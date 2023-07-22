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Залужний показав спільну роботу артилеристів і мотопіхоти. ВIДЕО

Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили російський танк Т-80.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці у фейсбуці знищення танка російських окупантів Т-80, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Аеророзвідники ЗСУ знищили ворожий бліндаж з антидроновою рушницею за допомогою FPV-дрона. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) 45 артилерійська бригада (53)


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от зараз - Залужний... а раніше все сирский сирский.. любімий хенерало зе-боневтіковича
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22.07.2023 16:35 Відповісти
А де "смалені вовки"? Встигли втекти? Чи просто навть з танка вискочить не встигли?
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22.07.2023 16:38 Відповісти
Схоже, закобзонилися. Усім екіпажем.
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22.07.2023 16:45 Відповісти
Зварились в сопствєннам саку.
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22.07.2023 17:45 Відповісти
Судячи з того, що танк стоїть нерухомо до удару, скоріше за все втекли.
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22.07.2023 19:12 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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22.07.2023 17:08 Відповісти
один 155 смарт і танка нема
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22.07.2023 17:34 Відповісти
 
 