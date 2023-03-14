РУС
Уничтожение вражеской ЗРК "ОСА-АКМ" в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Украинские воины прицельным ударом из артиллерии уничтожили российский ЗРК "ОСА-АКМ" в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські ЗРК "ТОР М2" та "С-300ВМ". ВIДЕО

Донецьк (6335) уничтожение (7968) ЗРК (227)
Топ комментарии
+16
Бинго! В хлам кацапская аналоговнэтная железка. И что также позитивно- в ней сидели минимум 5 кацапов - а теперь уже угли
14.03.2023 14:54 Ответить
+14
Файненько -нічого зайвого!🤓 Як каци кажуть - ''курочка по зьорнишку!'''😄
14.03.2023 14:53 Ответить
+10
Наши пчёлки оторвали осе жало
14.03.2023 15:04 Ответить
Браво! Смерть кацапам!
14.03.2023 16:14 Ответить
Щось там підкралось непомітно.
14.03.2023 16:23 Ответить
Дуже хочеться щоб влучили, але мені здається, що мимо. Зверніть увагу, напочатку ролика "Оса" стоїть майже біля вугла будівлі, а горить майже в центрі і димить дах.
14.03.2023 17:09 Ответить
Мені теж так здається. Може потім полум'я дісталося все ж таки ту комаху.
14.03.2023 17:30 Ответить
***** а вони що камінчиком чи факелом кидались в осу.
боти почитайте що таке снаряд 155 калібру
14.03.2023 22:40 Ответить
Стоїть, як стояла. Дрон змістився ліворуч відносно початкової точки. Горить задня частина - моторний відсік і баки з пальним. На 00:15 крізь дим проглядає силует. Видно, що не пряме влучання, але ця "Оса" жалити вже ніколи не буде. В дах було окреме влучання - можливо щось ще й в середині цікаве було.

Пишіть ще. "фсьоідьотпаплану", "патєрьнєт".
15.03.2023 01:45 Ответить
Видно, що снаряд пробив будинок черех дах навскоси і вразив ціль по координатах на поверхні. Це ескалібур.
14.03.2023 17:37 Ответить
Абсолютно точно - ні. Стіна (повернута до нас) вся вціліла. Ескалібур не призначений для пробиття наскрізь 2(двох) бетонних перешкод.
15.03.2023 01:51 Ответить
 
 