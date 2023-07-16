Радили об’їжджати мінні поля збоку, - військові розповіли про необізнаність німецьких інструкторів, які готували екіпажі танків Leopard. ВIДЕО
Під час навчань танкістів ЗСУ на танках Leopard 2 у Німеччині інструктори з Бундесверу отримали від українців питання про те, як діяти на танках під час проходження мінного поля. Відповідь німців здивувала. Вони радили українським військовим "просто об’їхати мінне поле", не враховуючи, що росіяни замінували практично всю лінію фронту
Як інформує Цензор.НЕТ, про це один з танкістів ЗСУ розповів у інтерв'ю виданню WELT.
Ймовірно, така порада була дана через те, що в уявленні Бундесверу мінне поле - це площа 100х200 метрів, яку дійсно можливо просто об'їхати. Про те, що у реальності росіяни мінують цілі гектари та активно використовують дистанційне мінування - німецькі військові просто не здогадуються.
Більше того, мова йде саме про інструкторів, які мають знати всі внутрішні настанови Бундесвера. Це означає, що саме так й підготовлені інші танкісти збройних сил Німеччини, а цілком можливо, що й всі танкісти Альянсу.
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До чого цей висер на німецьких інструкторів?Виправдати власні помилки?
От нафіг міняти ситий комфорт на війну.
На місці німців українці думаю поводились би так само.
Війна це там десь далеко, а ми йдемо на Октоберфест.
Це ж треба до такого їм додумати як об'їхати. В реальності мінні поля суцільні, довжиною на сотні км та шириною на десяток. Ідуть ці мінні поля в багато ліній одна за одною, а між ними заміновані окопи, бетонні укріпрайони, доти і так далі. Все те що мало б бути у нас на кордоні з дриснею та бидлорусю.
І звичайно все це можна законтрити. Но для цього треба напрягати мозок, масово виробляти та застосовувати нові види озброєння, а не слухати інструкторів нато які уявлення не мають що таке ******* війна..