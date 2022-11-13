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Уночі росіяни обстріляли Нікополь. ВIДЕО

У нічний Нікополь прилетіли майже 40 смертоносних ворожих снарядів.

Як передає Цензор.НЕТ, відео обстрілу опублікував голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу росіянами у місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

обстріл (28948) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3826)


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безнаказанное зло борзеет !!
твари козломордые !!!
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13.11.2022 12:21 Відповісти
папу ватиканського запрошуємо в Нікопіль/Марганець на балєт руснявого гуманізьму.
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13.11.2022 12:25 Відповісти
кацапня бігит до сібіру швидше за дідовню - спотикається,
падає, велічіє-соплі підсербує....
хелло о - підари влажні?
беєєлгород це не в том направленії - раз стой, отара вонюча!
зараз вас польські снайперши оглянуть на колічество вшей,
а потім тихесенько шепнуть командиру - "ця мерзота невиліковна"!
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13.11.2022 12:30 Відповісти
путлер в очередной раз скажет как про Афган ,что было ошибкой входить на эту територию и 15000 тыс солдат в Афгане погибли зря ! Кацапов в Херсоне встречали как сифилисных чмырей , а Украинских воинов готовы на руках нести !!! Кацапы наверное жопы рвут от увиденного ! Не зря народы мира называют рашу - паРашей ! На данный момент потери раши в Украине 80 000 !!! На всех чатах Телеграм каналов фото и видео , просто наберите "мертвые орки ", "мертвые кацапы " , груз 200 и т д!
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13.11.2022 12:40 Відповісти
 
 