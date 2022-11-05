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У Дніпрі спалахнула підстанція, частина міста без світла. ВІДЕО+ФОТО

На електропідстанції в Дніпрі виникла масштабна пожежа. На місці займання видно, як у небо здіймаються чорні клуби диму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За їх даними, пожежа на енергетичному об'єкті сталася у районі Діївка. Через що зникла електроенергія у Діївці та на житловому масиві Західний. Причини та обставини пожежі - невідомі.

Наразі інформації від місцевих рятувальників немає.

Також дивіться: Ракетний удар по Дніпру: пожежу на АЗС ліквідовано. ФОТО

У телеграм-каналах місцеві жителі публікують відео та фото з місця події, на яких видно чорний густий дим, що здіймається над містом. Стовп диму видно за декілька метрів від місця пожежі. Перед цим місцеві чули звуки вибухів. Тривоги у той час не було.

У Дніпрі спалахнула підстанція, частина міста без світла 01
У Дніпрі спалахнула підстанція, частина міста без світла 02

Автор: 

Дніпро (3282) пожежа (4340) електроенергія (6210) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+12
Трансформатор якась ***** підпалила, або від перенавантаженні не спрацювали запобіжники...
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05.11.2022 17:31
+11
нет слов...
и так запчастей (скажем так) не густо...
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05.11.2022 17:34
+8
то з реальності гундосого, який у бункері на Банковій живе..там система життєзабезпечення як раз жере як пів Києва звичайних споживачів..пофігу, що люди без світла по 12-15 годин сидять
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05.11.2022 17:40
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якісь підори живучі у паралельній реальності увімкнули обігрівачі ?
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05.11.2022 17:29 Відповісти
підпал, ймовірність велика...якби перевантаж.-все-таки автоматика відключає, мабуть
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05.11.2022 17:38 Відповісти
то з реальності гундосого, який у бункері на Банковій живе..там система життєзабезпечення як раз жере як пів Києва звичайних споживачів..пофігу, що люди без світла по 12-15 годин сидять
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05.11.2022 17:40 Відповісти
Привіт вільнодумцям!
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05.11.2022 17:43 Відповісти
Вітаю))
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05.11.2022 17:54 Відповісти
не надо врать по 12-15 часов никто не сидит без света
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06.11.2022 01:22 Відповісти
саме не бреші..підрахуй відключення планаві з неплановими..
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06.11.2022 10:17 Відповісти
Можна подумати про охорону таких об"єктів, все-таки - кончених повно бродить, злих на монополістів теж...
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05.11.2022 17:42 Відповісти
і просто дебілів..у нас до трансформаторної буди роки 3-4 тому алкобомж заліз..таке фаєршоувлаштував зашкварившись..а тут підстанція..
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05.11.2022 17:56 Відповісти
...саме так - "просто дебілів"
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05.11.2022 17:59 Відповісти
Трансформатор якась ***** підпалила, або від перенавантаженні не спрацювали запобіжники...
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05.11.2022 17:31 Відповісти
нет слов...
и так запчастей (скажем так) не густо...
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05.11.2022 17:34 Відповісти
Діївка та Західний це не Дніпро ... це його дупа
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05.11.2022 17:35 Відповісти
бачу що ти навіть не мудак, а його дупа
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05.11.2022 17:41 Відповісти
Чому так?
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05.11.2022 17:43 Відповісти
Людство для дупи придумало: сідло, трон, крісло, диван, унітаз... а для голови: віселицю, гільйотину, трибуну... Бережіть дупу!
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05.11.2022 17:46 Відповісти
вибачаюсь, шибеницю
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05.11.2022 18:05 Відповісти
ключове слово "придумало" ,- отже головне - функціонал,хто чим думає ?
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05.11.2022 18:06 Відповісти
мову вчи
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05.11.2022 19:08 Відповісти
і міцний копняк.
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05.11.2022 20:21 Відповісти
А слабо це вголос задекларувати там на місці? 😁
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05.11.2022 17:58 Відповісти
коли бував там завжди декларував ... місцеві не сперичались
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05.11.2022 18:03 Відповісти
місцеві бики, яким ти хвости крутив.
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05.11.2022 18:46 Відповісти
Коломойша за свої міліарди купить Дніпру генератори ?
Не чекайте, гніді проблеми України по боку, його чекають в американській тюрмі.
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05.11.2022 17:40 Відповісти
не чекають... пальчиком машуть але не чекають, гарну роботу він робить...
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05.11.2022 18:20 Відповісти
Гарну роботу для кого
Судова система США не знає прецидентів "забули".
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05.11.2022 18:29 Відповісти
але американська юстиція вже знає "українські зелені " не відпустили бабломойского до США.
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05.11.2022 20:24 Відповісти
Що означає "не відпустили", Коломойша сам зробив владу яка зараз існує.
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05.11.2022 21:28 Відповісти
і яка його не відсилає "бабломойского" на вимогу американської феміди ,котра має докази відмивання грошей українського народу("не відпускає").Саме про це знає американська не тільки судова система.
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05.11.2022 22:06 Відповісти
Ну так, але "не відпускає" то якось сентиментально звучить.

По материалам прессы, Коломойскому и его бизнес-партнерам оказывал покровительство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павел Лазаренко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] , занимавший ряд ответственных государственных и общественных постов в Днепропетровской области в 90-е годы, а затем ставший премьер-министром Украины.
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ваучерной приватизации «ПриватБанк» собрал 1,2 млн сертификатов, что составило 2,3 % от их выпущенного количества. Ваучеры были обменены на акции Днепропетровского метизного завода, Никопольского завода ферросплавов, Орджоникидзевского и Марганецкого ГОКовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Forbes%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-10 [10

Мабуть за своє богатство по життю Коломойша три рази продав душу сатані.
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06.11.2022 00:04 Відповісти
Ти сам з собою розмовляєш ?
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05.11.2022 21:26 Відповісти
Прилётов не было,просто авария,так бывает.Перегрузка???Автоматика бы сработала.
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05.11.2022 17:45 Відповісти
ДРГ?
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05.11.2022 17:48 Відповісти
ФРГ))
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06.11.2022 01:24 Відповісти
Або диверсанти-мiсцевi зрадники за 1000 гривень, або аварiя. Перше бiльш вiрогiдно
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05.11.2022 17:51 Відповісти
Вот так нахера публиковать горячие новости! Вы же предатели! Мудозвоны
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05.11.2022 18:09 Відповісти
Чесно кажучи, я не зовсім вірив у напад кацапії на Україну ще й тому що мені здавалося що завдяки нашій з ними зовнішній схожісті нам буде нескладно робити безліч диверсій у російських містах. І вони на це зважатимуть. Але це бачу була моя хибна надія. Гра йде тільки в наші ворота.
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05.11.2022 18:34 Відповісти
Корбан, ще той "чувак", але порядку в Дніпрі, при ньому було більше., дякувати Зеленому, шпійонам, зараз "лафа"...
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05.11.2022 19:15 Відповісти
Все равно наверно советский хлам горит. Надо требовать у Европы трансформаторы. Эти олухи почему-то решили отправить генераторы.
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05.11.2022 19:41 Відповісти
Якась мразіна допомагає ворогу. Я думаю, що вже СБУ її затримали?
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05.11.2022 20:58 Відповісти
 
 