Селище Велика Олександрівка на Херсонщині після окупації рашистами: зруйновані будинки, бруд та розруха. ВIДЕО
Поліцейські продовжують документувати воєнні злочини росіян, встановлювати підрозділи, які перебували у селищі, та особи військових РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, відео наслідків окупації росіянами селища на Херсонщині опублікували у Нацполіції.
"Деокуповане селище Велика Олександрівка. Як і всюди, у приміщенні Великоолександрівської селищної ради окупанти наслідили своїм "рускім міром" – повсюди бруд та розруха. У підвалі російські воєнні злочинці "облаштували" свою казарму. Написи, які росіяни залишили на стінах, – говорять самі за себе", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські працюють на місці, збирають слідову та іншу інформацію, яка допоможе у встановленні фактів злочинів російських військових.
Топ коментарі
+12 FT FT
показати весь коментар09.11.2022 16:43
+12 Вася Шевченко #371210
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+12 Krotow
показати весь коментар09.11.2022 16:56
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АУЄшнікі ******.
Чё ж он так долго тянул то с этим, ась, общество уж заждались, хотя... лучше позже чем никогда 😝😝😝😝😝😝😜🤪
я бижрін так захОдив.
робиш відео і .... відлітаєш.
автор як без саперів, то ризикує.
нормально так.
може вже розмінували?
а ёще что ты заё..колёбал ё-кать
ибо тупо ... ну просто особённо "заграничных" товарищей уже проклинаю - ты чего, самый грамотный что ли?
давай еще с 5 букв докинем, будешь тогда вообще грамотей 5-го уровня
извини, но может поймешь.
нахер тебе эта недобуква екатериновская?
да я и сам думал что с-400 это круто тогда.
знаешь почему не напали конкретно в 2014?