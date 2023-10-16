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Наші воїни знищили російський блокпост у Бєлгородській області. ВIДЕО

Українські сили знищили російський блокпост, розташований поблизу селища Графовка в Бєлгородській області.

Відео, як палає ворожа застава, опублікувало видання "Бабель" з посиланням на ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-камікадзе залетів у будівлю, де заховались двоє російських солдатів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) блокпост (219) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+23
Да, кацапьё, в эту игру играют вдвоём.
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16.10.2023 16:56
+15
В яблучко!

Бо Білгородщина - це Україна!
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16.10.2023 17:04
+10
Красівоє ))
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16.10.2023 16:56
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Красівоє ))
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16.10.2023 16:56 Відповісти
Да, кацапьё, в эту игру играют вдвоём.
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16.10.2023 16:56 Відповісти
ёще бы! правда кацапы могут сказать что это ф-22 их раздёлали так, а значит опять НАТО виновато. дёрутся с НАТО в стилё - пряток.
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17.10.2023 08:21 Відповісти
В яблучко!

Бо Білгородщина - це Україна!
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16.10.2023 17:04 Відповісти
краще би до токмака просунулись ніж розпиляти ресурси на незрозумілі цілі
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16.10.2023 17:04 Відповісти
Типу в генштабі там знають, які цілі тобі зрозумілі, а які ні.
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16.10.2023 17:25 Відповісти
ага-ага... із самого генштабу прийшла команда захерачити по нафіг нікому не потрібному блокпосту в бєлгородських ****** і доложить нємєдля
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16.10.2023 20:35 Відповісти
Ну видимо докучали 3,14дарасы, вот и отхватили. Нех щастать!
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16.10.2023 17:33 Відповісти
Граф знав...
Що в Графовкі-
Творицця щось неладне...
То сіно загориться-
То баби візжать не складно...

А мужики! ***** дриця-
В цьому не участвують-
Якісь жовтолиці мудаки-
В графськом сілєнії властвуют...
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16.10.2023 17:10 Відповісти
ета мєстниє.
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16.10.2023 17:12 Відповісти
Такий собі нежданчик. Що кацапня *******.
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16.10.2023 17:14 Відповісти
От якби там стояв кремль з ху№лом....
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16.10.2023 17:17 Відповісти
Курская Наротная Риспублика ипашит - не хочет кормить БНР...
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16.10.2023 18:21 Відповісти
наверное они думали, что бессмертные...
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16.10.2023 19:50 Відповісти
Та він заважав ходити Білгородським ополченцям ....
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17.10.2023 03:42 Відповісти
 
 