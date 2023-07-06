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Третій день поспіль в окупованій Макіївці лунають вибухи. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині вранці лунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Макіївка зранку радісно сигналізує димом про влучну бавовну. Ще одне місто, яке росіяни вважали тиловим, раптом опинилось в зоні небезпеки. Дедалі російській військовій логістиці в Донецькій області приходить гаплик", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня в Макіївці лунали вибухи. 5 липня Сили оборони знову завдали удару по місту, горіла нафтобаза окупантів.

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Третій день поспіль в окупованій Макіївці лунають вибухи 01

Автор: 

Макіївка (110) обстріл (29206)


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І сказка стала билью-8 лєт дамбілі бамбас...Да лапатнікі...
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06.07.2023 10:53 Відповісти
Шо скаже макіївська вата?
Може мітінг замутити - "ПУТЄНВВЄДИВОЙСКА"?
Чи так нормально буде?
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06.07.2023 11:23 Відповісти
Хто дамбіт Макаківку?
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06.07.2023 10:53 Відповісти
Та яке ж воно тилове,до Авдїївки по прямій 15 км!!!!
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06.07.2023 10:54 Відповісти
супер !!! навіть "3-ма топорами" можна дістати кацапське окупаційне лайно ...
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06.07.2023 10:59 Відповісти
Ну сколько можно? Когда ЛНР перестанет бомбить ДНР и наоборот? Придет ВСУ-и бомбежки прекратятся. А жители Донецкой и Луганской областей Украины могут это ускорить совершая диверсии против российской оккупационной армии. Донецкие и Луганские братья-вы ждите,ВСУ придут и освободят вас и настанет мир.
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06.07.2023 10:55 Відповісти
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06.07.2023 10:58 Відповісти
Пороблено?
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06.07.2023 11:20 Відповісти
За 8 лет можно и привыкнуть
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06.07.2023 11:36 Відповісти
 
 