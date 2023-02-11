Зеленский почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Чтем память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

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