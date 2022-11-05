У Дніпрі спалахнула підстанція, частина міста без світла. ВІДЕО+ФОТО

На електропідстанції в Дніпрі виникла масштабна пожежа. На місці займання видно, як у небо здіймаються чорні клуби диму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За їх даними, пожежа на енергетичному об'єкті сталася у районі Діївка. Через що зникла електроенергія у Діївці та на житловому масиві Західний. Причини та обставини пожежі - невідомі.

Наразі інформації від місцевих рятувальників немає.

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У телеграм-каналах місцеві жителі публікують відео та фото з місця події, на яких видно чорний густий дим, що здіймається над містом. Стовп диму видно за декілька метрів від місця пожежі. Перед цим місцеві чули звуки вибухів. Тривоги у той час не було.



