Спецназ ВСУ уничтожили контрольный пункт оккупантов управляемой ракетой. ВИДЕО беспилотника
Воины первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна уничтожили контрольный пункт русских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, сделанную с беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по записи, КПП оккупантов был уничтожен управляемой ракетой.
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...