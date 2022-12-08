Спецпризначенці ЗСУ знищили контрольний пункт окупантів керованою ракетою. ВIДЕО безпілотника
Воїни першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна знищили контрольний пункт російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, що зроблений з безпілотника, бійці опублікували у соцмережах. Судячи із запису, КПП окупантів був знищений керованою ракетою.
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