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Джонсон відреагував на ідею назвати вулицю у Києві на його честь: "Київ – фантастичне місто, я захоплююсь духом опору киян". ВIДЕО

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що захоплюється Києвом та киянами.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону, яке відбулося під час саміту YES, який проходив в українській столиці, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи хотів би Борис Джонсон прогулятися у Києві вулицею, названою на його честь, експрем'єр Великої Британії сказав:

"Я завжди радий прогулятися будь-якою з вулиць Києва. Це фантастичне місто. Я захоплююся духом спротиву киян. Ви точно переможете! Мій головний меседж для України: продовжуйте так само. Ми також будемо продовжувати вас підтримувати. Але Україна обов'язково переможе", - заявив Джонсон.

Він також розповів в інтерв'ю, як познайомився з Віталієм Кличком та що думає про його роботу на посаді мера Києва.

"Я познайомився з мером Кличком багато років тому. У нас була зустріч у Лондоні, коли я був мером. Він багато хорошого зробив у Києві, і в нього є чудові ідеї", - зазначив британський експрем'єр.

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Раніше повідомлялося, що колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону було присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва". За таке рішення Київрада проголосувала 24 листопада 2022 року, а мер Києва Віталій Кличко вручив Джонсону відзнаку під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Повне інтерв'ю дивіться за посиланням.

Автор: 

Київ (19463) Кличко Віталій (3512) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+12
Гордон, сукк, - "журналіст"...
Я ще пам'ятаю як воно бацьку зализувало. Проклята країна де такі гниди працюють журналістами...
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14.09.2023 19:26
+10
Я "за"!
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14.09.2023 20:05
+8
Щирий ВеликоБандерівець
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14.09.2023 19:28
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Гордон, сукк, - "журналіст"...
Я ще пам'ятаю як воно бацьку зализувало. Проклята країна де такі гниди працюють журналістами...
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14.09.2023 19:26 Відповісти
+++ лизав всім і дуже ретельно
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14.09.2023 19:31 Відповісти
Не всім.
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14.09.2023 19:39 Відповісти
Щирий ВеликоБандерівець
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14.09.2023 19:28 Відповісти
доки не існує "площі дєрьмака", не буде вулиці джонсона!
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14.09.2023 19:28 Відповісти
Идея так себе. Можно конечно, главное потом опять как всегда не переименовывать. А то назовем улицу, через год меняем названия.
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14.09.2023 19:39 Відповісти
Джонсонюка в президенты.
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14.09.2023 19:48 Відповісти
Головзавгосп країни не погодиться.
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14.09.2023 22:30 Відповісти
Я "за"!
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14.09.2023 20:05 Відповісти
Джонсонюк лапка просто!
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14.09.2023 20:27 Відповісти
Njeuveren, chto po nashim, €uropeiskim tradjicijam, uljici/goroda/sjoli/itp nado nazivatj imenami zhivih ljudjeij. Eto - dlja pamjatji. Ja bi rekomendoval vam, Ukraincam, predlozhitj Mr. Jonson, skazhem posadjitj kakoje-to djerevo na Kreshchatjike, dlja Ukraini. Mozhno i pamjatnuju pljitku pristroitj. Ilji u kovo to jestj idjeja poluchshe.
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14.09.2023 20:35 Відповісти
Улица имени Джонсонюка.
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14.09.2023 20:40 Відповісти
При всій повазі до пана Бориса, не можна назвати вулиці на честь ще живих діячів.
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14.09.2023 20:41 Відповісти
гордон мосейчукподобный спрашивал же)))
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14.09.2023 23:12 Відповісти
класна ідея... одна Бориса Джонсона, інша - Джонсона Бориса, третя - дітей Бориса Джонсона... я за, велика Людина.
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14.09.2023 21:33 Відповісти
вудиця це херня, бо прийде до влади гнида. може й зелена і тоді можуть перейминувати цю назву, а от Джонсонюка у президенти України, ото було б діло. Слава ЗСУ!
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14.09.2023 21:15 Відповісти
У Сумах у мене вул. Горького перейменували на вул. Британська. Казав я - треба не так, Британії, звісно, земний уклін, а я б назвав іменем цього класного чоловіка.... з задоволенням побачився з ним та проїхався на ровері. Теж пересуваюся викючно на велосипеді.
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14.09.2023 21:31 Відповісти
Легіонера Борю Джонсонюка в Міністри оборони!
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14.09.2023 21:50 Відповісти
Непогана ідея.
Вулиця Бориса Джонсона в Київі як нагадування хто завадив зеленому клоуну і його команді здати Україну в квітні 2022 у Стамбулі. А здавати збиралися з потрохами до визнання расєйської другою державною і не вступу України до НАТО і це верхівка договорняків.
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14.09.2023 21:58 Відповісти
Люди Ви подуріли?
Джонсон втратив посаду Прем'єр міністра ЗА БРЕХНЮ.
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14.09.2023 22:51 Відповісти
Даже если он сделал из за легкомыслия, ошибку, считая что об этом никто не узнает, это не значит что он не сделал выводы, и что ему нельзя доверять. Борис очень много сделал для Украины.
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14.09.2023 22:54 Відповісти
ок, но он "брехал" на острове, там.

Почему васустраивает, что тут чиновники брешут стабилльно и много?
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14.09.2023 23:15 Відповісти
Улица это хорошо, но гораздо лучше дать пост премьера, сэру Борису. Вся коррупционно-воровская шваль которую привечает шапито-95, вылетит с волчьим билетом со всех должностей и еще многие наверняка пойдут под суд.
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14.09.2023 22:51 Відповісти
Невже ні знайшлось другого журналіста крім цей лисой потвори.?
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15.09.2023 14:35 Відповісти
 
 