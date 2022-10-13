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Бійці ЗСУ успішно знищують ворожу артилерію за допомогою норвезько-шведського комплексу артрозвідки "Mamba Arthur". ВIДЕО

Підрозділи артилерійської розвідки ЗСУ успішно застосовують на фронті норвезько-шведський комплекс артрозвідки "Mamba Arthur" встановлений на базі гусеничного двосекційного всюдиходу Bandvagn 206, що був розроблений для збройних сил Швеції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, сучасна ефективна контрбатарейна система в поєднанні з мобільністю дає вражаючі результати - дозволяє визначати місце дислокації ворожої артилерії з точністю до кількох метрів, передавати дані артилеристам і коригувати їхній вогонь. Комплекс, в екіпажі якого п'ять бійців, що пройшли вишкіл у Великій Британії, здатний швидко змінювати свою позицію і розгортатися у бойовий порядок. За годину комплекс щонайменше тричі здатний змінити позицію і при цьому визначити щонайменше чотири цілі за один цикл.

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 "Mamba Arthur" - це мобільна система з пасивною фазованою антенною решіткою С-диапазону, що застосовується для виявленя ворожої польової артилерії. Контрбатарейний радар розроблялася як ключовий елемент системи контрбатарейного виявленя на рівні бригади або дивізіону. Систему ARTHUR було розроблено у співпраці між Збройними силами Норвегії, Збройними силами Швеції та Ericsson Microwave Systems. Назва Mamba використовується Британською армією.

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зброя (7461)


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Топ коментарі
+41
Швеції велика дяка за таке підсилення 👋
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13.10.2022 10:35
+36
Це В. Британія надала. Але Швецію з Норвегією теж не забуваємо.
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13.10.2022 10:43
+13
Історичні зв'язки. І кольори прапорів у нас однакові. Прийшов час помститися за Полтаву.
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13.10.2022 10:43
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Швеції велика дяка за таке підсилення 👋
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13.10.2022 10:35 Відповісти
Це В. Британія надала. Але Швецію з Норвегією теж не забуваємо.
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13.10.2022 10:43 Відповісти
Історичні зв'язки. І кольори прапорів у нас однакові. Прийшов час помститися за Полтаву.
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13.10.2022 10:43 Відповісти
Прекрасно! Используют "Mamba Arthur" против мамб.. )
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13.10.2022 10:49 Відповісти
... и Артуров Пирожковых!
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13.10.2022 13:57 Відповісти
новітні технології- та зброя...= смерть кацапо оркам....
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13.10.2022 10:44 Відповісти
Не допомагайте русні індетифіковувати найціннішу техніку.
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13.10.2022 10:44 Відповісти
Полностью поддерживаю. Облегчили задачу их аэроразведке, Указали время развертывания. Дебилы ***...
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13.10.2022 10:54 Відповісти
Чому дебіли, а може це їх робота???
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13.10.2022 11:12 Відповісти
Можна подумать - у кацапів сидять дебіли які не читають матеріали військово-технічних обзорів А там вказано ВСЕ - особливо якщо техніка йде на експорт
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13.10.2022 14:01 Відповісти
Рашистам Мамбець ! ))
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13.10.2022 10:48 Відповісти
За останню добу мінус 17 ворожих артсистем.. Мамбочка попрацювала?!
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13.10.2022 10:54 Відповісти
Мамба - москалям ******!😄
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13.10.2022 10:56 Відповісти
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13.10.2022 11:14 Відповісти
Зараз вкотре вирішується глобальне питання для людства: куди йти?
Краще авторитаризм і тоталітаризм чи лібералізм і демократія?
Краще мало якісного чи багато неякісного?
Що важливіше, розум чи матеріальні ресурси?
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13.10.2022 10:56 Відповісти
І як одна їхня складова - популізм ...
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13.10.2022 11:05 Відповісти
Либерализм и демократия - это прогресс, тоталитаризм - деградация всего, в том числе и личности. Это и происходит сегодня на территории фашистской империи.
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13.10.2022 11:08 Відповісти
Шальона чортопхайка.
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13.10.2022 11:04 Відповісти
кацап гордись ! утони во вялічяє ! тебя разносят в клочя воіни украінци а моглі ето сдєлать солдати НАТО
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13.10.2022 11:15 Відповісти
кацапы напали на Украину чтоб их уничтожали украинцы а не солдаты НАТО - и тут все продумали!
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13.10.2022 11:41 Відповісти
Класна машинка, класний боєць!
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13.10.2022 11:44 Відповісти
Хорошая машинка! На такой Путин с Шойгу зимой по тайге катается.
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13.10.2022 11:56 Відповісти
mamba оркам
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13.10.2022 12:09 Відповісти
Молодцы хлопци, на позитиве, с душой ****** русню.
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13.10.2022 12:35 Відповісти
зважаючи на перевагу ворога в артилерії це мегакорисна приблуда.
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13.10.2022 12:57 Відповісти
Викингам респект.
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13.10.2022 12:59 Відповісти
Можливо мені здається але екрани в моніторах це лампові кінескопи. Якого року ця техніка?
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13.10.2022 13:13 Відповісти
…якщо так, то кадри в репортажі із кунга зіншого фільма
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13.10.2022 13:15 Відповісти
черная мамба
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14.10.2022 10:46 Відповісти
 
 