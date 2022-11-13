Уночі росіяни обстріляли Нікополь. ВIДЕО
У нічний Нікополь прилетіли майже 40 смертоносних ворожих снарядів.
Як передає Цензор.НЕТ, відео обстрілу опублікував голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу росіянами у місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
твари козломордые !!!
падає, велічіє-соплі підсербує....
хелло о - підари влажні?
беєєлгород це не в том направленії - раз стой, отара вонюча!
зараз вас польські снайперши оглянуть на колічество вшей,
а потім тихесенько шепнуть командиру - "ця мерзота невиліковна"!