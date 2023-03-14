Знищення ворожої ЗРК "ОСА-АКМ" в окупованому Донецьку. ВIДЕО
Українські воїни прицільним ударом із артилерії знищили російський ЗРК "ОСА-АКМ" в окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+16 Karp
показати весь коментар14.03.2023 14:54 Відповісти Посилання
+14 Володимир Затилюк
показати весь коментар14.03.2023 14:53 Відповісти Посилання
+10 Aleksey NotBad
показати весь коментар14.03.2023 15:04 Відповісти Посилання
боти почитайте що таке снаряд 155 калібру
Пишіть ще. "фсьоідьотпаплану", "патєрьнєт".