Бійці ЗСУ успішно знищують ворожу артилерію за допомогою норвезько-шведського комплексу артрозвідки "Mamba Arthur". ВIДЕО

Підрозділи артилерійської розвідки ЗСУ успішно застосовують на фронті норвезько-шведський комплекс артрозвідки "Mamba Arthur" встановлений на базі гусеничного двосекційного всюдиходу Bandvagn 206, що був розроблений для збройних сил Швеції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, сучасна ефективна контрбатарейна система в поєднанні з мобільністю дає вражаючі результати - дозволяє визначати місце дислокації ворожої артилерії з точністю до кількох метрів, передавати дані артилеристам і коригувати їхній вогонь. Комплекс, в екіпажі якого п'ять бійців, що пройшли вишкіл у Великій Британії, здатний швидко змінювати свою позицію і розгортатися у бойовий порядок. За годину комплекс щонайменше тричі здатний змінити позицію і при цьому визначити щонайменше чотири цілі за один цикл.

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"Mamba Arthur" - це мобільна система з пасивною фазованою антенною решіткою С-диапазону, що застосовується для виявленя ворожої польової артилерії. Контрбатарейний радар розроблялася як ключовий елемент системи контрбатарейного виявленя на рівні бригади або дивізіону. Систему ARTHUR було розроблено у співпраці між Збройними силами Норвегії, Збройними силами Швеції та Ericsson Microwave Systems. Назва Mamba використовується Британською армією.

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