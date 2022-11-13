Уночі росіяни обстріляли Нікополь. ВIДЕО

У нічний Нікополь прилетіли майже 40 смертоносних ворожих снарядів.

Як передає Цензор.НЕТ, відео обстрілу опублікував голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу росіянами у місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.