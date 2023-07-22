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Залужный показал совместную работу артиллеристов и мотопехоты. ВИДЕО

Артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, уничтожили российский танк Т-80.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал на своей странице в фейсбуке уничтожение танка российских окупантов Т-80, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2256) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) 45 артиллерийская бригада (53)


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от зараз - Залужний... а раніше все сирский сирский.. любімий хенерало зе-боневтіковича
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22.07.2023 16:35 Ответить
А де "смалені вовки"? Встигли втекти? Чи просто навть з танка вискочить не встигли?
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22.07.2023 16:38 Ответить
Схоже, закобзонилися. Усім екіпажем.
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22.07.2023 16:45 Ответить
Зварились в сопствєннам саку.
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22.07.2023 17:45 Ответить
Судячи з того, що танк стоїть нерухомо до удару, скоріше за все втекли.
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22.07.2023 19:12 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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22.07.2023 17:08 Ответить
один 155 смарт і танка нема
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22.07.2023 17:34 Ответить
 
 