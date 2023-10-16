Наші воїни знищили російський блокпост у Бєлгородській області. ВIДЕО

Українські сили знищили російський блокпост, розташований поблизу селища Графовка в Бєлгородській області.

Відео, як палає ворожа застава, опублікувало видання "Бабель" з посиланням на ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

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