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Радили об’їжджати мінні поля збоку, - військові розповіли про необізнаність німецьких інструкторів, які готували екіпажі танків Leopard. ВIДЕО

Під час навчань танкістів ЗСУ на танках Leopard 2 у Німеччині інструктори з Бундесверу отримали від українців питання про те, як діяти на танках під час проходження мінного поля. Відповідь німців здивувала. Вони радили українським військовим "просто об’їхати мінне поле", не враховуючи, що росіяни замінували практично всю лінію фронту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це один з танкістів ЗСУ розповів у інтерв'ю виданню WELT.

Ймовірно, така порада була дана через те, що в уявленні Бундесверу мінне поле - це площа 100х200 метрів, яку дійсно можливо просто об'їхати. Про те, що у реальності росіяни мінують цілі гектари та активно використовують дистанційне мінування - німецькі військові просто не здогадуються.

Більше того, мова йде саме про інструкторів, які мають знати всі внутрішні настанови Бундесвера. Це означає, що саме так й підготовлені інші танкісти збройних сил Німеччини, а цілком можливо, що й всі танкісти Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони Німеччини замовили велику кількість боєприпасів для бойових танків Leopard 2, - ЗМІ

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Німеччина (7539) військові навчання (2786) навчання (600) Leopard (141)


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Топ коментарі
+59
Треба об'їхати заміновану лінію фронту. Через Білгород. А ще краще через Москву.
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16.07.2023 21:22 Відповісти
+26
Німці такі тупі,що радять об'їхать стороною,а у нас всі розумні,але керівництво продало більшу частину мінних тралів з 2020 року.Смішно,що капец.
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16.07.2023 21:29 Відповісти
+21
Взагалі то інструктори праві. Мінне поле треба об"їхати через Бєлгород.
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16.07.2023 21:28 Відповісти
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Третий раз повторюсь, как действовать, если наты нет и кого нужно бить по бестолковке, если нечем защищаться?
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16.07.2023 23:53 Відповісти
Но быстрее всего, вместо третьего вопроса, - досвидос.
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16.07.2023 23:59 Відповісти
Все правмльно сказали инстукторы. Если есть карта минных полей, то надо обойти ее. Что не так? А для этого есть разведка, чтобы подготовить успешное наступление. Или если у нас есть Леопарды, то вперед и с песней кавалерийские атаки и пох есть там мины или нет?
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16.07.2023 21:44 Відповісти
Абсолютно згоден.
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16.07.2023 21:46 Відповісти
Нет никакой карты, каждый день сотни мин разминируют и новые сотни набрасывают дистанционным минированием.
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16.07.2023 23:08 Відповісти
Если нет карты, то есть минные тралы и средства дистанционного разминирования.
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17.07.2023 05:29 Відповісти
А еще можно взять карту минных полей и аккуратно проехать между минами.
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16.07.2023 21:44 Відповісти
Ты попробуй её сначала составь, умник. Ежедневно сотни мин деактивируются и в новых местах набрасываются сотни новых.
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16.07.2023 23:09 Відповісти
Об'їхати мінне поле - ідея хороша. Чому їй не скористалися, це вже не проблеми німецьких інструкторів.
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16.07.2023 21:47 Відповісти
🤣 лайк 👍
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16.07.2023 21:48 Відповісти
Німці як нащадки ландснехтів, воюють по книжці і з честю. Кацапи це бидло без честі
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16.07.2023 21:49 Відповісти
особенно гитлер
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17.07.2023 06:09 Відповісти
мав на увазі вермахт, а не хфюрера
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17.07.2023 07:31 Відповісти
Шо там дыбильные догадки задвигать. Правильно Гансы сказали, что и дураку ясно, шо архи важно объезжать минные поля, по разминированным участкам... Не, ну прiсь ейбочки, не напролом же переться. И почему здесь втиснули кацапский нарратив, как будто нет вариантов, типо, ну, хотя бы то, что немцы - не тупые. ЗЫ ... и почему при зебилах вызывается у поставщиков вооружения для нас аллергия на нас. Ведь это же искусственно, тенденциозно делается, во вред, как бы по сценарию шлепера... с разворотом на 180%. ЗЫ... почему на время войны , для всех украинцев - табу на потрындеть супротив власти, неужто зебуины не украинцы? Почему зебуинам нет на это табу(трындят против власти США и стран НАТОвского альянса, подвергают сомнению учебку в армиях Запада)???
