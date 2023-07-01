Обговорили питання безпеки в північних регіонах нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 1 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Цей день ми завершуємо на Рівненщині. Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки в північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Усе, що стосується і кордону, наших сил ОСУВ "Північ", і українських стратегічних обʼєктів, таких як Рівненська атомна станція, на якій, власне, і відбулася Ставка.

Були доповіді розвідки, Головкома, командувача "Півночі", керівника Прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини – щодо соціальних питань та потреб людей. Також була доповідь керівника "Енергоатому" Котіна, директора Рівненської АЕС.

Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних обʼєктів та північних областей, але й таких чутливих питань, як кібербезпека.

Дякую кожному і кожній у Рівненській області й тут, на Рівненській АЕС та по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України і наших людей".

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