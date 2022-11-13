Ночью россияне обстреляли Никополь. ВИДЕО

В ночной Никополь прилетели около 40 смертоносных вражеских снарядов.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обстрела опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Напомним, что в результате обстрела россиянами в городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.