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16.07.2023 21:56 Відповісти
Багато наших військових говорять що німці тупі вони брешуть?
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16.07.2023 23:04 Відповісти
Багато наших военных голосовали по принципу - тупой и еще тупее.
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16.07.2023 23:55 Відповісти
Багато наших військових це топові військові на відміну від натівських інструкторів
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17.07.2023 07:28 Відповісти
Если немцы не тупые, то зачем они тогда передавали минные тралы Leopard 2R? Или немецкие инструкторы не в курсе что это и как они используются в связке с Леопардами 2А?
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16.07.2023 23:24 Відповісти
Не дивно, що ця мура, висосана із пальця висить на більшості російських ІПСО ресурсах. Той Гіркін із задлволенням її коментує. Черга до журналістів дойшла.
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16.07.2023 21:59 Відповісти
Німці знають що кажуть. Все правильно. На Леопардах треба об'їзджати мінні поля і обов'язково через Підмосков'я. В Мацкву заїзджати не потрібно, там і так всі пообсираються. Німецьки хрести ні в якому разі не зафарбовувати.
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16.07.2023 21:59 Відповісти
плітки жовтої преси не варті обговорення
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16.07.2023 22:01 Відповісти
я тоже не знаю, что делать танкистам с большими минными полями. ответ должны дать спецы, наверное представители инженерных служб сухопутных войск.
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16.07.2023 22:04 Відповісти
Може краще поговорити, хто послав на мінні поля?
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16.07.2023 22:06 Відповісти
Генерал Залужний не так давно розповідав, що декількох генералів прийшлося звільнити, а декілька застрелились...
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16.07.2023 22:36 Відповісти
Лінк можна?
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16.07.2023 23:03 Відповісти
Сцылу на инфу сразу!
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16.07.2023 23:57 Відповісти
Так їх у Германію на навчання послали, а не на мінні поля. Під час навчання задавати будь-які питання - норма.
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16.07.2023 23:11 Відповісти
Звичайно ми розумні і все таке, але задирати носа не варто. У німців є чому повчитися
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16.07.2023 22:07 Відповісти
як діяти на танках під час проходження мінного поля - Я представляю какого немцы мнения о наших учениках-танкистах, которые собираются воевать на минных полях... На эту тему анегдот... На каазламордом ЧФ на кр. "Москва" проходили тренировки. Как-то командующий поднялся на борт и с проверкой качества тех тренировок спрашивает у первого подвернувшегося матроса, мол, тащ матрос, тащ матрос стойте... Атомный взрыв в районе 5-го шпангоута, ваши действия? - Медленно... Ойц! Нет! тащ контр-адмирал, молниеносно обугливаюсь и испаряюсь.
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16.07.2023 22:18 Відповісти
Минные поля везде и немцы в принципе минные тралы Leopard 2R передают для прохождения этих полей. Инструкторам видимо стоит чуток подучиться, чтоб узнать об их назначении и использовании в связке с Leopard 2A...
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16.07.2023 23:27 Відповісти
Дай Бог, чтобы хотя бы заглавие этой статьи не попало в западную прессу.
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16.07.2023 22:25 Відповісти
Є ще варіант, поповзти під асфальтом, зажав в зубах шашлики…
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16.07.2023 22:32 Відповісти
фуууууух,таки знайшли винуватих
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16.07.2023 22:36 Відповісти
Доки влада обливає брудом союзників. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Головна проблема українського наступу - мінні поля противника (с)Це зовсім не так.
Головна проблема України і українського наступу - корумпований режим Зеленського
.Хроніка09.‎07.‎2023 Міністерство оборони України ніяк не відреагувало на заявки ГШ ЗС України в грудні 2022 і квітні 2023 про необхідність виробництва мінних тралів для спорядження броньованої техніки.20.‎06.‎2023
За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СРСР)
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16.07.2023 22:45 Відповісти
Такі приблизно машини на озброєнні були ліквідовані в Україні напередодні рашиського наступу. Зараз хлопці розміновують вручну. Дякуємо пан Зеленський за прекрасну для рашистів кадрову політику!

