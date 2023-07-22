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Аеророзвідники ЗСУ знищили ворожий бліндаж з антидроновою рушницею за допомогою FPV-дрона. ВIДЕО

Аеророзвідка Покровського батальйону Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони знищила ворожий бліндаж з антидроновою рушницею за допомогою дрона-камікадзе.

Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України поділився відео, як аеророзвідка знищує ворожий бліндаж, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) дрони (4695)


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Бух, і картинка знову хороша!
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22.07.2023 16:20 Відповісти
Это все хорошо,но кто массово завозит оркам эти ружья,фронтовики говорят что у них их навалом?
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22.07.2023 16:29 Відповісти
Цензор запізнюється, це було позавчора))
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22.07.2023 16:44 Відповісти
то одно ,а это другое
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22.07.2023 16:48 Відповісти
ружо китайское вот и не фурычит
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22.07.2023 16:47 Відповісти
На последнем кадре, с последним взрывом, за облаками дыма, кацапа крутит в воздухе сальтовый пируэт, широко пораскинув ластами во все стороны.
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22.07.2023 22:36 Відповісти
Дрони проти антидронів. Війна п'ятого покоління.
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23.07.2023 01:04 Відповісти
 
 