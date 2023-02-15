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Бойова робота екіпажу танку Т-84 "Оплот". ВIДЕО

Українські воїни опублікували відеозапис фрагменту бойової роботи екіпажу танку Т-84 "Оплот".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український танк робить кілька пострілів, вийшовши на позицію. Запис зроблений у Куп'янському районі на Харківщині.

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Автор: 

танк (2071) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+19
треба ще одне уточнення зробити: тоді підрахували, що за виготовлення 1 оплота можливо модернізувати 4-5 т64 до достойних версій які не сильно йому будуть поступатись і в умовах війни це більш раціонально і було вирішено робити другий варіант, дивно що таке невеличке уточнення було упущено.

p.s. також були сильно модернізовані Су25, створювалось ракетне озброєння різних типів, нова арта, завод 155 арт.снарядів, птрк, бтр3\4, багато різних ББМ, всілякі шассі для ввійськової техніки, нові міномети (сумнозвісний молот), нове спорядження і піхотне озброєння, навчання та перехід на стандарти НАТО (включаючи харчування), відновлення ППО (місцями за власний кошт), модернізація вертольотів (яку богуслаєв як вже відомо - саботував), створення нацгвардії, корд, нових бригад, ССО.... і це тільки те що згадалось одразу на льоту в умовах війни з дикою інфляцією і 0 грошей на старті. Тому так, ПП ******** лише балакати коли діло доходило до оборонки, нічогісенько не робив, а от найвеличніший створив армію відосиками, яка зараз достойно протистоїть мордору, це все його заслуга.
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15.02.2023 11:16
+18
Ну так пора ж уже кацапських свинособак добивати
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15.02.2023 10:30
+18
Треба зробити уточнення спочатку у 2014 Порошенко обіцяв сотні оплотів, а вже потім в 2019 Зеля і де вони? В нас кожен президент тільки обіцяв...
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15.02.2023 10:38
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Ого. Навіть оплоти воюють. Не знав
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15.02.2023 10:27 Відповісти
Ну так пора ж уже кацапських свинособак добивати
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15.02.2023 10:30 Відповісти
Хороша машина, але це звичайний т-84, це не БМ Оплот, який за контрактом в Таїланд поставлявся. В нього гірші характеристики.
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15.02.2023 10:34 Відповісти
Ааааа. Ось воно що. Я якраз за танки які на імпорт йдуть подумав
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15.02.2023 10:44 Відповісти
Ми пам'ятаємо, що наші танкісти на "Оплотах" їздили на змагання чи Польщу чи Німеччину. Бо крім Таіланду у війська тоді поставили до батальйона "Оплотів" і це було до виборів 2019 року.
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15.02.2023 10:46 Відповісти
неправ.. мацу замість танків стали якраз після 19 робити
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15.02.2023 11:08 Відповісти
після 19 став в очі ***** дивитися.
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15.02.2023 11:10 Відповісти
Не на Оплотах, а на Т-84
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15.02.2023 11:49 Відповісти
Не раньше 16или 17 говорили по есть10 шт на защиту Киева и потом про них никто не слишал
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15.02.2023 12:31 Відповісти
це не може бути Т-84, бо Т-84 називалися тільки дослідні зразки танка, а на озброєння прийнятий і серійно (10шт) випускався саме БМ Оплот. Для Таїланду випускався танк Оплот-Т
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15.02.2023 11:26 Відповісти
Якраз це т-84 у Оплот. І їх 10 штук.
А Оплот-М це інша машина і їх 3 штуки + здається 1 купили США.

