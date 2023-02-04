Обмен пленными: эксклюзивное видео СБУ
Из плена освободили еще 116 украинцев.
Пресс-центр СБУ опубликовал эксклюзивное видео, как происходил обмен, передает Цензор.НЕТ.
"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" – отмечают в СБУ.
Топ комментарии
+18 vita gunesh
показать весь комментарий04.02.2023 13:06
+16 Вася Шевченко #371210
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+14 Перехватчик
показать весь комментарий04.02.2023 13:06
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@KonkordiyaGrey
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https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч
На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.
https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
Подяка СБУ за роботу і питання. Без доручення зЕзідента, ви б не звільняли наших військових чи це, чисто, лизнуть, як при советах?