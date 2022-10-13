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Бойцы ВСУ успешно уничтожают вражескую артиллерию с помощью норвежско-шведского комплекса артразведки "Mamba Arthur". ВИДЕО

Подразделения артиллерийской разведки ВСУ успешно применяют на фронте норвежско-шведский комплекс артразведки "Mamba Arthur" установленный на базе гусеничного двухсекционного вездехода Bandvagn 206, разработанного для вооруженных сил Швеции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, современная эффективная контрбатарейная система в сочетании с мобильностью дает поразительные результаты – позволяет определять место дислокации вражеской артиллерии с точностью до нескольких метров, передавать данные артиллеристам и корректировать их огонь. Комплекс, в экипаже которого пять бойцов, прошедших военную подготовку в Великобритании, способен быстро менять свою позицию и разворачиваться в боевой порядок. За час комплекс по меньшей мере трижды способен изменить позицию и при этом определить не менее четырех целей за один цикл.

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"Mamba Arthur" - это мобильная система с пассивной фазированной антенной решеткой С-диапазона, применяемая для обнаружения вражеской полевой артиллерии. Контрбатарейный радар разрабатывался как ключевой элемент системы контрбатарейного обнаружения на уровне бригады или дивизиона. Система ARTHUR была разработана в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии, Вооруженными силами Швеции и Ericsson Microwave Systems. Название Mamba используется Британской армией.

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оружие (10215)


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Топ комментарии
+41
Швеції велика дяка за таке підсилення 👋
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13.10.2022 10:35
+36
Це В. Британія надала. Але Швецію з Норвегією теж не забуваємо.
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13.10.2022 10:43
+13
Історичні зв'язки. І кольори прапорів у нас однакові. Прийшов час помститися за Полтаву.
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13.10.2022 10:43
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Швеції велика дяка за таке підсилення 👋
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13.10.2022 10:35 Ответить
Це В. Британія надала. Але Швецію з Норвегією теж не забуваємо.
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13.10.2022 10:43 Ответить
Історичні зв'язки. І кольори прапорів у нас однакові. Прийшов час помститися за Полтаву.
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13.10.2022 10:43 Ответить
Прекрасно! Используют "Mamba Arthur" против мамб.. )
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13.10.2022 10:49 Ответить
... и Артуров Пирожковых!
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13.10.2022 13:57 Ответить
новітні технології- та зброя...= смерть кацапо оркам....
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13.10.2022 10:44 Ответить
Не допомагайте русні індетифіковувати найціннішу техніку.
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13.10.2022 10:44 Ответить
Полностью поддерживаю. Облегчили задачу их аэроразведке, Указали время развертывания. Дебилы ***...
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13.10.2022 10:54 Ответить
Чому дебіли, а може це їх робота???
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13.10.2022 11:12 Ответить
Можна подумать - у кацапів сидять дебіли які не читають матеріали військово-технічних обзорів А там вказано ВСЕ - особливо якщо техніка йде на експорт
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13.10.2022 14:01 Ответить
Рашистам Мамбець ! ))
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13.10.2022 10:48 Ответить
За останню добу мінус 17 ворожих артсистем.. Мамбочка попрацювала?!
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13.10.2022 10:54 Ответить
Мамба - москалям ******!😄
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13.10.2022 10:56 Ответить
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13.10.2022 11:14 Ответить
Зараз вкотре вирішується глобальне питання для людства: куди йти?
Краще авторитаризм і тоталітаризм чи лібералізм і демократія?
Краще мало якісного чи багато неякісного?
Що важливіше, розум чи матеріальні ресурси?
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13.10.2022 10:56 Ответить
І як одна їхня складова - популізм ...
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13.10.2022 11:05 Ответить
Либерализм и демократия - это прогресс, тоталитаризм - деградация всего, в том числе и личности. Это и происходит сегодня на территории фашистской империи.
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13.10.2022 11:08 Ответить
Шальона чортопхайка.
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13.10.2022 11:04 Ответить
кацап гордись ! утони во вялічяє ! тебя разносят в клочя воіни украінци а моглі ето сдєлать солдати НАТО
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13.10.2022 11:15 Ответить
кацапы напали на Украину чтоб их уничтожали украинцы а не солдаты НАТО - и тут все продумали!
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13.10.2022 11:41 Ответить
Класна машинка, класний боєць!
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13.10.2022 11:44 Ответить
Хорошая машинка! На такой Путин с Шойгу зимой по тайге катается.
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13.10.2022 11:56 Ответить
mamba оркам
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13.10.2022 12:09 Ответить
Молодцы хлопци, на позитиве, с душой ****** русню.
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13.10.2022 12:35 Ответить
зважаючи на перевагу ворога в артилерії це мегакорисна приблуда.
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13.10.2022 12:57 Ответить
Викингам респект.
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13.10.2022 12:59 Ответить
Можливо мені здається але екрани в моніторах це лампові кінескопи. Якого року ця техніка?
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13.10.2022 13:13 Ответить
…якщо так, то кадри в репортажі із кунга зіншого фільма
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13.10.2022 13:15 Ответить
черная мамба
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14.10.2022 10:46 Ответить
 
 