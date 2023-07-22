Залужный показал совместную работу артиллеристов и мотопехоты. ВИДЕО
Артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, уничтожили российский танк Т-80.
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал на своей странице в фейсбуке уничтожение танка российских окупантов Т-80, передает Цензор.НЕТ.
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