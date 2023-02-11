Зеленский почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.
Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Чтем память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Интересный документ нашли в Секретном Архиве ГДРовского ШТАЗИ...