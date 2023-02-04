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Обмін полоненими: ексклюзивне відео СБУ

обмін

З ворожого полону звільнили ще 116 українців.

Пресцентр СБУ опублікавав ексклюзивне відео, як відбувався обмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!" - зазначають у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великий обмін полоненими: Україна повернула 116 людей, серед яких - 87 воїнів ЗСУ, оборонці Маріуполя, херсонські партизани. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

обмін (1156) полон (1562) СБУ (12818) полонені (2264)


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Топ коментарі
+18
Вітаємо на Батьківщині! 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.02.2023 13:06
+16
вас чекають вдома...
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04.02.2023 13:07
+14
IrіsFlo

@KonkordiyaGrey

·

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч

На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.

https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
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04.02.2023 13:06
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IrіsFlo

@KonkordiyaGrey

·

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч

На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.

https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
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04.02.2023 13:06 Відповісти
...типу фсьо расходимся, нас спалили...ой бздунишки-зайки серенькие
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04.02.2023 13:20 Відповісти
Вітаємо на Батьківщині! 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.02.2023 13:06 Відповісти
вас чекають вдома...
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04.02.2023 13:07 Відповісти
З поверненням, хлопці.
Подяка СБУ за роботу і питання. Без доручення зЕзідента, ви б не звільняли наших військових чи це, чисто, лизнуть, як при советах?
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04.02.2023 13:12 Відповісти
Как насчет того, чтобы отправить пару десятков спецов в Азербайджан, на лодке рыбацкой ворваться в Чечню, похитить парочку кадыровских родственников (или даже открытых военных преступников), обменять по выгодному курсу на наших парней? Аналогично и Дубай, там вообще сынка в багажник закинул и привез к себе. Все это будет по-чеченски, по-мусульмански, вопросов никто задавать не будет, а просто предложат цену.
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04.02.2023 13:15 Відповісти
Як тільки прориєте канал, куди тому човну плисти.
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04.02.2023 13:38 Відповісти
эти родственники все в дубаях по соседству с жулей живут
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04.02.2023 14:33 Відповісти
Мурахи по шкірі..наші ріднесенькі з поверненням
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04.02.2023 14:05 Відповісти
Хоть что-то хорошее в ленте.
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04.02.2023 14:11 Відповісти
 
 