Залужний показав спільну роботу артилеристів і мотопіхоти. ВIДЕО
Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили російський танк Т-80.
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці у фейсбуці знищення танка російських окупантів Т-80, передає Цензор.НЕТ.
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