У Дніпрі спалахнула підстанція, частина міста без світла. ВІДЕО+ФОТО
На електропідстанції в Дніпрі виникла масштабна пожежа. На місці займання видно, як у небо здіймаються чорні клуби диму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.
За їх даними, пожежа на енергетичному об'єкті сталася у районі Діївка. Через що зникла електроенергія у Діївці та на житловому масиві Західний. Причини та обставини пожежі - невідомі.
Наразі інформації від місцевих рятувальників немає.
У телеграм-каналах місцеві жителі публікують відео та фото з місця події, на яких видно чорний густий дим, що здіймається над містом. Стовп диму видно за декілька метрів від місця пожежі. Перед цим місцеві чули звуки вибухів. Тривоги у той час не було.
Топ коментарі
+12 Злий Грицько
показати весь коментар05.11.2022 17:31
+11 Вася Шевченко #371210
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+8 Марина Кравець
показати весь коментар05.11.2022 17:40
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и так запчастей (скажем так) не густо...
Не чекайте, гніді проблеми України по боку, його чекають в американській тюрмі.
Судова система США не знає прецидентів "забули".
По материалам прессы, Коломойскому и его бизнес-партнерам оказывал покровительство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павел Лазаренко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] , занимавший ряд ответственных государственных и общественных постов в Днепропетровской области в 90-е годы, а затем ставший премьер-министром Украины.
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ваучерной приватизации «ПриватБанк» собрал 1,2 млн сертификатов, что составило 2,3 % от их выпущенного количества. Ваучеры были обменены на акции Днепропетровского метизного завода, Никопольского завода ферросплавов, Орджоникидзевского и Марганецкого ГОКовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Forbes%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-10 [10
Мабуть за своє богатство по життю Коломойша три рази продав душу сатані.