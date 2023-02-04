Обмін полоненими: ексклюзивне відео СБУ

З ворожого полону звільнили ще 116 українців.

Пресцентр СБУ опублікавав ексклюзивне відео, як відбувався обмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!" - зазначають у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великий обмін полоненими: Україна повернула 116 людей, серед яких - 87 воїнів ЗСУ, оборонці Маріуполя, херсонські партизани. ВІДЕО+ФОТО