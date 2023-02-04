Обмін полоненими: ексклюзивне відео СБУ
З ворожого полону звільнили ще 116 українців.
Пресцентр СБУ опублікавав ексклюзивне відео, як відбувався обмін, інформує Цензор.НЕТ.
"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!" - зазначають у СБУ.
Топ коментарі
+18 vita gunesh
показати весь коментар04.02.2023 13:06
+16 Вася Шевченко #371210
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+14 Перехватчик
показати весь коментар04.02.2023 13:06
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@KonkordiyaGrey
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https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч
На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.
https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
Подяка СБУ за роботу і питання. Без доручення зЕзідента, ви б не звільняли наших військових чи це, чисто, лизнуть, як при советах?