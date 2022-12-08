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Спецпризначенці ЗСУ знищили контрольний пункт окупантів керованою ракетою. ВIДЕО безпілотника

Воїни першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна знищили контрольний пункт російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, що зроблений з безпілотника, бійці опублікували у соцмережах. Судячи із запису, КПП окупантів був знищений керованою ракетою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили у полон російського контрактника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) спецпризначенці (219) знищення (7235)


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Топ коментарі
+14
клип хороший но без звука
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08.12.2022 20:36
+11
Ще хор Алєксандрова є.
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08.12.2022 21:17
+9
Та у кабздона вже місць нема ...
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08.12.2022 20:52
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клип хороший но без звука
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08.12.2022 20:36 Відповісти
Ооооо зачет ))) Не видел еще таких ракет мощных
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08.12.2022 21:14 Відповісти
Ну от нахріна ті дорожезні ракети?! Викотіть їм цистерну спирту і вони самі себе постріляють. Є ж на це бандерівський досвід.
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08.12.2022 22:20 Відповісти
Звук нормальний. Хрипати коменти не в тему.
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08.12.2022 23:40 Відповісти
там дві ракети...було.
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08.12.2022 20:36 Відповісти
на 0:51 друга ракета..
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08.12.2022 20:38 Відповісти
виглядає що зрикошетила від чогось
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08.12.2022 21:16 Відповісти
Цікаво що за зброя. Це ж явно не птур, судячи з сили вибуху.
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08.12.2022 20:45 Відповісти
Скоріш за все протитанкова "брімстоун".
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08.12.2022 21:19 Відповісти
Та у кабздона вже місць нема ...
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08.12.2022 20:52 Відповісти
Ще хор Алєксандрова є.
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08.12.2022 21:17 Відповісти
раZZія це імперія Зла....країна терорист!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
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08.12.2022 21:13 Відповісти
"И никто не узнает где могилка твоя" І "ладу" ніхто не отримає
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08.12.2022 21:29 Відповісти
Бабаххх, кацапчики! Что с хлебалом?
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08.12.2022 21:29 Відповісти
Не залік, бо ніхто не бігає, не метушиться. Якось не цікаво. Молодці ЗСУ, так тримати! Нищіть ту погань московитську!
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09.12.2022 00:23 Відповісти
А цікаво, навіщо ставити логотип просто всередині екрану? Щоб нічого не було видно? То про секретність? Чи то нова мода така?
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09.12.2022 05:39 Відповісти
гарно...-естетика по-Українськи)
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09.12.2022 11:02 Відповісти
 
 