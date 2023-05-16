Путін - х#йло, Бідзіна - х#йло, - у Грузії тривають протести проти відновлення авіасполучення з РФ. ВIДЕО
16 травня у столиці Грузії Тбілісі відбулася акція протесту проти прямого авіасполучення з РФ. Мітингарі протестували біля офісу грузинської авіакомпанії Georgian Airways.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Протестувальники скандують: "Нет российским самолетам!", "Путiн — х*йло, Бiдзiна — х*йло". Зауважимо, що Бідзіна Іванішвілі є засновником правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія".
За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня. Перший рейс за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва виконає авіакомпанія "Азимут".
З 20 травня польоти за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі відновить грузинська Georgian Airways.
Топ коментарі
+37 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.05.2023 22:27
+27 Алекс Скела
показати весь коментар16.05.2023 22:27
+18 albano miner
показати весь коментар16.05.2023 22:39
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может тогда бы протесты приняли бы более динамичный и яркий колорит.....
Ведь сегодняшнюю власть они выбирали сами, точно так же, как и 73% в Украине.
Физически теперь это можно сделать за несколько часов.
Так було в Угорщині, потім в Чехословаччині,... в Афганістані, в Україні - "зельониє чєловєчкі" і зброя от "воєнторга"