ДБР затримало митника, який став "заступником міністра промисловості" в окупантів. ВIДЕО

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали зрадника, призначеного окупантами "заступником міністра з промисловості" Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграм-каналі Державного бюро розслідувань

До активної фази агресії РФ колаборант працював головним державним інспектором одного з митних постів Харківської митниці, а коли прийшли росіяни - став "заступником міністра з промисловості" окупаційної адміністрації.

За даними слідства, зрадник "зосередився" на активному вербуванні місцевого населення для переходу на сторону РФ. Зокрема, він підбирав кадри для окупаційної митниці, яка мала розташовуватися між тимчасово окупованою частиною Харківщини та так званими "ЛНР" та "ДНР". Для кандидатів зловмисник організував навчання та перевіряв знання російського законодавства.

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Крім того, він займався і пропагандою. Вимагав публічно поширювати символіку країни агресора, а також був однією з головних дійових осіб під час "святкування" дня прапора РФ у Куп’янську.

Втім, запустити в роботу окупаційну митницю йому так і не судилося. ЗСУ звільнили Куп’янськ, а він вирішив сховатися у Харкові, де його місце проживання встановили та затримали працівники ДБР.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади та пособництві державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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