Аеророзвідники ЗСУ знищили ворожий бліндаж з антидроновою рушницею за допомогою FPV-дрона. ВIДЕО
Аеророзвідка Покровського батальйону Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони знищила ворожий бліндаж з антидроновою рушницею за допомогою дрона-камікадзе.
Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України поділився відео, як аеророзвідка знищує ворожий бліндаж, передає Цензор.НЕТ.
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Michael Barsukov
показати весь коментар22.07.2023 16:20 Відповісти Мені подобається 6
Павел Орехов #471317
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Vian Novak
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