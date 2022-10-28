Керівництво РФ шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 247 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів кілька нарад із військовими – щодо поточної ситуації на передовій, наших активних дій. Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше.
Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну.
Ми до цього готуємось – готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам – в Ірані. Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної", - розповів Зеленський.
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https://www.youtube.com/watch?v=zIavDXzMlBk
Це стосується і пу, і зе.
Різниця - пу є 86% росіян, зе - 73
Так само як "готувались" до повномасштабного. Особливо готувалась "Мотор Січ" під прикриттям Банкової.
ГНУСАВИЙ НЕ ЛЯКАЙ - ВСІ ВЖЕ ЛЯКАНІ.