Ночью россияне обстреляли Никополь. ВИДЕО

В ночной Никополь прилетели около 40 смертоносных вражеских снарядов.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обстрела опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое раненых и десятки поврежденных домов: ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, по Никополю прилетело почти 40 снарядов. ФОТОрепортаж

Напомним, что в результате обстрела россиянами в городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

обстрел (29164) Никополь (1164) Днепропетровская область (4387)
безнаказанное зло борзеет !!
твари козломордые !!!
13.11.2022 12:21 Ответить
папу ватиканського запрошуємо в Нікопіль/Марганець на балєт руснявого гуманізьму.
13.11.2022 12:25 Ответить
кацапня бігит до сібіру швидше за дідовню - спотикається,
падає, велічіє-соплі підсербує....
хелло о - підари влажні?
беєєлгород це не в том направленії - раз стой, отара вонюча!
зараз вас польські снайперши оглянуть на колічество вшей,
а потім тихесенько шепнуть командиру - "ця мерзота невиліковна"!
13.11.2022 12:30 Ответить
путлер в очередной раз скажет как про Афган ,что было ошибкой входить на эту територию и 15000 тыс солдат в Афгане погибли зря ! Кацапов в Херсоне встречали как сифилисных чмырей , а Украинских воинов готовы на руках нести !!! Кацапы наверное жопы рвут от увиденного ! Не зря народы мира называют рашу - паРашей ! На данный момент потери раши в Украине 80 000 !!! На всех чатах Телеграм каналов фото и видео , просто наберите "мертвые орки ", "мертвые кацапы " , груз 200 и т д!
13.11.2022 12:40 Ответить
 
 