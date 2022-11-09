Селище Велика Олександрівка на Херсонщині після окупації рашистами: зруйновані будинки, бруд та розруха. ВIДЕО

Поліцейські продовжують документувати воєнні злочини росіян, встановлювати підрозділи, які перебували у селищі, та особи військових РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відео наслідків окупації росіянами селища на Херсонщині опублікували у Нацполіції.

"Деокуповане селище Велика Олександрівка. Як і всюди, у приміщенні Великоолександрівської селищної ради окупанти наслідили своїм "рускім міром" – повсюди бруд та розруха. У підвалі російські воєнні злочинці "облаштували" свою казарму. Написи, які росіяни залишили на стінах, – говорять самі за себе", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські працюють на місці, збирають слідову та іншу інформацію, яка допоможе у встановленні фактів злочинів російських військових.