15.09.2022 05:54 Відповісти
Він тільки те і робить.
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15.09.2022 07:01 Відповісти
А ДРГ зеленых орденоносцев-мародеров в Запорожье так и продолжает выполнять задания русского фюрера и русского Дерьмака.
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15.09.2022 03:09 Відповісти
Презтденте Зеленський , потрібно дякувати не тільки Генералів і офіцерів , а простих бійців , які кров проливали за це звільнення 😠
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15.09.2022 03:25 Відповісти
це що! Он Верка Сердючка навіть орденононсцем став ,бо дулю показав кацяпам в інстаграмі , а ті хто кров проливали ,мабуть,повинні відчувати себе нагороджені вже тім ,що Зе з ними сфоткався.
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15.09.2022 03:30 Відповісти
Русня визжит что воюет не против украинской армии, а против наемников США и НАТО и вот такой ответ который просто взорвал ватников.
Соотношение по потерям за 7 месяцев СВО - 5 наемников против 55 000 русских солдат, о технике я молчу... Вы уверены что победите НАТО?
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15.09.2022 03:47 Відповісти
Художники могут внести свой вклад в борьбу с агрессором - выпустить книгу карикатур как орки гибнут в Украине - что-то типа Бидструпа
Книгаразойдётся по миру и это будет история
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15.09.2022 05:12 Відповісти
Це як в очі ********* пачсматрєть -говорити йому про його солдатів ...у нього є бомби і тут все сказано
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15.09.2022 04:08 Відповісти
і фізіологічний також
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15.09.2022 04:12 Відповісти
Я, канешно, извиняюсь, но при чём тут удар кацапскими ракетами по Кривому Рогу до морально-психичного стану русни? Я кроме заголовка ничё не читала, потому и интиресуюсь. Лохбонэвтик наших воинов поблагодарил хоть за Харьковщину, чи токо спромогся высший состав поблагодарить?
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15.09.2022 04:12 Відповісти
Благодарить воинов! А это рейтинга добавляет? Нет. А если народу влить в уши на фоне победы украинских воинов. Это рейтинга добавит? Да.

Делайте выводы.
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15.09.2022 05:13 Відповісти
Историю пишут победители, и не стоит обманывать народ. Вон взять теперешнюю власть, что они творят? И что бубочка думает что его осудят? Нет, он об этом не думает, он знает, что только победа на очередных выборах его спасет и история будет та, что он напишет.
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15.09.2022 05:09 Відповісти
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15.09.2022 05:27 Відповісти
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15.09.2022 06:11 Відповісти
Кажуть що ця країна була Туреччина, но кацапи перебили скидкою на газ та нафту, і ті відморозилися, це версія спецоперація про зменьшення довіри до Туреччини пройшла успішно
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15.09.2022 15:51 Відповісти
"...Россия специально превращает регионы в голую степь, чтобы впоследствии заселить их с чистого листа россиянами, которые никак не связана https://www.dialog.ua/war/257084_1660410495 с Украиной, ее языком и культурой ..."
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15.09.2022 06:13 Відповісти
Зеля б краще подумав як його заборона перетину кордона чоловіками рятує морально-психологічний стан ЗСУ.
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15.09.2022 06:55 Відповісти
Зеля ніколи не зрозуміє, що таке патріотизм.
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15.09.2022 06:57 Відповісти
А хто врятує морально-психологічний стан мешканців підтоплених районів,які залишаться сам на сам з водою у дворах і підтопленими будинками?Головне-це піар і неповага до народу.
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15.09.2022 07:15 Відповісти
Навіть на параші визнають, що у Зеленського, у порівнянні з бункерним дідом, "залізні яйця". У цьому впевнені і українці. Навіть ті, які за рошенку мусять його хейтити. В інтернеті хейтять а насправді тихенько пишаються. Зеленський таки достойний президент великої держави! Амінь.
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15.09.2022 07:52 Відповісти
😭😭😭
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15.09.2022 07:59 Відповісти
Та да, без нього і сонце не сходе на Сході, і не світить на землю, без нього і дощ
на землю не сміє крапати і навіть вітерець без згоди зеленського не сміє дути на
землю. Почекай трохи, на твій e mail повинна прийти медалька від Зе влади.
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15.09.2022 12:32 Відповісти
дебил
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16.09.2022 23:13 Відповісти
Срать ему на своих солдат, он раздалбывает нам инфраструктуру, чтобы различные евнухи прибежали к нему с просьбами договориться. Договорённость по морскому коридору из Одессы очень сильно сыграла ему на руку, теперь придурки будут думать "раз там смогли договориться - сможем и здесь".

Сейчас бы Боррелю, фон дер Ляен, официальным лицам нынешней власти в США и Великобритании, не просто выступать с осуждением, а выйти и заявить - раз лилипутин решил воевать с гражданскими, мы решили передать Украине натовские танки, истребители и ракеты на 300 км.

Нашим западным партнёрам пора прозреть и увидеть закономерность - "эскалацию" вызывает любой успех ВСУ на поле боя и если они всё ещё хотят, чтобы Украина победила, нужно помогать нам без оглядки на эмоции старого плешивого чмошника.
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15.09.2022 08:38 Відповісти
ФДЛ - голова прайду. Борель вик.
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15.09.2022 09:03 Відповісти
Ніщо не врятує морально-розумовий стан ерзац-президента.
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15.09.2022 10:03 Відповісти
Зеленский панически боится популярности Залужного, именно поэтому в своем обращении он не упомянул Валерия Федоровича.
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15.09.2022 10:28 Відповісти
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15.09.2022 12:35 Відповісти

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15.09.2022 12:36 Відповісти
Ніззятамжебратья...
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15.09.2022 13:26 Відповісти
Президент, чего Нептуни и Гром не делаешь????
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15.09.2022 15:44 Відповісти
 
 