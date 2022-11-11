Українські бійці звільнили Барвінок, Зелений Гай і Музиківку на Херсонщині. ВIДЕО

126-та окрема бригада Сил територіальної оборони звільнила низку населених пунктів в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал підрозділу.

Спочатку з’явилося повідомлення про звільнення Зеленого Гаю та Барвінку.

Згодом було записано відео у звільненій Музиківці. У ролику видно, що зібрався натовп. Місцеві починають аплодувати бійцям і вигукувати "Слава Україні". Деякі присутні тримають у руках українські прапори.