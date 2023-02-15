Бойова робота екіпажу танку Т-84 "Оплот". ВIДЕО
Українські воїни опублікували відеозапис фрагменту бойової роботи екіпажу танку Т-84 "Оплот".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український танк робить кілька пострілів, вийшовши на позицію. Запис зроблений у Куп'янському районі на Харківщині.
Топ коментарі
+19 Andrey Levenov
показати весь коментар15.02.2023 11:16
+18 Грицько Добрий
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+18 Эвген Камс
показати весь коментар15.02.2023 10:38
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А Оплот-М це інша машина і їх 3 штуки + здається 1 купили США.
Вони обидва на озброєнні.
Ну і....
А ще почитайте, як уряд зеленського озброює Іран.
Да, да, той самий, який воює проти нас.
Думаєте в мене десь зберігається колекція дурощів зебілів ? За кілька років ?
А нафіга воно мені треба...
Розграбував державу, кинув людей на розстріл.
Порох то іншим займався.
Але зебілам не зрозуміти..бо вони лише зебіли
p.s. також були сильно модернізовані Су25, створювалось ракетне озброєння різних типів, нова арта, завод 155 арт.снарядів, птрк, бтр3\4, багато різних ББМ, всілякі шассі для ввійськової техніки, нові міномети (сумнозвісний молот), нове спорядження і піхотне озброєння, навчання та перехід на стандарти НАТО (включаючи харчування), відновлення ППО (місцями за власний кошт), модернізація вертольотів (яку богуслаєв як вже відомо - саботував), створення нацгвардії, корд, нових бригад, ССО.... і це тільки те що згадалось одразу на льоту в умовах війни з дикою інфляцією і 0 грошей на старті. Тому так, ПП ******** лише балакати коли діло доходило до оборонки, нічогісенько не робив, а от найвеличніший створив армію відосиками, яка зараз достойно протистоїть мордору, це все його заслуга.
Не один зебіл безпосередньо на цьому сайті мене запевняв. Я маю вам надати що ?
Може ви ще згадаєте як купка зебілів при владі обіцяла дешевий газ і світло ? Бо достатньо лише прибрати якісь прокладки ? Здається прокладок тільки додалось, бо тарифи полізли вгору.
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Геніальна відповідь!
Я до вас і не зверталась.
Ще мені бракувало зі стінкою горохом перекидуватись.
Ви ж умудрились прибрати адекватного президента. От і маєте
а західні мають велику і важку башню, середню люфу і стріляють чотко ?
чому західні не мають нахилених поверхонь якщо вони вигідніші?
тобто в рускаязичних кармітєлєй України треба забрати і в центр-захід віддати!
але ніяка влада на це не піде. в України в цьому плані дуже великі проблеми.
Метал з Азовсталі брався, багато комплектуючих від русні.
Щоб відновити виробництво в промислових масштабах потрібно багато грошей і часу
Я щось думав що танки для наступу, для штурму позицій ворога.
А гармати тоді для чого, САУ?