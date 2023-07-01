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Обговорили питання безпеки в північних регіонах нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 1 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Цей день ми завершуємо на Рівненщині. Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки в північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Усе, що стосується і кордону, наших сил ОСУВ "Північ", і українських стратегічних обʼєктів, таких як Рівненська атомна станція, на якій, власне, і відбулася Ставка.

Були доповіді розвідки, Головкома, командувача "Півночі", керівника Прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини – щодо соціальних питань та потреб людей. Також була доповідь керівника "Енергоатому" Котіна, директора Рівненської АЕС.

Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних обʼєктів та північних областей, але й таких чутливих питань, як кібербезпека.

Дякую кожному і кожній у Рівненській області й тут, на Рівненській АЕС та по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України і наших людей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тримаємо ситуацію під контролем", - Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Рівненській АЕС. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вільнюському саміті потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) звернення (623) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+10
ВИЙШОВ З АНАБІОЗУ? А де був до 24 лютого 2022р?
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01.07.2023 21:44
+6
"Обговорили питання"-далі можна не читати, вся робота то робота язиками і так 4 роки
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01.07.2023 21:49
+5
А квитки на лігу сміху теж не витримують ніякої критики , усе має бути безкоштовно!
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01.07.2023 21:44
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ВИЙШОВ З АНАБІОЗУ? А де був до 24 лютого 2022р?
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01.07.2023 21:44 Відповісти
А квитки на лігу сміху теж не витримують ніякої критики , усе має бути безкоштовно!
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01.07.2023 21:44 Відповісти
Чернобыль как? Мрия на тебе
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01.07.2023 21:44 Відповісти
Знаю по собі: коли нігуя не робиш, але добряче так, аж до болю в щелепах, усе обговориш, то все одно почуваєшся справжнісіньким трударем опісля важкої, але славної праці.
Ги...
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01.07.2023 21:45 Відповісти
готуй на завтра відосик про шашлики
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01.07.2023 21:48 Відповісти
"Обговорили питання"-далі можна не читати, вся робота то робота язиками і так 4 роки
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01.07.2023 21:49 Відповісти
А коли з бульбашії летіли ракети та сунули кацапи чому не обговорював ''загрози з півночі''? Бітум все переважав.
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01.07.2023 22:09 Відповісти
вову знову штирить? нанюхався?
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01.07.2023 22:21 Відповісти
Я за те, щоб 95 квартал і Свати показували на англійській мові, можна навіть без субтитрів
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01.07.2023 22:29 Відповісти
обговори питання економічної безпеки
бо скоро не те що на зарплати бюджетникам та пенсіонерам не вистачить
а ще й вкрасти не буде що...
бо вкрадуть дл того як
по типу барабанів
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01.07.2023 22:33 Відповісти
Що, і проти новопризначеної зеленими голови АРМА Думи теж санкції введуть? 🤔
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01.07.2023 23:20 Відповісти
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02.07.2023 01:24 Відповісти
 
 