Зеленский определился с кандидатом на место министра обороны - СМИ
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16.07.2023 23:09 Відповісти
А що інструктор має відповісти на таке недолуге питання?!"Вперед,на міни!" ??!!!Танки літати не можуть.Це як у автоінструктора спитати "Що робити,якщо попереду стовп стоїть?Об'їзжати його,чи як?"
До чого цей висер на німецьких інструкторів?Виправдати власні помилки?
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16.07.2023 22:45 Відповісти
Може тому що нашим військовим не подобаються такі інструктори
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16.07.2023 23:07 Відповісти
Згадав свої студентські роки і слова викладача з схемотехніки "ток ведет себя как лентяй: плывет себе по наименьшему сопротивлению и выбирает более простой путь без всяческих колебаний". Якщо новина не висосана з пальця, для мене слова німця мають сенс, проривати треба там де тонко бо там і порветься. Тут вище пишуть, що німці нічого не тямлять і не розуміють що кацапи замінували цілу лінію фронту, а я тай думаю багато ще хто не розуміє чому у нас так само не були заміновані хочаб мости і дороги в напрямку просування ворога. Не розумію чому при такому суцільному мінуванні не використовують машини для дистанційного розмінування, хоча проскакують відео у нас де за допомогою таких машин нищать опорники під...рів. Але ще розумію що тіж мінні трали для танків не розраховані для розчистки мінних полів, скільки підривів противотанкових мін витримає такий трал ? А ті хто планував наступ і віддавав накази про наступ розуміють ?
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16.07.2023 22:55 Відповісти
GCS-200 в умовах бойових дій буде знищена, як тільки буде виявлена. 8 мм броні занадто мало для ********* бою Дана машина - це засіб для гуманітарного розмінування територій, і вже аж ніяк не засіб для роботи в умовах бойових дій. Питання розмінування - це питання масового використання мінних тралів і відповідальність тих хто продав їх на металобрухт перед війною.
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16.07.2023 23:12 Відповісти
НАТО - это бумажный тигр. Там кроме США ничем не подкреплено, а америкацы в свою очередь без своего огромного флота и авиации - те ещё вояки.
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16.07.2023 23:15 Відповісти
8 тисяч ******* винущувачів це бумажний тигр?
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16.07.2023 23:20 Відповісти
Для раскатывания какой-то жопы мира в самый раз. А на большее всегда кишка тонка.
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16.07.2023 23:21 Відповісти
Як скажеш Лахта.
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17.07.2023 01:30 Відповісти
В репортажі Die Welt все нормально озвучено. "Наш тренінг в Німеччині був хоч і коротким, але добрим. На жаль німецікі інструктори не мають достатньо точного уявлення про стан справ на полі бою цієї війни" - приблизно так прозвучало в репортажі.
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16.07.2023 23:48 Відповісти
Чого можна очікувати від військових , армії яких повноцінно воювали більше 70 років тому
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16.07.2023 23:49 Відповісти
Ну, так на полигонах бундеса минные поля обозначены табличками "Ахтунг минен!"
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17.07.2023 00:01 Відповісти
ОНИ ЖЕ НЕ ДЕБИЛЫ И ПОНИМАЮТ ЧТО НАДО РАЗМИНИРОВАТЬ СНАЧАЛА, ХОТЬ ЧАСТИЧНО !!!
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17.07.2023 01:06 Відповісти
ніхерасе у Маґури лоббі
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17.07.2023 01:28 Відповісти
Га га га
От нафіг міняти ситий комфорт на війну.
На місці німців українці думаю поводились би так само.
Війна це там десь далеко, а ми йдемо на Октоберфест.
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17.07.2023 01:29 Відповісти
Скоріше розповіли не про необізнаність, а про біомусорність цих інструкторів.

Це ж треба до такого їм додумати як об'їхати. В реальності мінні поля суцільні, довжиною на сотні км та шириною на десяток. Ідуть ці мінні поля в багато ліній одна за одною, а між ними заміновані окопи, бетонні укріпрайони, доти і так далі. Все те що мало б бути у нас на кордоні з дриснею та бидлорусю.

І звичайно все це можна законтрити. Но для цього треба напрягати мозок, масово виробляти та застосовувати нові види озброєння, а не слухати інструкторів нато які уявлення не мають що таке ******* війна..
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17.07.2023 02:10 Відповісти
Вас научили пользоваться танками вот планируйте и думайте головой это касается командного состава !!! Видел Я уже всякое и как колонна идет в прорыв на минное поле и как взвод идет на 3 пулемета потому что идиот ротный без разведки аэроразведки решил высоту взять ((( Приезжали к нам инструктора с Америки ... Побыли неделю сказали ребят это нам у вас нужно учится как вы с древним оружием с 2 мя свадебными дронами ))) на характере выбиваете пидоров
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17.07.2023 05:45 Відповісти
Большой вопрос - кто кого обучает
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17.07.2023 09:14 Відповісти
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