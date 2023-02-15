Бойова робота екіпажу танку Т-84 "Оплот". ВIДЕО

Українські воїни опублікували відеозапис фрагменту бойової роботи екіпажу танку Т-84 "Оплот".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український танк робить кілька пострілів, вийшовши на позицію. Запис зроблений у Куп'янському районі на Харківщині.

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