Вони обидва на озброєнні.
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15.02.2023 12:11 Відповісти
ще раз для тих хто в танку - Т-84 неофіційно називалися два дослідні танки Об'єкт 478ДУ2 1994 року та Об'єкт 478ДУ4 199? року. (Обидва їх в 2013 році продали за копійки). Коли в 2000р. танк Об'єкт 478ДУ9 прийняли на озброєння і запустили в серію то його назвали БМ Оплот без всяких там Т-84
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15.02.2023 13:01 Відповісти
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15.02.2023 10:28 Відповісти
В 2019 зебіли всіляко переконували, що Зеля поставить в ЗСУ сотні, а то й тисячі оплотів.
Ну і....
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15.02.2023 10:31 Відповісти
Треба зробити уточнення спочатку у 2014 Порошенко обіцяв сотні оплотів, а вже потім в 2019 Зеля і де вони? В нас кожен президент тільки обіцяв...
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15.02.2023 10:38 Відповісти
Пєтіна команда пиляла бабло на оборонці, так само як зелена дрімтім на асфальті. У кожної шобли свої сфери доходів. Це не я вигадав. Мені навіть знайомі СБУшники про це говорили. Хто-хто, а ці люди точно в курсі оцих оборудок. По-людськи якщо, то ні один президент з 91 року з урядами, не зробили достатньо чогось для країни, щоб можна було їх згадувати добрими словами. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський, це все люди, яких є за що ненавидіти й критикувати. Хтось десь, колись, кидав косточку народу, але це так...щоб лохторат остаточно не загнувся, бо не буде кому на них спину гнути.
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15.02.2023 11:21 Відповісти
Те що на асфальті пиляли вже доведено. А на оборонці ? Які є факти ? Шукали і не знайшли.
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15.02.2023 11:24 Відповісти
МАЗи в сателіта нашого ворога через прокладку Богдан . Лушпайки на Лєнкузні
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15.02.2023 13:42 Відповісти
Нам у місто привезли свіженькі пазики. Не знаєте де вони взялись ?
А ще почитайте, як уряд зеленського озброює Іран.
Да, да, той самий, який воює проти нас.
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15.02.2023 13:46 Відповісти
Ксенія , так я і не кажу що Зе наше все . Він таке саме Фе як і ті 5. що були до нього . Я не бачу за кого голосувати на майбутніх виборах (дай Боже щоб вони були )Т
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15.02.2023 14:02 Відповісти
Так скиньте де читали теж зотів би почитати
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15.02.2023 14:03 Відповісти
Ви якійсь дивний.
Думаєте в мене десь зберігається колекція дурощів зебілів ? За кілька років ?
А нафіга воно мені треба...
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15.02.2023 14:06 Відповісти
Ну от бачите Значить Пазіки кращі від Богдана , а МАЗи від КрАЗа , МТЗ( їх до речі теж складали у Петра) від ХТЗ . Білоруський бітум та Ліпецькі канхвети теж не порівняти так як не порівняти двох півнів молодого і старого Але всі ******* бабосіки
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15.02.2023 14:15 Відповісти
А чим зеля хороший ?
Розграбував державу, кинув людей на розстріл.

Порох то іншим займався.
Але зебілам не зрозуміти..бо вони лише зебіли
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15.02.2023 11:37 Відповісти
не звертайте увагу на червня 2022 і січня 2023, ну йомайооооо...
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15.02.2023 11:45 Відповісти
А де ви побачили, що той Алекса пише, що "Зеля хороший"? Він пише, що всі президенти України були погані.
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16.02.2023 03:02 Відповісти
А мне знакомые бабушки у подъезда рассказывали. Вы лично участвовали в распиле? А в поставках ? Поэтому лучше не пздите о чем не знаете
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15.02.2023 12:10 Відповісти
ну брехати це святе, а коли вказуєш на брехню то "святий петя". У вас так погано з мозгов, що ви не спроможні цього зрозуміти. Я ну ніразу не фанбой Петі, но терпіти не можу коли починают перекручувати або брехати.
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15.02.2023 11:11 Відповісти
що ще раз підтверджує мої слова про відсутність мозку, це також виявляється факт... шукати на цензорі реальних "поціновувачів" зелених... тут лише боти від них шастають. Сходи прогуляйся, містер червень 2022, до УП, якщо ти звичайно не на "завданні"))
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15.02.2023 11:43 Відповісти
Так при пороху була така відмазка - "в ЗСУ немає коштів на їх придбання ,от продамо їх в Таїланд ,заробимо бабла от тоді ,можливо ,і виготовимо танки для ЗСУ ,але з тих пір нічого не змінилось наші хдопці так і воюють на модернізованому "антикваріаті" Т-64 або на рашистському лендлізі і на віртуальних " Леопардах " .
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15.02.2023 11:27 Відповісти
а яка відмазка у піаніста була в 2019\20\21 шо заводи вперше зостались без оборон.замовлень? шашлики? перестати стріляти? я вам не лох? Ти клоун , не перекручуй, було прийняте рішення про модернізацію Т64 і теперішні часи показують що це було правельне рішення і ці Т64 на одному рівні з модернізованими т72б3 руснявих. Як ви вже зає... "нові користувачі цензора"
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15.02.2023 11:49 Відповісти
Краще бути сектантами, як ти говориш,"святого пеці", чим сраколизами "зеленоі гніди". Хоча, спаречатись с дурнуватими немає сенсу.
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15.02.2023 11:35 Відповісти
треба ще одне уточнення зробити: тоді підрахували, що за виготовлення 1 оплота можливо модернізувати 4-5 т64 до достойних версій які не сильно йому будуть поступатись і в умовах війни це більш раціонально і було вирішено робити другий варіант, дивно що таке невеличке уточнення було упущено.

