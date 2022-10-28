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Новини Відео Війна
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Керівництво РФ шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 247 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів кілька нарад із військовими – щодо поточної ситуації на передовій, наших активних дій. Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше.

Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну.

Ми до цього готуємось – готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам – в Ірані. Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення України, як і 78 років тому, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23954)


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Топ коментарі
+14
в Порошенка була помилка- він вважав українців європейцями, а більшість їх виявились совковими малоросами тупорилими.
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28.10.2022 21:43
+13
У Порошенка було тільки дві великі помилки: 1. Він серйозно поранив Коломойського. 2. Він не добив Коломойського. Все решта - наслідки
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28.10.2022 21:40
+9
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28.10.2022 21:36
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28.10.2022 21:36 Відповісти
У Порошенка було тільки дві великі помилки: 1. Він серйозно поранив Коломойського. 2. Він не добив Коломойського. Все решта - наслідки
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28.10.2022 21:40 Відповісти
в Порошенка була помилка- він вважав українців європейцями, а більшість їх виявились совковими малоросами тупорилими.
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28.10.2022 21:43 Відповісти
НАЖАЛЬ, друга його помилка - він не знищив гнійник Г + Г і не відірвав бошку Зе клоуну.
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28.10.2022 22:44 Відповісти
И снова!!!!картаво-гнусный,клоун-наркоман в роли диктора новостей!!!
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28.10.2022 22:51 Відповісти
У Порошенко хватало ошибок. Особенно на 1 отрезке президентства. И много коррупции. Но по сравнению с клоуном он Аденауэр
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28.10.2022 21:55 Відповісти
Много коррупции и пшык в потугах это доказать Зеленским и Коломойским
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28.10.2022 22:03 Відповісти
Срамота 😁
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28.10.2022 22:45 Відповісти
сподіваюся що у вави завтра шабат і ми його не почуємо до понеділка... аллілуйя
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28.10.2022 21:39 Відповісти
А после шабата шашлычки из свинины
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28.10.2022 21:48 Відповісти
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28.10.2022 21:42 Відповісти
Щоб закінчити війну - ЗСУ необходимо захопити, як мінімум, кілька областей Росії, і почати диктувати умови
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28.10.2022 21:43 Відповісти
Можно просто перестать стрелять
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28.10.2022 22:07 Відповісти
Ну, есть первые реальные успехи русских чмобиков. На одном из полигонов калмыки отрезали русскому срочнику 4 пальца, а потом сошлись в ближнем бою с астраханскими казахами.
https://www.youtube.com/watch?v=zIavDXzMlBk
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28.10.2022 21:48 Відповісти
А были бы в НАТО так еще бы и изнасиловали
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28.10.2022 21:50 Відповісти
Неграми
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28.10.2022 22:06 Відповісти
От молодці, радий за них, тільки в Україну хай не сунуться, а ріжуть один одного за порєбріком
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28.10.2022 22:43 Відповісти
срочник прям везунчик, на дембель поедет, живой, еще и все части тела останутся "на родине", плюс может денег получит. калмыки тоже прошаренные - в тюрягу на пару месяцев, хотя там их могут конечно тоже отправить на "спецоперацию", но пара месяцев тоже вполне норм.
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29.10.2022 00:05 Відповісти
он же говорил что все хотят закончить войну, а это все клятый порошенко с партией войны разжигает и наживается на войне... ну и зебил
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28.10.2022 21:49 Відповісти
Вова, а что случилось? Ты ж у Х...ла в глазах столько мира увидел
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28.10.2022 21:53 Відповісти
Як тільки Щеневтік стане Ужевтіком, надія у путішистської верхівки зникне.
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28.10.2022 21:56 Відповісти
Та невже прозріло
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28.10.2022 21:58 Відповісти
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28.10.2022 21:58 Відповісти
Якщо десь лежить велика купа лайна, не треба її постійно колупати!
Це стосується і пу, і зе.
Різниця - пу є 86% росіян, зе - 73
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28.10.2022 21:59 Відповісти
почему этого дебила на ночь глядя включают
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28.10.2022 22:12 Відповісти
дивись свого ***** і подрочуй
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28.10.2022 23:13 Відповісти
я вообще поражаюсь с зебила, он может легко заткнуть армию порохоботов, достаточно сказать даже обтекаемо, что был не прав на счет порошенко, и тот делал для украины. тем более он провозглашал что надо мирится во время войны, но это оказалось очередным звиздежом. даже для русни он делает поблажки переходя на сруцькую мову в обращениях, а с порохоботами не хочет мириться
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28.10.2022 22:16 Відповісти
Недавно было три года, как Зеленский с Ермаком отвели войска возле пгт. Золотое. С тех пор он отвел, развел и разминировал куда больше. Теперь плачется зеленым крокодилом со всех экранов.
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28.10.2022 22:23 Відповісти
...Ми до цього готуємось...
Так само як "готувались" до повномасштабного. Особливо готувалась "Мотор Січ" під прикриттям Банкової.
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28.10.2022 22:24 Відповісти
Керівництво РФ шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну, - Зеленський Джерело:
ГНУСАВИЙ НЕ ЛЯКАЙ - ВСІ ВЖЕ ЛЯКАНІ.
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28.10.2022 22:40 Відповісти
 
 