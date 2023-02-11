Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять людей, які загинули внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вшановуємо пам’ять людей, які загинули внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, обізвалася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо в цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у повідомленні.

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