УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10556 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 717 8

Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять людей, які загинули внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вшановуємо пам’ять людей, які загинули внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, обізвалася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо в цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) землетрус (179) Туреччина (3502)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вшанувати пам'ять пересічних каян, що загинули в наслідок падіння гелікоптера МВС воно не спромоглось...
показати весь коментар
11.02.2023 17:10 Відповісти
Не хочу тут політики. Хай діти і дорослі Туреччини сплять спокійно, дуже мені болить
показати весь коментар
11.02.2023 17:21 Відповісти
Здесь без политики!,жаль Людей, не важно какой национальности, это техногенная катастрофа!
показати весь коментар
11.02.2023 17:37 Відповісти
Без политики. Абсолютно без. Тогда нахрена это постановочное видео?
показати весь коментар
11.02.2023 17:43 Відповісти
У якому місці вона техногєнна?
показати весь коментар
11.02.2023 18:07 Відповісти
с каких пор землетрясение техногенная катастрофа?
показати весь коментар
11.02.2023 18:11 Відповісти
https://youtu.be/EuXYoTTsOYo ...

Интересный документ нашли в Секретном Архиве ГДРовского ШТАЗИ...
показати весь коментар
11.02.2023 17:40 Відповісти
А траурний марш воно хріном не зіграло?
показати весь коментар
11.02.2023 20:45 Відповісти
 
 