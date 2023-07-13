Російський олігарх Лісін співпрацює з "оборонкою" та в’язницями РФ. Під санкції він не потрапив, - ЗМІ. ВIДЕО

Російський олігарх Володимир Лісін не потрапив під санкції Заходу. Його виробник сталі ПАО "НЛМК" продовжує виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби та заводу, який розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту Росії.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

У 2022-2023 роках ПАО "НЛМК" щонайменше 8 разів перемагало у тендерах на постачання сталі для державних органів Росії. Сім із них - на постачання сталі для колонії №1 в Костромській області. Восьмий - на постачання сталі для АО "Изумруд" (місто Владивосток, контролюється державним "Росимуществом").

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Цей завод працює у військово-оборонному комплексі Росії. Розробляє, наприклад, системи управління артилерією, двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з БПЛА. Місцеві російські ЗМІ пишуть про "Изумруд" як про "системоутворююче підприємство, розробника та виробника радіолокаційних систем управління артилерійською зброєю на кораблях Військово-морського флоту Росії".

У лютому 2023 року підприємство "Изумруд" потрапило під санкції Великої Британії, а в квітні - України.

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Володимир Лісін - найбагатший росіянин за версією Forbes у 2022 році році та третій у списку найбагатших у 2023 році. Статки Лісіна за рік війни зросли з 18,4 мільярдів доларів до 22 мільярдів.

Група "НЛМК" - це металургійна імперія Володимира Лісіна. "НЛМК" розшифровується як "Новолипецький металургійний комбінат". Головною компанією групи в Росії є ПАО "НЛМК", у якій Володимир Лісін - голова ради директорів.

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Проти Володимира Лісіна ввели персональні санкції лише Україна та Австралія. Лісін досі уникає санкцій США, Британії та Євросоюзу. У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсильванії.