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Путін - х#йло, Бідзіна - х#йло, - у Грузії тривають протести проти відновлення авіасполучення з РФ. ВIДЕО

16 травня у столиці Грузії Тбілісі відбулася акція протесту проти прямого авіасполучення з РФ. Мітингарі протестували біля офісу грузинської авіакомпанії Georgian Airways.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

 Протестувальники скандують: "Нет российским самолетам!", "Путiн — х*йло, Бiдзiна — х*йло". Зауважимо, що Бідзіна Іванішвілі є засновником правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія".

За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня. Перший рейс за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва виконає авіакомпанія "Азимут".

З 20 травня польоти за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі відновить грузинська Georgian Airways.

Також читайте: "Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - МЗС про відновлення авіасполучення між Грузією та Росією

Також читайте: Рішення Грузії щодо поновлення перельотів з РФ викликає сумніви у її європейському шляху, - Стано

Також читайте: Грузія надала перший дозвіл на прямі авіарейси російській компанії

Автор: 

Грузія (1844) протест (2398) росія (65162) авіасполучення (3071)


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Топ коментарі
+37
Притомним грузинам респект за позицію...
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16.05.2023 22:27
+27
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16.05.2023 22:27
+18
..натепер, грузинському легіону у себе на Батьківщині доведеться битися вже з кацапами
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16.05.2023 22:39
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16.05.2023 22:27 Відповісти
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16.05.2023 22:56 Відповісти
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17.05.2023 09:46 Відповісти
Притомним грузинам респект за позицію...
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16.05.2023 22:27 Відповісти
сколько их, притомних?
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17.05.2023 01:18 Відповісти
декілька сотень, інакше прорасєйської влади у грузії не було б...
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17.05.2023 06:45 Відповісти
Цікаво, а якби грузинський легіон перекинути на батьківщину, цього вистачило б для зміни влади?
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16.05.2023 22:29 Відповісти
..натепер, грузинському легіону у себе на Батьківщині доведеться битися вже з кацапами
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16.05.2023 22:39 Відповісти
Понадобится походящая Дейенерис и то сомнительно...
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16.05.2023 22:39 Відповісти
Бздіна. Ну ні дать ні взять!
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16.05.2023 22:29 Відповісти
А реформована поліція Міхаілом Саакашвілі чомусь виступає за проросійську владу? А нормальним грузинам повага, думаю, що на цей раз вони знесуть прокацапську владу, навіть після того, коли вони скасують свої позорні оішення.
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16.05.2023 22:32 Відповісти
пора бы Штатам и ЕС призадуматься по поводу Грузии Армении и Казахстана....
может тогда бы протесты приняли бы более динамичный и яркий колорит.....
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16.05.2023 22:34 Відповісти
Путін - х#йло, Бідзіна - х#йло, Бєня - х#йло... - у кожного лохтората є своє....
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16.05.2023 22:36 Відповісти
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16.05.2023 22:37 Відповісти
это так модно , сначала принять парашные законы а потом вывести на улицы управляемых хрузинов , понты для приезжих кацапов колотить.
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16.05.2023 22:41 Відповісти
Ну покричали и разошлись. Власть болт забила на крикунов - деньги решают всё. Пару чемоданов привезли и самолетики летают.
Ведь сегодняшнюю власть они выбирали сами, точно так же, как и 73% в Украине.
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16.05.2023 22:42 Відповісти
Та пофігу. Грузію вони просрали на вільних і демократичних виборах, повівшись на обіцянку халяви, на відміну від чеченців, які Ічкерію втратили у лютій боротьбі. Скажіть, будь-ласка, хто з них заслуговує поваги? Відповідь: ті, хто боровся і продовжує це робити. "Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!" - сказав пророк. І чи віднайдуть грузини і чеченці Батьківщину, як не парадоксально залежить від того, наскільки сильно вони підтримають зараз Україну. Амінь!
