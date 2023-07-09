За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України, - Зеленський. ВIДЕО

Від початку повномасштабного російського вторгнення майже 50 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами, серед них 298 захисникам і захисницям присвоєно звання Героя України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Львові, куди він прибув з Туреччини 8 липня ввечері разом з командирами "Азова", передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Львівщину, де зустрівся з особовим складом Західного територіального управління Національної гвардії України та вручив державні нагороди.

На зустрічі також були присутні захисники "Азовсталі", які сьогодні повернулися на батьківщину: командир окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Перед початком зустрічі бійці привіталися зі своїми рідними та близькими.

Крім того, у заходах взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Звертаючись до воїнів та всього українського народу, Глава держави зауважив, що сьогодні 500 днів від початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим, 46 із них - посмертно

"500 днів, як ми боремося за свободу й незалежність для України. За гідність, за право на життя для всіх наших людей, в усій Україні. Україна завжди буде вдячною кожному й кожній, хто бʼється за неї. Нашим воїнам. Нашим героям", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що у 500-й день війни наша держава повернула додому п’ятьох Героїв України – командирів захисту Маріуполя й "Азовсталі".

"Героїчно воювали! Вони пройшли через російський полон. Потім понад 300 днів вони були в Туреччині. Їм час бути вдома", – акцентував Глава держави.

Він також подякував команді, яка працює заради повернення українців додому: керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, які були присутні на заході, а також голові Фонду держмайна України Рустему Умєрову, голові Служби безпеки Василю Малюку та його співробітникам. Крім того, Володимир Зеленський висловив подяку за допомогу у звільненні бранців Туреччині й особисто Президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

"500 днів тому багато хто у світі ще не розумів, які ми є, які ви є, чого від нас очікувати і які наші герої. Тепер усі розуміють. Тепер світ вірить в Україну. Світ надихається нашою сміливістю, надихається нашими героями. А головне – українці вірять в Україну, українці бачать, на що ми всі здатні, коли ми разом. У єдності ми найсильніші", – наголосив Президент.

За його словами, від початку повномасштабної війни за свободу багато тисяч наших людей проявили максимальну відвагу, майже 50 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав бійців, які загинули під час визволення острова Зміїний минулого року

"298 українців і українок отримали найвище звання Героя України. І ми всі маємо шанувати й пам’ятати цих людей – наших героїв – і зараз, і після нашої перемоги. І наші діти, і наші онуки, і всі покоління українського народу. Дякуємо вам, героям України! Слава Україні!" – сказав Володимир Зеленський.

Президент поіменно назвав понад 270 Героїв України, відзначивши, що імен деяких наших воїнів, які також отримали цю найвищу державну нагороду, поки що не можна називати.

"Про реальні потужні здобутки цих Героїв України ми зможемо розказати лише після нашої перемоги. І обов’язково розповімо", – додав він.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що значній частині Героїв України, чиї імена він назвав, це звання присвоєно посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, які віддали свої життя за свободу й незалежність України.

"І, звичайно, я вдячний усім вам – вдячний усім нашим воїнам, які сьогодні відзначені державними нагородами – орденами "За мужність", – за подвиги, якими бороните життя й прекрасну державу. Дякую!" – сказав Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони Азовсталі, які разом із Зеленським прибули до міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям Нацгвардії державні нагороди. За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові воїни нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

"Слава всім українцям і українкам різних часів, які здобували волю й силу для України! Слава всім нашим героям! Слава народу України! Переможемо!" – резюмував Глава держави.