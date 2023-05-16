Путін - х#йло, Бідзіна - х#йло, - у Грузії тривають протести проти відновлення авіасполучення з РФ. ВIДЕО

16 травня у столиці Грузії Тбілісі відбулася акція протесту проти прямого авіасполучення з РФ. Мітингарі протестували біля офісу грузинської авіакомпанії Georgian Airways.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Протестувальники скандують: "Нет российским самолетам!", "Путiн — х*йло, Бiдзiна — х*йло". Зауважимо, що Бідзіна Іванішвілі є засновником правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія".

За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня. Перший рейс за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва виконає авіакомпанія "Азимут".

З 20 травня польоти за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі відновить грузинська Georgian Airways.

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