Бойцы ВСУ успешно уничтожают вражескую артиллерию с помощью норвежско-шведского комплекса артразведки "Mamba Arthur". ВИДЕО

Подразделения артиллерийской разведки ВСУ успешно применяют на фронте норвежско-шведский комплекс артразведки "Mamba Arthur" установленный на базе гусеничного двухсекционного вездехода Bandvagn 206, разработанного для вооруженных сил Швеции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, современная эффективная контрбатарейная система в сочетании с мобильностью дает поразительные результаты – позволяет определять место дислокации вражеской артиллерии с точностью до нескольких метров, передавать данные артиллеристам и корректировать их огонь. Комплекс, в экипаже которого пять бойцов, прошедших военную подготовку в Великобритании, способен быстро менять свою позицию и разворачиваться в боевой порядок. За час комплекс по меньшей мере трижды способен изменить позицию и при этом определить не менее четырех целей за один цикл.

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"Mamba Arthur" - это мобильная система с пассивной фазированной антенной решеткой С-диапазона, применяемая для обнаружения вражеской полевой артиллерии. Контрбатарейный радар разрабатывался как ключевой элемент системы контрбатарейного обнаружения на уровне бригады или дивизиона. Система ARTHUR была разработана в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии, Вооруженными силами Швеции и Ericsson Microwave Systems. Название Mamba используется Британской армией.

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