Наші воїни знищили російський блокпост у Бєлгородській області. ВIДЕО
Українські сили знищили російський блокпост, розташований поблизу селища Графовка в Бєлгородській області.
Відео, як палає ворожа застава, опублікувало видання "Бабель" з посиланням на ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Alexey Poltorak
показати весь коментар16.10.2023 16:56
+15 Only
показати весь коментар16.10.2023 17:04
+10 Qq Qqq #455433
показати весь коментар16.10.2023 16:56
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Бо Білгородщина - це Україна!
Що в Графовкі-
Творицця щось неладне...
То сіно загориться-
То баби візжать не складно...
А мужики! ***** дриця-
В цьому не участвують-
Якісь жовтолиці мудаки-
В графськом сілєнії властвуют...