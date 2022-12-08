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Спецназ ВСУ уничтожили контрольный пункт оккупантов управляемой ракетой. ВИДЕО беспилотника

Воины первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна уничтожили контрольный пункт русских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, сделанную с беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по записи, КПП оккупантов был уничтожен управляемой ракетой.

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Автор: 

армия РФ (19224) спецназ (617) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+14
клип хороший но без звука
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08.12.2022 20:36
+11
Ще хор Алєксандрова є.
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08.12.2022 21:17
+9
Та у кабздона вже місць нема ...
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08.12.2022 20:52
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клип хороший но без звука
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08.12.2022 20:36 Ответить
Ооооо зачет ))) Не видел еще таких ракет мощных
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08.12.2022 21:14 Ответить
Ну от нахріна ті дорожезні ракети?! Викотіть їм цистерну спирту і вони самі себе постріляють. Є ж на це бандерівський досвід.
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08.12.2022 22:20 Ответить
Звук нормальний. Хрипати коменти не в тему.
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08.12.2022 23:40 Ответить
там дві ракети...було.
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08.12.2022 20:36 Ответить
на 0:51 друга ракета..
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08.12.2022 20:38 Ответить
виглядає що зрикошетила від чогось
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08.12.2022 21:16 Ответить
Цікаво що за зброя. Це ж явно не птур, судячи з сили вибуху.
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08.12.2022 20:45 Ответить
Скоріш за все протитанкова "брімстоун".
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08.12.2022 21:19 Ответить
Та у кабздона вже місць нема ...
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08.12.2022 20:52 Ответить
Ще хор Алєксандрова є.
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08.12.2022 21:17 Ответить
раZZія це імперія Зла....країна терорист!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
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08.12.2022 21:13 Ответить
"И никто не узнает где могилка твоя" І "ладу" ніхто не отримає
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08.12.2022 21:29 Ответить
Бабаххх, кацапчики! Что с хлебалом?
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08.12.2022 21:29 Ответить
Не залік, бо ніхто не бігає, не метушиться. Якось не цікаво. Молодці ЗСУ, так тримати! Нищіть ту погань московитську!
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09.12.2022 00:23 Ответить
А цікаво, навіщо ставити логотип просто всередині екрану? Щоб нічого не було видно? То про секретність? Чи то нова мода така?
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09.12.2022 05:39 Ответить
гарно...-естетика по-Українськи)
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09.12.2022 11:02 Ответить
 
 