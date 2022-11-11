УКР
Українські бійці звільнили Барвінок, Зелений Гай і Музиківку на Херсонщині. ВIДЕО

126-та окрема бригада Сил територіальної оборони звільнила низку населених пунктів в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал підрозділу.

Спочатку з’явилося повідомлення про звільнення Зеленого Гаю та Барвінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові окопуються та готують захисні споруди у Новокаховській громаді Херсонщини

Згодом було записано відео у звільненій Музиківці. У ролику видно, що зібрався натовп. Місцеві починають аплодувати бійцям і вигукувати "Слава Україні". Деякі присутні тримають у руках українські прапори.

деокупація (951) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+17
Та я перестану сьогодні плакати чи ні! Бережи Господь кожного воїна України
11.11.2022 21:21 Відповісти
+17
Які ж красиві назви!
Слава нашим ЗСУ!
11.11.2022 21:24 Відповісти
+15
шо з ***лом русня
11.11.2022 21:18 Відповісти
шо з ***лом русня
11.11.2022 21:18 Відповісти
Новий мальчік в трусіках для пропагандонів))

Сєгодня к нам студію прішол єгор іванов єдінствєний виживший в хєрсонскай рєзнє нацистами рускіх житєлей. Внук Бандери лічна прявязал єво к сталбу і мантажнай пєнай запєніл ему анальнає атвєрствіє, ат пережитава ужаса єгор пєрєстал внятна гаваріть, забили как завут путина і акасаглазєл . Он бил на гранє смєрті і только іскустнає владєніє язиком франтавога ваєнкора спасло мальчіку жизнь і єго будущєє сєксуальнає васпітаніє в срєдє кадиравцев. Доон лічна паабєщал что с сексульной жизню у єгора в чечнє всьо будєт харашо.
11.11.2022 21:36 Відповісти
🇺🇦👍🇺🇦👍🇺🇦👍
11.11.2022 21:19 Відповісти
Та я перестану сьогодні плакати чи ні! Бережи Господь кожного воїна України
11.11.2022 21:21 Відповісти
Те ж саме. Весь день плачу. Радість за наших людей, що нарешті дочекались ЗСУ!
11.11.2022 21:34 Відповісти
...армия всегда была с народом, когда другие переходили скопом на службу к врагу....было это в Донецке, Луганске и Крыму..
11.11.2022 21:21 Відповісти
Які ж красиві назви!
Слава нашим ЗСУ!
11.11.2022 21:24 Відповісти
Боже скіки ємоцій, тільки нормальні люди на це проможні.
11.11.2022 21:42 Відповісти
12.11.2022 01:27 Відповісти
 
 