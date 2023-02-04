Обмен пленными: эксклюзивное видео СБУ

Из плена освободили еще 116 украинцев.

Пресс-центр СБУ опубликовал эксклюзивное видео, как происходил обмен, передает Цензор.НЕТ.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" – отмечают в СБУ.





Читайте также: Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны. ВИДЕО+ФОТО