p.s. також були сильно модернізовані Су25, створювалось ракетне озброєння різних типів, нова арта, завод 155 арт.снарядів, птрк, бтр3\4, багато різних ББМ, всілякі шассі для ввійськової техніки, нові міномети (сумнозвісний молот), нове спорядження і піхотне озброєння, навчання та перехід на стандарти НАТО (включаючи харчування), відновлення ППО (місцями за власний кошт), модернізація вертольотів (яку богуслаєв як вже відомо - саботував), створення нацгвардії, корд, нових бригад, ССО.... і це тільки те що згадалось одразу на льоту в умовах війни з дикою інфляцією і 0 грошей на старті. Тому так, ПП ******** лише балакати коли діло доходило до оборонки, нічогісенько не робив, а от найвеличніший створив армію відосиками, яка зараз достойно протистоїть мордору, це все його заслуга.
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15.02.2023 11:16 Відповісти
Ну так , але кум з "Максимом " тягається
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15.02.2023 12:53 Відповісти
і в цьому знов Петя винен? бредор
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15.02.2023 12:55 Відповісти
Це заслуга українців які всупереч зебілу стали на захист, а воно ще і давало команду на переслідування патріотів. Потім стало боневтіком (отримало попередження що при спробі виїзду-виїде тільки мертвим). Вибору не залишили , тому і стало великим боневтіком. А відносно петруся-хапуга, який знову мітить на тепле місце. Маємо обирати патріота-українця, бо живемо в Україні і тільки свій по духу і крові буде гідним. Україні президента-УКРАЇНЦЯ! Слава Україні!
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15.02.2023 14:08 Відповісти
Впевненний шо сотні Оплотів? Можна ссиль на обіцянки про сотні. А поки шукаєте - Відома й кількість танків «Оплот», які планують передати в розпорядження ЗСУ. Побувавши в червні на харківському заводі ім. Малишева - підприємстві, де виробляється українська бронетехніка, - секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що до кінця 2018 року в армії мають з'явитися 10 «Оплотів»
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15.02.2023 11:48 Відповісти
Ніколи Пєтя не обіцяв сотні "Оплотів". Бо було вирішено що вигідніше 10 старих танків модернізувати ніж зробити один "Оплот". Це загальновідомий факт який легко гуглиться. Стосовно Зєлі взагалі смішно що він щось про озброєння обіцяв
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15.02.2023 11:51 Відповісти
Как же вы ****--ли, новость про стрельбу оплота на фолнте, а ты ***** и тут порошенка нашел...
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16.02.2023 10:11 Відповісти
Будь-ласка, дайте посилання на оці "переконування" так званих "зебілів", на поставку сотень й тисяч Оплотів. Інакше буду вважати ваші слова дешевою маніпуляцією.
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15.02.2023 11:23 Відповісти
Може то ви і писали.
Не один зебіл безпосередньо на цьому сайті мене запевняв. Я маю вам надати що ?
Може ви ще згадаєте як купка зебілів при владі обіцяла дешевий газ і світло ? Бо достатньо лише прибрати якісь прокладки ? Здається прокладок тільки додалось, бо тарифи полізли вгору.
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15.02.2023 11:26 Відповісти
"Може то ви і писали"

