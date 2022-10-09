"Противник цього не очікував, підійшли на відстань 5 метрів", - "Ролло", командир батальйону "Азова", розповів про бої з росіянами. ВIДЕО

"Ролло" приєднався до "Азову" ще у 2014 році. У 2022 за добу до повномасштабного вторгнення РФ в Україну він разом з побратимами отримав наказ "Готуйтесь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про свій бойовий шлях командир батальйону "Азова" розповів в інтерв'ю для "Бутусов плюс".

У перші дні повномасштабної війни формувались нові бойові підрозділи. "Ролло" разом з побратимами тримали оборону у селі Мощун на Київщині.

"Навіть крутому російському спецназу, чи там "славетним" десантно-штурмовим військам, морпіхам не вдалось...Безмежно гордий за свій особовий склад!", - підкреслив він.

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Про бої "Азову" з кадирівцями, з "елітними" підрозділами армії РФ та особливості створення нового штурмового батальйону дивіться в інтерв'ю на YouTube каналі "Бутусов плюс".