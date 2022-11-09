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Селище Велика Олександрівка на Херсонщині після окупації рашистами: зруйновані будинки, бруд та розруха. ВIДЕО

Поліцейські продовжують документувати воєнні злочини росіян, встановлювати підрозділи, які перебували у селищі, та особи військових РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відео наслідків окупації росіянами селища на Херсонщині опублікували у Нацполіції.

"Деокуповане селище Велика Олександрівка. Як і всюди, у приміщенні Великоолександрівської селищної ради окупанти наслідили своїм "рускім міром" – повсюди бруд та розруха. У підвалі російські воєнні злочинці "облаштували" свою казарму. Написи, які росіяни залишили на стінах, – говорять самі за себе", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готують відступні позиції, хоч і намагаються тримати оборону, - ОК "Південь"

Поліцейські працюють на місці, збирають слідову та іншу інформацію, яка допоможе у встановленні фактів злочинів російських військових.

Нацполіція (15213) деокупація (950) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+12
Ну как вам руzкие асвабадители? Особенно улыбнуло как буряты па руzки написали не стене *.... выходи не ПАЧЬ*
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09.11.2022 16:43
+12
орда дикая...писать не обучены... токо гадить...
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09.11.2022 16:50
+12
В видео нормальная замкадская обстановка в России. К тому и привели, чтобы было "как дома".
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09.11.2022 16:56
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прям как на раССеи..
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09.11.2022 16:25 Відповісти
Що з Снігурівкою? Щось нове хтось щось чув?
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09.11.2022 16:26 Відповісти
Снимфсевпарядкетиперь.
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09.11.2022 16:29 Відповісти
І звьозди, звьозди лагерні.
АУЄшнікі ******.
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09.11.2022 16:27 Відповісти
Прошла инфа, что типа окупационный зам. главы Херсонской ОГА Стремоусов фсё 🤔

Чё ж он так долго тянул то с этим, ась, общество уж заждались, хотя... лучше позже чем никогда 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.11.2022 16:29 Відповісти
там вже розмінували?
я бижрін так захОдив.

робиш відео і .... відлітаєш.
автор як без саперів, то ризикує.
нормально так.
може вже розмінували?
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09.11.2022 16:32 Відповісти
Рашисты хуже свиней. Те хоть разруху не устраивают
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09.11.2022 16:37 Відповісти
Свиня вне загона вполне чистоплотное животное.
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09.11.2022 16:54 Відповісти
І якийсь рашист написав "ДМБ" - оптіміст, мабуть.... Хоча -2м від поверхні (землі чи води) теж дємбєль
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09.11.2022 16:38 Відповісти
Ну как вам руzкие асвабадители? Особенно улыбнуло как буряты па руzки написали не стене *.... выходи не ПАЧЬ*
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09.11.2022 16:43 Відповісти
орда дикая...писать не обучены... токо гадить...
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09.11.2022 16:50 Відповісти
Они просто ещё не встретили Пастора. И им повезло что не встретили.
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09.11.2022 16:52 Відповісти
я тожё так думаю,
а ёще что ты заё..колёбал ё-кать
ибо тупо ... ну просто особённо "заграничных" товарищей уже проклинаю - ты чего, самый грамотный что ли?
давай еще с 5 букв докинем, будешь тогда вообще грамотей 5-го уровня
извини, но может поймешь.
нахер тебе эта недобуква екатериновская?
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09.11.2022 17:59 Відповісти
В видео нормальная замкадская обстановка в России. К тому и привели, чтобы было "как дома".
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09.11.2022 16:56 Відповісти
в 2008 мы поражались...
да я и сам думал что с-400 это круто тогда.
знаешь почему не напали конкретно в 2014?
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09.11.2022 17:05 Відповісти
Минские договоренности тогда показались удобней чем открытая война. Ещё надо было Асада в Сирии от народа спасать.
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09.11.2022 17:51 Відповісти
чума на всіх русскіх навіки віків!
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09.11.2022 18:50 Відповісти
не люди и не животные!
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09.11.2022 19:10 Відповісти
Снимайте и фотографируйте все подряд - все это будет доказательством преступлений кацапов. Не жалейте карт памяти и жестких дисков, в отличие от прежних воин, сейчас все эти преступления можно зафиксировать. Затем, все доказательства нужно еще размножить, чтобы никуда не пропали. А сами постройки нет смысла даже ремонтировать, их проще снести, после фиксации всех разрушений и массового их разграбления. Восстанавливать их дорого, да и не нужно - они не соответствуют современным требованиям. Проще построить новое, современной архитектуры с большими комнатами и широкими коридорами, естественно из новых материалов, с обязательным энергосбережением и стеклопакетами. Вероятно, придется брать кредиты, чтобы построить быстро, а вот гасить их можно за счет замороженных кацапских активов. Уже сейчас нужно подавать на западе в суды и требовать немедленных репараций из замороженных средств, на текущие нужды восстановления разрушенной инфраструктуры. Также нужно требовать ареста на абсолютно все активы кацапстана за рубежом, связанные с государством - а их еще "***** туча" и все местные, так сказать, политики (коррупционеры и предатели) стараются их не замечать и не упоминать. А они есть и их много, например недвижимость или аренда недвижимости, санаториев, баз отдыха и разных "фазенд". Можно немедленно прекращать условную аренду без выплаты компенсации, а также изымать уже давно купленную недвижимость и акции в коммерческой деятельности других предприятий. То есть, кацапы должны за все заплатить и понести ущерб, который они уже не смогут компенсировать.
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09.11.2022 19:33 Відповісти
 
 