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16.05.2023 22:48 Відповісти
Але ж як гарно співають! Всі нормальні грузини чи воюють, чи з Грузії поїхали. Там зараз більше росіян, ніж грузинів.
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16.05.2023 23:05 Відповісти
Давайте качайте, рашистам зараз не до вас, а ми підтримаєм!!!
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16.05.2023 22:51 Відповісти
От чесно, якось по#уй до того міхо, він і в Україні чудив, і схоже, в Грузії теж начудив, якщо програв усі вибори. Так, він був більш проєвропейським, ніж теперішня грузинська влада, але ж начудив, що тепер чахне у тюрячці. А тут якщо хтось і радів з цього, так не усі ж сповна розуму
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17.05.2023 06:59 Відповісти
Полудурок ты был в Грузии когда там был Саака?
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17.05.2023 16:54 Відповісти
имхо -бедзина *****
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16.05.2023 23:00 Відповісти
ну ви продовжуйте пук іна обзивати х у й лом, а він в замін продовжить вас ДРАТИ!!!
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16.05.2023 23:28 Відповісти
blyadzina- ***** !!!!!
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16.05.2023 23:31 Відповісти
Треба було парламент штурмовати в минулий раз . а зараз вже на скамейки у носках становитесь 🤣🤣
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16.05.2023 23:46 Відповісти
з повітряними кульками та квіточками 😅
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17.05.2023 06:54 Відповісти
Виходу нема. Анкара не пускає несертифіковані літачки з Гниловодська. А Грузія поза санкціями і свинособаки будуть літати законно.
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17.05.2023 02:51 Відповісти
На ремонт((
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17.05.2023 09:36 Відповісти
Маловато их. Почему оппозиция не может собрать достаточное количество людей, чтобы показать максимальное презрение к русне.
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17.05.2023 04:47 Відповісти
дапатамуштапатаму, грузини більшістю обрали прорасєйську владу не для того аби вказувати прєзрєніє к руснє, маловато єму будєт...)
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17.05.2023 06:52 Відповісти
Ага, давайте-давайте - селфіків побільше. Проїб@ли ви свою еуропейську перспективу, горделиві гірські орли, проїб@ли...
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17.05.2023 06:51 Відповісти
Дело даже не в том, как называть *****. А в том, что в те аэропорты прилетят самолеты с рашистами, спецназ, и без боя захватят власть, как в Афгане. Объявят о создании ГНР и её вхождении в состав Росии.
Физически теперь это можно сделать за несколько часов.
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17.05.2023 06:59 Відповісти
Згоден, для рашистів чорноморське узбережжя є стратегічно важливим. А воно є в Криму та в Грузії, які слабші за рашистів і одне вже захоплене, а інше частково. Раші потрібен захист південних кордонів у Чорному морі, от вони і намагаються його утримувати. Бо той шматочок узбережжя краснодарського краю мало що дасть у плані захисту, хіба що #уйловської дачі.
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17.05.2023 07:11 Відповісти
ракурс зйомки такий, що неможливо зрозуміти, багато там людей лишилося, чи ні.
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17.05.2023 08:23 Відповісти
Буде біда в тій Грузії - скільки "туристів" з ГРУ, ФСБ туда нашле Кремль "для оказанія помощі братскому народу Грузії".

Так було в Угорщині, потім в Чехословаччині,... в Афганістані, в Україні - "зельониє чєловєчкі" і зброя от "воєнторга"
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17.05.2023 08:42 Відповісти
а ще в Грузіі 50 відсотків грузін, які ще ті ватники, не даремно що вних парламент пропарашинский
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17.05.2023 12:01 Відповісти
і Грузію ,ще хочуть в Европу
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17.05.2023 11:06 Відповісти
Таке враженя що у мене дежаю, з беларусами... постояли повалили піздюлей нагреблі і пішли додому залізувати сінці
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17.05.2023 11:59 Відповісти
Не готова Грузия быть в составе дем стран. Просрали грузины свою независимость.
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17.05.2023 16:51 Відповісти
После Ющенко мы тоже выбрали ставленника гидры, пока ей 9 голов не отрубят она не успокоится.Тем более когда пол страны маскируясь вышиванками забивают(ли) себе сейфы.
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20.05.2023 01:43 Відповісти
 
 