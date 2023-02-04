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Обмен пленными: эксклюзивное видео СБУ

обмін

Из плена освободили еще 116 украинцев.

Пресс-центр СБУ опубликовал эксклюзивное видео, как происходил обмен, передает Цензор.НЕТ.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" – отмечают в СБУ.


Читайте также: Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

обмен (1374) плен (2610) СБУ (19898) пленные (2140)


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Топ комментарии
+18
Вітаємо на Батьківщині! 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.02.2023 13:06
+16
вас чекають вдома...
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04.02.2023 13:07
+14
IrіsFlo

@KonkordiyaGrey

·

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч

На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.

https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
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04.02.2023 13:06
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IrіsFlo

@KonkordiyaGrey

·

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч

На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.

https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
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04.02.2023 13:06 Ответить
...типу фсьо расходимся, нас спалили...ой бздунишки-зайки серенькие
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04.02.2023 13:20 Ответить
Вітаємо на Батьківщині! 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.02.2023 13:06 Ответить
вас чекають вдома...
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04.02.2023 13:07 Ответить
З поверненням, хлопці.
Подяка СБУ за роботу і питання. Без доручення зЕзідента, ви б не звільняли наших військових чи це, чисто, лизнуть, як при советах?
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04.02.2023 13:12 Ответить
Как насчет того, чтобы отправить пару десятков спецов в Азербайджан, на лодке рыбацкой ворваться в Чечню, похитить парочку кадыровских родственников (или даже открытых военных преступников), обменять по выгодному курсу на наших парней? Аналогично и Дубай, там вообще сынка в багажник закинул и привез к себе. Все это будет по-чеченски, по-мусульмански, вопросов никто задавать не будет, а просто предложат цену.
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04.02.2023 13:15 Ответить
Як тільки прориєте канал, куди тому човну плисти.
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04.02.2023 13:38 Ответить
эти родственники все в дубаях по соседству с жулей живут
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04.02.2023 14:33 Ответить
Мурахи по шкірі..наші ріднесенькі з поверненням
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04.02.2023 14:05 Ответить
Хоть что-то хорошее в ленте.
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04.02.2023 14:11 Ответить
 
 