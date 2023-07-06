Третій день поспіль в окупованій Макіївці лунають вибухи. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині вранці лунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Макіївка зранку радісно сигналізує димом про влучну бавовну. Ще одне місто, яке росіяни вважали тиловим, раптом опинилось в зоні небезпеки. Дедалі російській військовій логістиці в Донецькій області приходить гаплик", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня в Макіївці лунали вибухи. 5 липня Сили оборони знову завдали удару по місту, горіла нафтобаза окупантів.

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