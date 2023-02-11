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Зеленский почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Чтем память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Читайте также: Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) землетрясение (659) Турция (3379)


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А вшанувати пам'ять пересічних каян, що загинули в наслідок падіння гелікоптера МВС воно не спромоглось...
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11.02.2023 17:10 Ответить
Не хочу тут політики. Хай діти і дорослі Туреччини сплять спокійно, дуже мені болить
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11.02.2023 17:21 Ответить
Здесь без политики!,жаль Людей, не важно какой национальности, это техногенная катастрофа!
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11.02.2023 17:37 Ответить
Без политики. Абсолютно без. Тогда нахрена это постановочное видео?
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11.02.2023 17:43 Ответить
У якому місці вона техногєнна?
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11.02.2023 18:07 Ответить
с каких пор землетрясение техногенная катастрофа?
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11.02.2023 18:11 Ответить
https://youtu.be/EuXYoTTsOYo ...

Интересный документ нашли в Секретном Архиве ГДРовского ШТАЗИ...
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11.02.2023 17:40 Ответить
А траурний марш воно хріном не зіграло?
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11.02.2023 20:45 Ответить
 
 