Ночью россияне обстреляли Никополь. ВИДЕО
В ночной Никополь прилетели около 40 смертоносных вражеских снарядов.
Как передает Цензор.НЕТ, видео обстрела опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Напомним, что в результате обстрела россиянами в городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.
твари козломордые !!!
падає, велічіє-соплі підсербує....
хелло о - підари влажні?
беєєлгород це не в том направленії - раз стой, отара вонюча!
зараз вас польські снайперши оглянуть на колічество вшей,
а потім тихесенько шепнуть командиру - "ця мерзота невиліковна"!