Уничтожение вражеской ЗРК "ОСА-АКМ" в оккупированном Донецке. ВИДЕО
Украинские воины прицельным ударом из артиллерии уничтожили российский ЗРК "ОСА-АКМ" в оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+16 Karp
показать весь комментарий14.03.2023 14:54 Ответить Ссылка
+14 Володимир Затилюк
показать весь комментарий14.03.2023 14:53 Ответить Ссылка
+10 Aleksey NotBad
показать весь комментарий14.03.2023 15:04 Ответить Ссылка
боти почитайте що таке снаряд 155 калібру
Пишіть ще. "фсьоідьотпаплану", "патєрьнєт".