-----------------------

Геніальна відповідь!
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15.02.2023 11:28 Відповісти
Не бачу запрошення до спілкування.
Я до вас і не зверталась.
Ще мені бракувало зі стінкою горохом перекидуватись.
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15.02.2023 11:33 Відповісти
Натомість з вами не має про що дискутувати
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15.02.2023 11:30 Відповісти
не накидай, нічого такого не обіцялось. Та й апріорі не могло, бо на хуа тоді в очі пуйла заглядати?
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15.02.2023 11:49 Відповісти
І напали. Хіба ні ?
Ви ж умудрились прибрати адекватного президента. От і маєте
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15.02.2023 14:50 Відповісти
чому наші танки мають малу башню довгу люфу і їх ковбасить при пострілі.
а західні мають велику і важку башню, середню люфу і стріляють чотко ?
чому західні не мають нахилених поверхонь якщо вони вигідніші?
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15.02.2023 10:39 Відповісти
томущо у західних БК в задній частині башти, не гойдаються тому що важчі в половину... у кожної техніки є свої плюси і мінуси
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15.02.2023 11:09 Відповісти
тому що в наших танках радянська конструкторська концепція
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15.02.2023 11:53 Відповісти
а яка краща? коли я дивлюся як ковбасить наші танки при пострілі то в мене виникають сумніви щодо точності таких стрільб
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15.02.2023 12:02 Відповісти
Таке саме писали про Богдану. Краще мати своє ніж пробиратися. Оплот гарна модернізація хоч і не ************ танку, не поступається зразкам ворога
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15.02.2023 12:18 Відповісти
я згоден. але проти московитів своє дуже скоро закінчиться...надто великий потенціал в московії
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15.02.2023 12:25 Відповісти
Тут така ситуація, що чим пізніше своє закінчиться, тим краще. Тож потрібно було, і дуже актуально зараз, виробляти своє.
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15.02.2023 12:28 Відповісти
я скажу свою думку за яку мене тут заплюють - своє треба виробляти безумовно. і безумовно треба виробляти ННе в харкові сумах маріуполі донецьку ітп. - а вінниця франківськ хмельницьк тернопіль ужгород.
тобто в рускаязичних кармітєлєй України треба забрати і в центр-захід віддати!
але ніяка влада на це не піде. в України в цьому плані дуже великі проблеми.
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15.02.2023 12:33 Відповісти
різні концепції застосування танків - у НАТО танк це оборонна протитанкова зброя - у них в боєкомплекті тільки бронебійні снаряди. А совєцькі танки призначені для наступу і прориву оборони в складі масованих танкових кулаків. У НАТО-вських танків нема автомата заряджання тому більша башта потрібна для ще одного члена екіпажу. НАТО-вські танки захищені дорогою багатошаровою бронею з керамікою, ураном та іншими рідкісними металами. А на совєцькі танки просто навішують динамічний захист. Окремо виділяється тільки французький Льоклєр - зовні він створений за НАТО-вською концепцією, але має автомат заряджання і осколочно-фугасні снаряди як у совєцьких танків - тому в його просторій башті привільно розміщується екіпаж ростом поза 180 см
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15.02.2023 11:54 Відповісти
все ок, но называть уран - редким металлом режет глаз. U238 вполне достаточно, его количество со времен образования планеты уменьшилось лишь вдвое(период полураспада 4.5млрд лет) и для брони надо его не так то уж и много. Просто это очень сильно увеличит массу танка, а это поломает всю совковую логистику.
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15.02.2023 13:28 Відповісти
У Абрамсів засекречена броня із збідненим ураном - тому до України і навіть до Польщі та й взагалі всім союзникам вони передають танки без такої броні
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15.02.2023 14:14 Відповісти
что печально. Надеюсь хоть обвесят лучшим что есть из динамической.
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15.02.2023 14:29 Відповісти
Здається правильно писати "екіпаж танкА" а не "танкУ", чи не так?
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15.02.2023 10:47 Відповісти
В українській мові родовий відмінок - "танку".
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15.02.2023 11:03 Відповісти
То що, екіпаж літаку, пароплаву? В https://slovnyk.ua знайшов: . род. у. Особовий склад корабля, літака, танка і т. ін.
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15.02.2023 11:34 Відповісти
Перепрошую - стратив! Правильно - "танка". https://r2u.org.ua/pravopys/pravXXI/56.html Машини, механізми та їхні частини - на "а", "я".
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15.02.2023 17:41 Відповісти
Ажіотаж і скиглення за "Леопардами" в той час як самі можемо виробляти такі речі,як "Оплот". Забув...асфальт же корисніше 🤦
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15.02.2023 10:58 Відповісти
Уже не можемо, в Харкові так точно ні.
Метал з Азовсталі брався, багато комплектуючих від русні.
Щоб відновити виробництво в промислових масштабах потрібно багато грошей і часу
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15.02.2023 11:01 Відповісти
Штучна машина, нажаль.
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15.02.2023 11:22 Відповісти
Це перша демонстрація бойового застосування "оплоту", Він схоже всього 1 (один) на озброєнні ЗСУ. От і бережуть "раритет". І не факт що він кудись влучив.
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15.02.2023 11:29 Відповісти
Мае бути 8, кіть не продали. А мало би бути, якби Zелені не прийшли, багато. Бо з 20 року мали виробляти, але чомусь танковий завод перейшов на однодневний тиждень. А в іншакі дні шашлики.
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15.02.2023 11:48 Відповісти
супер!
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15.02.2023 12:03 Відповісти
Просіть Таїланд надати Оплоти ЗСУ, мабуть тіщенко за цим туди і поїхав 😁
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15.02.2023 12:50 Відповісти
Аж весь наш один Оплот ввели в бій! ХАНА ВСІМ!!!!
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15.02.2023 17:55 Відповісти
А що, танк потрібен щоб зробити кілька пострілів?
Я щось думав що танки для наступу, для штурму позицій ворога.
А гармати тоді для чого, САУ?
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16.02.2023 11:54 Відповісти
 
 